Đắk Lắk: Kỳ lạ, đòi nợ thuê đến ủy ban xã xin được…đòi nợ

Chiều 31.7 vừa qua, PV ghi nhận trong trụ sở UBND xã Đắk Liêng xuất hiện ôtô màu trắng. Bên ngoài ô tô dán Logo “Đòi nợ dân chủ”, “Thu hồi nợ, chuyên nghiệp- văn minh”, “Nợ là phải trả” khiến nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.

Người dân địa phương cho biết, chiếc xe ôtô đòi nợ thuê này đã xuất hiện trên địa bàn xã Đắk Liêng cách đây vài ngày và chưa gây nên xáo trộn nào đối với người dân.

Trao đổi nguyên nhân xuất hiện xe ôtô đòi nợ thuê tại trụ sở ủy ban, ông Ma Văn Hoàn – Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng - cho rằng, bản thân ông không hề hay biết tại sao xe lại xuất hiện tại trụ sở!?

“Xe ôtô này đậu trong UBND xã nhưng không thông qua tôi mà chỉ làm việc với công an xã” – ông Hoàn cho hay.

Tiếp tục làm việc với PV, ông Phạm Viết Tùng – Trưởng Công an xã Đắk Liêng - thông tin, chủ của chiếc xe kỳ lạ này là của một công ty này có tên gọi H. G. trụ sở tại Đắk Nông và có giấy tờ, pháp nhân hợp pháp.

“Đơn vị này đến liên hệ công an xã để xin… đòi nợ thuê; được chủ nợ ủy thác đòi nợ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xử lý một vụ việc kỳ lạ như vậy nên chúng tôi cũng không rành và chưa biết xử lý như thế nào.

Chúng tôi đã có báo cáo nhanh lên công an huyện xin chỉ đạo. Theo đó, lãnh đạo công an huyện chỉ đạo chỉ theo dõi, nếu các đối tượng manh động, gây rối mất trật tự thì công an sẽ xử lý” - ông Tùng nói.