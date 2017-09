Dàn sao 'Hương mùa hè' sau 14 năm: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ vẫn mãi đơn côi

Hương mùa hè là bộ phim truyền hình dài tập nằm trong series phim Tình yêu bốn mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho, được công bố chiếu lần đầu vào mùa hè năm 2003.

Nội dung phim xoay quanh chuyện tình tay tư của bốn nhân vật chính Yoo Min Woo (Song Seung Hun), Shin Hye Won (Son Ye Jin), Park Jung Jae (Ryu Jin), Park Jung Ae (Han Ji Hye).

Mặc dù bộ phim không đạt raiting cao như mong đợi nhưng với những thông điệp nhân văn về tình yêu tuổi trẻ, bộ phim chính là bệ phóng tên tuổi cho dàn sao tham gia.

Ngót nghét đã 14 năm kể từ lần công chiếu đầu tiên, giờ đây dàn sao Hương mùa hè đã là những tên tuổi có tiếng của ngành giải trí Hàn Quốc. Họ lựa chọn cho mình những hướng đi khác nhau, có người vẫn mải mê đóng phim không màng tới chuyện yêu đương, có người lại may mắn chọn được cho mình bến đỗ của cuộc đời.

Song Seung Hun – Yoo Min Woo

Nổi lên từ bộ phim Trái tim mùa thu, bộ phim mở đầu cho series phim Tình yêu bốn mùa, Song Seung Hun tiếp tục được đạo diễn tin tưởng giao vai nam chính Yoo Min Woo trong Hương mùa hè.

Trong phim, Min Woo là một anh chàng điển trai nhưng lại mang vết sẹo khá lớn trong tình yêu. Câu chuyện tình cảm của Min Woo là chuỗi các bi thương. Trong một ngày mưa, anh tình cờ gặp gỡ một cô gái dễ thương, trong sáng và mạnh mẽ. Họ yêu nhau và đi đến hôn nhân nhưng bất hạnh thay, ngay trong ngày thành hôn, cô ấy đã vĩnh viễn ra đi.

Mang theo trái tim tan vỡ, chàng trai rời Hàn Quốc đến nước Ý xa xôi, tại đây anh gặp gỡ Jung Ae (Han Ji Hye). Dù cho Jung Ae luôn hướng trái tim đến anh nhưng nỗi đau trong quá khứ quá lớn khiến anh không thể đón nhận tình cảm của cô.

Nhân vật Min Woo lúc ấy đã khiến Song Seung Hun trở thành hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái thời bấy giờ. Khi bộ phim kết thúc, anh nhận được vô số hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên vào tháng 11/2006, sau scandal trốn nghĩa vụ quân sự, anh phải ngưng tất cả mọi sự nghiệp để vào quân đội trong 2 năm.

Sau khi xuất ngũ, Song Seung Hun trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Dong Chul trong Phía đông vườn địa đàng. May mắn thay, tác phẩm này đã thành công với mức raiting khủng và đưa tên tuổi nam diễn viên nổi lên như cồn sau 5 năm vắng bóng.

Quan trọng nhất, anh đã có trong tay giải thưởng cao nhất trong các hạng mục trao giải của MBC Drama Award.

Liên tiếp các năm tiếp theo, Seung Hun tích cực tham gia đóng phim hơn để lấy lại hình tượng và được khán giả vô cùng ủng hộ. Có thể kể đến các bộ phim như My Princess, Time Slip Dr.Jin, When The Man Falls In Love, Ám Ảnh…

Nhờ chuyện tình với ‘’thần tiên tỷ tỷ’’ Lưu Diệc Phi mà danh tiếng của Song Seung Hun bùng nổ hơn bao giờ hết tại thị trường Trung Quốc. Anh liền lập tức bắt tay hợp tác một số dự án phim tại đây với mức cát-xê tăng gấp 4 lần, vào khỏang 7,6 triệu NDT (25 tỷ đồng).

Những tưởng khi đã mấp mé tứ tuần, nam tài tử và Lưu Diệc Phi sẽ sớm về chung một nhà nhưng vào giữa năm nay, cư dân mạng lại xôn xao về tin đồn hai người đã chia tay. Tuy vậy, cả hai đều lên tiếng phủ nhận tin đồn này.

Son Ye Jin – Shin Hye Won

Trong Hương mùa hè, SonYe Jin vào vai Shin Hye Won – một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Đúng với câu nói ‘’hồng nhan bạc mệnh’’, ngay từ nhỏ, cô đã bị mắc bệnh tim khiến bản thân không thể vui đùa như bạn bè cùng trang lứa.

Sau một lần được phẫu thuật thay tim, Hye Won luôn có cảm giác mình đang sống bằng cảm xúc của người khác. Trong một lần trú mưa, cô gặp Min Woo (Song Seung Hun). Cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ đã khiến Hye Won đem lòng cảm mến Min Woo nhưng người bạn thân nhất của cô cũng thầm yêu mến chàng trai này.

Khi quyết định tiến tới hôn nhân với Jung Jae, đột nhiên trong ngày cưới căn bệnh tim của cô lại tái phát. Cô được đưa ra nước ngoài thay tim. Trong khi đó Min Woo lại tin rằng Hye Won đã qua đời. Mãi đến 3 năm sau, khi gặp lại, họ mới được ở bên nhau.

Hương mùa hè là xuất phát điểm đưa tên tuổi của Son Ye Jin đến gần hơn với công chúng. Cô trở thành mỹ nhân tiếp theo được khán giả châu Á hâm mộ cuồng nhiệt bên cạnh Kim Hee Sun, Lee Young Ae, Choi Ji Woo.

