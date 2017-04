Dàn diễn viên 'Xin lỗi anh yêu em' giờ ra sao sau 13 năm gây bão màn ảnh Hàn?

Xin lỗi anh yêu em (I'm sorry I love you) phát sóng trên kênh truyền hình KBS2, Hàn Quốc vào cuối năm 2004. Phim là chuyện tình buồn của cặp đôi Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) và Song Eun Chae (Im Soo Jung).

Cha Moo Hyuk bị mẹ bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng và được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi. Những tưởng cuộc sống của cậu sẽ khá hơn khi được một cặp vợ chồng người Úc nhận nuôi.

Chẳng thể ngờ, bố mẹ nuôi lại thường xuyên ngược đãi Moo Hyuk, khiến anh phải bỏ đi sống lang thang.

"Xin lỗi, anh yêu em" là một trong những bộ phim truyền hình Hàn tạo tiếng vang nhất trong năm 2004.

Mãi đến khi gặp cô gái thiện lương, tốt bụng Eun Chae, Moo Hyuk mới cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp. Thế nhưng trớ trêu thay, số phận khắc nghiệt đã chia lìa hai người.

Nội dung buồn của Xin lỗi, anh yêu em đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả. Phim ghi nhận mức rating khá cao, có tập lên tới 28,6%.

Sau 13 năm, dàn diễn viên của Xin lỗi anh yêu em giờ ra sao? Cùng tìm hiểu với 2Sao.

So Ji Sub

So Ji Sub bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu thời trang năm 1995. Sau đó, anh chuyển hướng sang phim ảnh khi tham gia bộ phim sitcom Three Guys and Three Girls và tác phẩm đình đám Người mẫu.

So Ji Sub ghi điểm với diễn xuất tinh tế trong "Xin lỗi anh yêu em"

So Ji Sub từng giành nhiều thiện cảm của khán giả với các vai diễn trong những bộ phim Giày thủy tinh, Chuyện tình vượt thời gian và Chuyện xảy ra ở Bali.

Thế nhưng, phải đến Xin lỗi anh yêu em, mỹ nam sinh năm 1977 mới vươn lên hàng ngôi sao hạng A.

Anh nhận được nhiều lời khen của khán giả khi lột tả thành công một Cha Moo Hyuk với vẻ ngoại bụi bặm, bất cần đời nhưng bên trong là trái tim bị tổn thương sâu sắc.

So Ji Sub vẫn điển trai ngời ngời dù đã bước sang tuổi 40

Sau Xin lỗi anh yêu em, So Ji Sub tiếp tục khẳng định tên tuổi với những dự án thành công như Cain and Abel, Phantom và Master's Sun. Năm nay, anh đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, điển trai hút hồn.

Im Soo Jung

Giống như So Ji Sub, Im Soo Jung cũng khởi nghiệp với vai trò người mẫu rồi sau đó chuyển sang đóng phim.

Không lâu sau khi lấn sân phim ảnh, người đẹp đã gây tiếng vang lớn với vai nữ chính trong bộ phim kinh dị A Tale of Two Sister.

Một năm sau, tên tuổi của cô càng lên như diều gặp gió nhờ thành công của Xin lỗi anh yêu em.

Im Soo Jung xinh đẹp rạng ngời trong "Xin lỗi anh yêu em".

Sau Xin lỗi anh yêu em, Im Soo Jung dành toàn tâm toàn ý để phát triển sự nghiệp trên màn ảnh rộng. Cô không chỉ ghi điểm với ngoại hình xinh đẹp mà còn nhờ diễn xuất tuyệt vời.

Người đẹp từng giành danh hiệu Ảnh hậu tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 33 và LHP Phụ nữ Hàn Quốc lần thứ 13 với vai diễn trong bộ phim điện ảnh All About My Wife.

Im Soo Jung là một trong những "mỹ nhân không tuổi" trên màn ảnh Hàn

Năm 2017, sau 13 năm kể từ Xin lỗi anh yêu em gây sốt, Im Soo Jung mới tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với dự án Chicago Typewriter. Nhờ sở hữu nhan sắc "không tuổi" nên cô vẫn tự tin sánh cặp bên đàn em kém 7 tuổi Yoo Ah In.

13 năm sau "Xin lỗi anh yêu em", Im Soo Jung mới tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình "Chicago Typewriter"

Jung Kyung Ho

Jung Kyung Ho là con trai của Jung Eul Young - đạo diễn nổi tiếng với hàng loạt phim ăn khách như Người tình của chồng tôi, Life is Beautiful, A Thousand Days' Promise và Childless Comfort.

Dù bị cha phản đối gay gắt ý định theo đuổi nghiệp diễn nhưng Jung Kyung Ho không chịu bỏ cuộc. Cậu thậm chí còn dọn ra ngoài sống để thực hiện ước mơ của mình.

Khi theo học khoa sân khấu, đại học Chung Ang, Jung Kyung Ho đã tham dự cuộc thi tuyển chọn diễn viên của đài KBS và trúng tuyển. Nhờ đó, cậu được ký hợp đồng với công ty giải trí SidusHQ.

Jung Kyung Ho trong "Xin lỗi anh yêu em"

Sau một số vai diễn nhỏ, Jung Kyung Ho được chọn thể hiện vai nam thứ Choi Yoon trong Xin lỗi anh yêu em. Hoàn thành xuất sắc vai diễn, mỹ nam sinh năm 1983 trở thành diễn viên nổi tiếng.

Jung Kyung Ho ghi điểm nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất tốt

Tuy không nổi tiếng bằng So Ji Sub và Im Soo Jung nhưng Jung Kyung Ho cũng tạo dựng được dấu ấn nhất định trên màn ảnh Hàn.

Mấy năm trở lại đây, anh được chọn đóng chính trong nhiều dự án phim truyền hình như Falling for Innocence, One More Happy Ending và gần đây nhất là Missing Nine.

Jung Kyung Ho đang hẹn hò với Soo Young - người đẹp nhóm nhạc SNSD

Bên cạnh đó, Jung Kyung Ho còn thu hút sự chú ý của khán giả nhờ chuyện tình cảm với Soo Young - nữ ca sĩ nhóm nhạc đình đám SNSD. Hai người trở thành một cặp từ đầu năm 2013.