Cựu thủ môn Arsenal viết lời bài hát tặng cô vợ ca sĩ

Marina Luczenko là ngôi sao nhạc pop nổi tiếng ở Ba Lan. Cô là vợ của Wojciech Szczesny, cựu thủ môn của Arsenal và hiện khoác áo Juventus.



Szczesny và vợ.

Trong album mới phát hành "On my way" của Luczenko, có một ca khúc mang tên "I do". Đáng chú ý, ca khúc này là do đích thân Szczesny viết lời. Ít ai biết ngoài tài bắt gôn, cầu thủ người Ba Lan còn có tình yêu với âm nhạc. Anh biết chơi guitar và piano.

"Một đêm đang buồn chán, tôi nghe giai điệu do vợ tôi mới sáng tác", cựu thủ môn Arsenal chia sẻ.

"Tôi nảy lên cảm hứng và viết ra vài dòng. Tôi đưa cho cô ấy xem lời bài hát tôi mới viết như một sự bất ngờ. Thế nhưng cô ấy rất thích thú. Chúng tôi có sửa lại một vài dòng và cô ấy ghi âm với những ca từ ấy".

Lời bài hát mà Szczesny viết nói về tình yêu như một liều thuốc độc.

Szczesny từng bắt cho Arsenal từ năm 2009 đến 2015. Anh được cho mượn đến AS Roma trước khi bị bán cho Juventus vào năm 2017.