Nhắc đến Son Ye Jin, người ta thường nghĩ ngay đến danh hiệu ‘’Nữ hoàng phim bi’’ bởi những vai diễn mà cô thể hiện hầu hết là các cô gái mỏng manh yếu đuối.

Mãi đến năm 2008, cô mới lột xác và chọn cho bản thân những vai diễn gai góc, mạnh mẽ hơn. Những tác phẩm nổi bật của cô có thể kể đến như Tuyết tháng tư, Vợ tôi đã lấy chồng.

Ở tuổi 35, Son Ye Jin vẫn là cô đào độc thân đắt giá của làng giải trí Hàn Quốc. Chia sẻ với các phóng viên, cô cho biết cô vẫn đang bận rộn với công việc diễn xuất và chưa có thời gian yêu đương mặc dù trước đó mục tiêu mà người đẹp này vạch ra cho bản thân là sẽ kết hôn trước 34 tuổi.

Ryu Jin – Park Jung Jae

Là một trong những nam tài tử được nhiều người yêu thích vào đầu những năm 2000, Ryu Jin gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp trai và cao ráo. Trước khi đóng Hương mùa hè, anh đã được mọi người biết đến qua bộ phim Hoa bất tử.

Đến với Hương mùa hè, anh vào vai một chàng trai phong độ, là bạn thanh mai trúc mã với Hye Won. Những tưởng tình yêu ấy sẽ được đền đáp bằng một đám cưới như mơ nhưng dự định ấy đã không thành hiện thực bởi căn bệnh của Hye Won.

Nhờ thành công của bộ phim, tên tuổi của Ryu Jin đến gần hơn với công chúng. Sau đó, anh tham gia một số bộ phim khác như Người xấu kẻ tốt, Bài ca sơ đông, Cô cảnh sát đào hoa, Đừng quên hoa hồng,…

Tuy nhiên các vai diễn anh đóng sau này đều là vai thứ chính. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Ryu Jin luôn là chàng trai đến sau trong các câu chuyện tình cảm trên màn ảnh nhỏ.

Không gặp may trên màn ảnh nhỏ nhưng chuyện tình cảm đời thực của Ryu Jin lại khiến bao người ngưỡng mộ. Năm 2006, anh kết hôn với Lee Hye Sun – nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sau 11 năm bên nhau, cặp vợ chồng đang sống hạnh phúc cùng hai con trai.

Ryu Jin còn được yêu mến hơn khi cùng cậu con trai cả Chan Hyung tham gia chương trình thực tế Bố ơi, mình đi đâu đấy?. Vẻ ấm áp và tình yêu thương hết mực dành cho cậu con trai đã khiến anh trở thành hình mẫu ông chồng lý tưởng trong mắt các cô gái Hàn Quốc.

Han Ji Hye – Park Jung Ae

Trong Hương mùa hè, Han Ji Hye vào vai Jung Ae – một cô gái hoạt bát, cá tính và hiện đại. Cô gặp anh chàng Min Woo tại nước Ý và thích thầm anh từ đó. Dù trái tim Jung Ae luôn hướng về Min Woo nhưng nỗi đau trong quá khứ quá lớn khiến anh không thể tin vào tình yêu nữa và chỉ coi cô như một người em gái.

Bộ phim Hương mùa hè cũng chính là tấm vé thông hành cho Han Ji Hye lấn sâu vào showbiz. Nhờ gu ăn mặc cá tính cùng sự diễn xuất tốt, người đẹp dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Có thể điểm qua các bộ phim mà cô góp mặt như Hoa hương thảo, Mùi hương đàn ông, Cô dâu nhỏ xinh, Chuyện trên đảo,…

Sau 4 năm gia nhập ngành giải trí Hàn Quốc, Han Ji Hye có mức thu nhập khá ấn tượng, trung bình 1 tỷ won/ năm, phần lớn là từ các hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Sự nghiệp ổn định và thành đạt đã khiến nữ diễn viên trở thành một trong những ngôi sao đáng ngưỡng mộ nhất lúc bấy giờ.

Cùng với sự nghiệp diễn xuất, Han Ji Hye còn kết hợp với các thương hiệu giày dép nổi tiếng để thiết kế và ra đời dòng sản phẩm của riêng mình.

Là một cô gái đa tài, tuy chuyện tình cảm có vướng chút lùm xùm với nam diễn viên Lee Dong Gun nhưng cuối cùng Han Ji Hye vẫn tìm được ý trung nhân. Cô lên xe hoa với công tố viên Jung Hyuk Joon vào năm 2010.

Shin Ae – So Eun Hye

Dù chỉ là một diễn viên phụ trong bộ phim nhưng cái tên Shin Ae luôn được nhiều người nhắc đến khi nói về Hương mùa hè. Trong phim, cô vào vai người yêu của Min Woo và cũng là người đã hiến trái tim cho Hye Won.

Sau Hương mùa hè, sự nghiệp của Shin Ae đã có những khởi sắc mới. Cô nhận được nhiều dự án phim hơn và đến gần với công chúng qua các tác phẩm như Cuộc chiến hoa hồng, Impress Chun Chu và đặc biệt là show truyền hình We Got Married.

Năm 2009, cô kết hôn cùng Park Jae Gwan - là du học sinh tại Seattle (Mỹ) và ít khi chia sẻ chuyện đời tư trước công chúng. Sau khi kết hôn, Shin Ae vẫn tiếp tục hoạt động trong làng giải trí nhưng không còn gây được ấn tượng như trước đây.