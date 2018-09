Dàn sao "Con nhà siêu giàu châu Á": Toàn nhân vật quyền lực xuất thân bất ngờ, người cuối đặc biệt gây xúc động

"Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á)" đang là hiện tượng gây bão toàn thế giới.

Vốn xây dựng nội dung đánh vào chủ đề luôn hot hòn họt - rich kid, bộ phim này đã dễ dàng thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả.

Hiện tại, danh tính của dàn sao hot nhất siêu phẩm vẫn đang khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.



Được biết, dàn diễn viên của "Crazy Rich Asians" đều là người gốc Á.

Người vốn là minh tinh đình đám châu Á, người là ngôi sao Hollywood có tầm ảnh hưởng thế giới.

Riêng một nhân vật lại đặc biệt khiến fan cảm động, bởi câu chuyện đằng sau thành công vang đội của anh liên quan đến một người vợ gốc Việt.

Constance Wu (Ngô Điềm Mẫn)

Nữ chính Ngô Điềm Mẫn của "Crazy Rich Asians" sinh năm 1982 tại bang Virginia, Mỹ. Tuy nhiên, cô vốn là người Mỹ gốc Hoa.

Ngô Điềm Mẫn nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ của Mỹ và thậm chí còn được tạp chí Time danh tiếng gọi tên trong top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Ngô Điềm Mẫn sở hữu gương mặt sáng đậm chất Á Đông và vô cùng ấn tượng. Gương mặt xinh xắn, khả năng diễn xuất đáng nể cùng chất giọng khàn đặc biệt đã giúp cô nổi tiếng.

Ngô Điềm Mẫn sở hữu gương mặt rất duyên và ấn tượng.

Ít ai biết được rằng, Ngô Điềm Mẫn vốn xuất thân từ một gia đình vô cùng nghèo khó gốc nông dân. Bố mẹ cô sau này rời Đài Loan để sang Mỹ nhập cư và trở thành những người thành đạt.

Có bố là giáo sư tại Đại học Virginia Commonwealth, mẹ là lập trình viên máy tính, bản thân Ngô Điềm Mẫn cũng xuất sắc tốt nghiệp 2 trường Đại học tiểu bang New York, Đại học Columbia danh tiếng.

Là một người vừa có học thức vừa tiềm ẩn tài năng diễn xuất, Ngô Điềm Mẫn khởi nghiệp bằng các bộ phim độc lập kinh phí thấp như "Stephanie Daley" (2006).

Năm 2014, cô xuất sắc giành được vai chính trong seri phim hài "Fresh Off the Boat" và nhanh chóng được giới chuyên môn công nhận.

Cô từng nhận đề cử Diễn viên xuất sắc nhất tại TCA Awards và Critics' Choice Television Awards. Sau cú hick "Crazy Rich Asians", Ngô Điềm Mẫn đã trở thành ngôi sao toàn cầu.

Năm 2016, Ngô Điềm Mẫn dính tin đồn tình cảm với bạn diễn Ben Hethcoat sau 5 năm gặp gỡ. Mối quan hệ của cặp đôi gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội bởi tình trạng kỳ thị người châu Á tại Hollywood vẫn còn tồn tại.

Chính vì mối quan hệ này mà cô đã đứng lên để nói về những bất công, vấn đề phân biệt đối xử tại mảnh đất điện ảnh màu mỡ. Đến tháng 2 năm nay, nữ diễn viên đã chính thức chia tay bạn trai.

Henry Golding

Không được nổi tiếng như người tình màn ảnh, nhưng nam chính Henry Golding cũng là một gương mặt đáng gờm trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình tại Mỹ, Anh.

Anh sinh năm 1987, là diễn viên, người mẫu mang 2 dòng máu Anh-Malaysia.

Vốn là người mẫu chuyên nghiệp, Henry Golding sở hữu ngoại hình nóng bỏng đối lập với gương mặt lịch thiệp.

Tuy nhiên rất tiếc cho các chị em, Henry Golding là người đàn ông đã có vợ.

Trước khi trở thành ngôi sao truyền hình, Henry đã từng mưu sinh tại Anh bằng nghề hớt tóc.

Năm 21 tuổi, Henry trở về Malaysia để tìm tới đam mê và vụt sáng với vai trò host của các chương trình truyền hình như "The travel show" của BBC World News, "Surviving Borneo" của Discovery Channel Asia.

Năm 2017, Henry gần như đổi đời sau khi giành được vai chính trong bộ phim "Crazy Rich Asians" .

Sắp tới, anh sẽ cùng 2 mỹ nhân Blake Lively, Anna Kendrick góp mặt trong tác phẩm "A Simple Favor".

