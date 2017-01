Đang đi đường bị nã đạn hoa cải khắp cơ thể

Theo đó, vào khoảng 17h20 phút ngày 18/1, anh Triệu Trung Liên (SN 1991, trú tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cùng anh Phàn Sơn Dương (trú tại địa chỉ trên) đi kéo gỗ về làm nhà.

Khi đi được một nửa đường thì bất ngờ các anh bị một đối tượng lạ nã súng vào người khiến anh Liên ngã khuỵu còn anh Dương bị thương nhẹ ở tay.

Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Qua khám xét nghiệm tại bệnh viện, trên cơ thể anh Liên bị 53 viên đạn hoa cải găm vào người.

Hiện tại anh Liên đang chờ phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Ông Tăng Trung In - Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang cho hay, ngay khi sự việc xảy ra ông đã cử công an xã lên bảo vệ hiện trường và bắt đối tượng gây án. Hiện tại nghi can gây ra vụ việc trên được cho là Đặng Văn Mìu, một người trú cùng thôn.