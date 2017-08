Đàn ông cao to bị ung thư tuyến tiền liệt dễ tử vong

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí BMC Medicine cho thấy, nam giới cao to có nhiều nguy cơ tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt hơn đàn ông thấp bé, do cơ thể to lớn khiến loại ung thư này dễ phát triển.

Đồng thời, một nghiên cứu do Đại học Oxford thực hiện dựa trên dữ liệu của 141.896 người đàn ông da trắng.

Theo kết quả nghiên cứu, nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt nếu có chiều cao hơn nam giới bình thường 10cm thì tăng nguy cơ phát triển dạng nặng của ung thư tuyến tiền liệt lên 21% và tăng khả năng tử vong vì bệnh này lên 17%.

Bên cạnh đó, mỗi 10cm thêm vào vòng eo làm tăng thêm 13% nguy cơ mắc ung thư tuyền tiền liệt có độ biến đổi tế bào cao và tăng khả năng tử vong vì căn bệnh lên 18%.

Dù lý do vẫn chưa rõ ràng nhưng nhóm nghiên cứu tin rằng phát hiện này có thể cung cấp manh mối về sự hình thành và tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt.

"Chúng tôi phát hiện ra rằng trọng lượng cơ thể khỏe mạnh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thu tuyến tiền liệt và khả năng tử vong do ung thư tuyến tiền liệt trong nhiều năm sau", tiến sĩ Aurora Pérez-Cornago, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Theo báo cáo của Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới sau ung thư da.

Ngoài ra, ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 đối với đàn ông Mỹ, với khoảng 1/39 người chết vì căn bệnh này.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên cho thấy kích thước cơ thể to lớn có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư.

Trước đây đã từng có nghiên cứu chỉ ra rằng béo phì là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư gan, buồng trứng và ung thư tuyến giáp.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng béo phì dẫn đến chứng viêm mãn tính trên toàn cơ thể và làm rối loạn lượng hormone.

Cơ thể cao lớn hơn cũng gây ra những ảnh hưởng khác đối với sức khỏe. Một nghiên cứu tiến hành vào đầu năm nay cho thấy phụ nữ cao trên 1,71m có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 3 lần những phụ nữ thấp hơn.

Nguyên nhân do tim chịu nhiều áp lực hơn. Nếu phụ nữ có chiều cao trên 1,71m và cân nặng trên 81kg thì nguy cơ này còn cao hơn nữa, bất kể họ có chỉ số khối cơ thể (BMI) ở mức khỏe mạnh.

* Theo Medicaldaily