Đang bỏ thuốc chuột đầu độc nhiều người thì bị phát giác

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Ngay sau khi phát hiện, lúc 5h30 sáng 25/12 chị Tuyết đã trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo này, Công an Q.9 phối hợp cùng công an P.Tân Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu nước trong nồi nước lèo đi giám định. Công an cũng tiến hành tạm giữ bà Điệp để điều tra.