Tháng 8/2016, Henry Golding đã chính thức kết hôn với phát thanh viên kiêm hướng dẫn viên yoga người Đài Loan-Ý Liv Lo.

Henry hạnh phúc bên vợ Liv Lo.

Dương Tử Quỳnh

Có lẽ khán giả châu Á đã quá quen mặt với nữ minh tinh nổi đình nổi đám, ngôi sao châu Á mang tầm ảnh hưởng quốc tế Dương Tử Quỳnh.

Bà sinh năm 1962, là diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng người Malaysia gốc Trung. Từ năm 15 tuổi, bà đã nhận bằng cử nhân nghệ thuật tại Viện múa Hoàng gia Anh.

Sở hữu nhan sắc hiếm có, Dương Tử Quỳnh liên tiếp đạt loạt giải Hoa hậu Malaysia và Hoa hậu Mooba năm 1983, lọt vào danh sách Top người đẹp nhất thế giới do tạp chí People bình chọn năm 1997.

Dương Tử Quỳnh hiện nay là diễn viên không ai là không biết mặt gọi tên. Khán giả biết đến bà qua các tác phẩm nổi tiếng như "Hồi ức của một Geisha", "Ngọa Hổ Tàng Long", "Phong Vân 2", "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp 3"...

Bà từng phá kỷ lục về thù lao cao nhất dành cho nữ diễn viên trong lịch sử điện ảnh Hong Kong qua tác phẩm "Police Story 3" hợp tác với Thành Long.

Nhan sắc của Dương Tử Quỳnh hồi trẻ.

Đến nay dù đã bước sang tuổi 56, bà vẫn khiến các mỹ nhân đàn em xuýt xoa ngưỡng mộ.

Người tình quyền lực đến bên đời đại mỹ nhân Dương Tử Quỳnh nhiều đến nỗi đủ để liệt kê thành một danh sách dài.

Sau khi giành vương viện Hoa hậu Malaysia năm 1983, bà bắt đầu hẹn hò đại gia kim hoàn nổi tiếng Hong Kong Phan Địch Sinh và kết hôn với ông này vào năm 1988.

Tuy nhiên vì tính cách bất hòa, 2 người đã quyết định ly dị sau 3 năm.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Dương Tử Quỳnh được nhà biên kịch, đạo diễn đình đám Hollywood Oliver Stone theo đuổi.

Năm 1994, bà quen với Chủ tịch hội đồng quản trị công ty thời trang Cảnh Phúc - Dương Bỉnh Lương khi đang phát triển sự nghiệp tại Hollywood nhưng không đi đến kết quả tốt đẹp.

Năm 1999, Dương Tử Quỳnh bất ngờ tuyên bố đã đính hôn với bác sĩ khoa tim Á Luân nhưng lại chia tay sau đó 1 năm.

Đường tình duyên trắc trở của bà lại tiếp tục bằng mối tình với "ông lớn" của làng điện ảnh Hong Kong Chung Tái Tư và sau đó là Giám đốc đội đua Scuderia Ferrari hơn bà 16 tuổi Jean Todt.

Gemma Chan

Gemma Chan sinh năm 1982, là mỹ nhân đình đám, diễn viên truyền hình, điện ảnh, nhạc kịch, cựu siêu mẫu nổi tiếng người Anh gốc Hoa.

Gemma xuất thân từ gia đình giàu có và học thức tại Oxford (bố là kỹ sư người Hong Kong, mẹ là dược sĩ di cư từ Trung Quốc qua Hong Kong).

Gemma Chan từng theo học ba lê, violin, học luật tại Worcester College thuộc Đại học Oxford theo kỳ vọng của bố mẹ song lại quyết định nổi loạn vì đam mê diễn xuất.

Gemma Chan khởi nghiệp với nhiều vai diễn gây tranh cãi, trong đó phải kể đến một vai diễn đồng tính 18+.

Nhờ bước đệm "Secret Diary of a Call Girl" và sê-ri ăn khách "Doctor Who", Gemma trở thành một gương mặt đình đám.

Sau "Con nhà siêu giàu châu Á", cô sẽ góp mặt trong một bộ phim bom tấm "Captain Marvel".

Về đời tư, cô dính tin đồn hẹn hò với tay sát gái khét tiếng Dominic Cooper - bạn trai cũ của loạt mỹ nhân như Amanda Seyfried và Ruth Negga.

Harry Shum Jr.

Harry Shum Jr. sinh năm 1982, là vũ công, biên đạo múa và diễn viên người Mỹ gốc Hoa nổi đình nổi đám.

inh ra tại Costa Rica, nhưng Harry lại có mẹ người Hong Kong, bố người Quảng Châu.

Harry có thể nói được cả tiếng Trung, Tây Ban Nha và Anh.

Gây tiếng vang từ sê-ri truyền hình "Glee", anh bắt đầu khiến công chúng phải chú ý qua loạt phim nổi tiếng về vũ đạo như "Stomp the Yard", "Step Up 2: The Streets" và "Step Up 3D".

Anh cũng nổi tiếng trong làng nhạc quốc tế vì là vũ công dẫn đầu bên hàng loạt siêu sao như Beyoncé, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Jessica Simpson...

Harry từng được xếp vào vị trí thứ 7 trong Danh sách mỹ nam hấp dẫn nhất năm 2011 trên truyền hình Mỹ.

Awkwafina

Là nàng diễn viên gốc Á duy nhất xuất hiện trong bom tấn gây sốt "Ocean's 8" cùng loạt tên tuổi quyền lực như Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna, Awkwafina giờ đây lại tiếp tục gây sốt với "Crazy Rich Asians".

Cô sinh năm 1989, tên thật là Nora Lum, là một rapper, người dẫn chương trình, diễn viên hài người Mỹ gốc Hoa. Mẹ mất từ năm 4 tuổi, Awkwafina được bà nuôi từ nhỏ trong gia cảnh khó khăn.

Dù sớm bộc lộ tài năng từ nhỏ với bộ môn thổi kèn trumpet và nhạc cổ điển, nhạc jazz, song Awkwafina lại mất phương hướng với nghệ thuật.

Cô học du lịch, tiếng Trung sau đó lại thực tập ở một công ty xuất bản tại New York.

Mãi đến khi nổi tiếng với khả năng rap xuất sắc cùng ca khúc hip hop "My Vag", Awkwafina mới bắt đầu tìm lại đam mê.

Việc MV "My Vag" đạt được lượt view cao - hơn 3 triệu view đã đưa cô nàng này đến với cánh cổng showbiz.

Sau thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Awkwafina bỗng được chú ý nhờ vai diễn phụ trong "Neighbors 2" và tác phẩm này đã đưa cô đến với nhiều bộ phim ăn khách sau đó như "Ocean's 8", "Crazy Rich Asians"...

Cô còn từng được giao vai trò quan trọng - host của lễ trao giải iHeartRadio Much Music Video Awards 2018.

Awkwafina đứng giữa đội hình hoành tráng của "Ocean's 8".

MV "Pockiez" - Awkwafina.

Ken Jeong : Đằng sau tay hài sở hữu gương mặt đáng ghét là câu chuyện cảm động về người vợ gốc Việt bị ung thư

Ken Jeong có lẽ là một gương mặt bị khá nhiều người ghét, tuy nhiên anh lại là một danh hài có tâm và có câu chuyện riêng.

Ken tên thật là Kendrick Kang-Joh Jeong, người Mỹ gốc Hàn, sinh năm 1969 tại Detroit - thành phố khốn khó nhất nước Mỹ.

Ken Jeong học rất giỏi, có khả năng chơi violin và được chọn làm chủ tịch hội học sinh.

Anh tốt nghiệp trung học từ rất sớm và giành bằng hành nghề bác sĩ vào năm 1995 tại trường Y Chapel Hill School, thuộc Đại học Bắc Carolina.

Hoạt động với tư cách diễn viên hài, song Ken Jeong còn là nhà sáng lập, biên kịch, sản xuất điều hành.

Sau khi ra mắt thành công với "Knocked Up", Ken Jeong tìm thấy cơ hội đổi đời với lời mời tham gia "The Hangover" tuy nhiên anh đã từ chối vì phải toàn lực chăm sóc người vợ gốc Việt bị bệnh ung thư vú tên Tran Ho và 2 đứa con sinh đôi mới được 1 tuổi của họ.

Tuy nhiên chính vợ đã động viên anh nhận lấy vai diễn vì thương anh chăm lo cho gia đình quá nhiều mà không được làm những gì mình đam mê.

Nghe lời thuyết phục của Tran Ho, Ken Jeong đã quyết định nhận lấy cơ hội và tạo nên một vai Leslie Chow đáng nhớ.

Anh còn đưa một vài câu thoại tiếng Việt vào phim vì biết rằng vợ sẽ xem.

Ken Jeong bên vợ Tran Ho người Mỹ gốc Việt.

Sau thành công của "The Hangover", Ken Jeong trở thành ngôi sao sáng.

Anh tiếp tục gây dựng tiếng vang trong "The Hangover 2, 3", "Zookeeper", "Transformers: Dark of the Moon", "Big Mommas: Like Father, Like Son", "Despicable Me"...

Tháng 5/2011, anh vinh dự trở thành host của lễ trao giải danh giá Billboard Music Awards tại Las Vegas.