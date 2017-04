Cựu GĐ Sở Y tế Long An: ‘Tôi không có sai phạm nào’

LTS: Mấy ngày qua dư luận xôn xao việc ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An (đã thôi giữ chức từ tháng 2-2017, chờ giải quyết nghỉ hưu vào tháng 11 năm nay; hiện vẫn đang hưởng lương giám đốc), bị ngăn chặn xuất cảnh sang Nhật Bản đêm 8-4.

Lý do được Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đưa ra là ông Liêm thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan CSĐT tỉnh Long An.

Ông Liêm cho rằng mình rất bất ngờ về điều này. Để rộng đường dư luận, Pháp Luật TP.HCM đã phỏng vấn ông Lê Thanh Liêm liên quan đến các vụ lùm xùm ở Sở Y tế tỉnh Long An trong thời gian ông làm giám đốc.

Ông Lê Thanh Liêm khẳng định: “Tới giờ phút này tôi chưa hề nhận bất kỳ kết luận hay văn bản nào cho rằng tôi có sai phạm, liên quan đến vụ án nào cả. Việc công an tỉnh ngăn chặn tôi xuất cảnh gây ảnh hưởng đến quyền đi lại tự do cá nhân của tôi”.

“Tôi không biết tôi liên quan vụ gì mà bị cấm xuất cảnh”

. Phóng viên: Trả lời báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho rằng việc không cho ông xuất cảnh là đúng quy định vì họ đang thẩm tra, xác minh vụ án có liên quan đến Sở Y tế. Liệu ông có liên quan đến vụ án nào mà cơ quan điều tra đang thụ lý, xác minh không?

+ Ông Lê Thanh Liêm: Tôi đã khẳng định với anh là tôi không có sai phạm nào, hiện tại tôi cũng không biết tôi liên quan đến vụ việc gì mà cơ quan điều tra cấm tôi xuất cảnh. Tôi bị coi như một nghi can, nghi phạm, dư luận cho rằng tôi bị vậy là tôi có sai phạm.

Thực tế tôi có thể có thiếu sót trong chỉ đạo chung, nếu cấp dưới tôi vi phạm thì tôi chỉ chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu thôi.

Trong vụ gói thầu lắp camera bốn cơ quan, tỉnh kết luận có chênh lệch 735 triệu đồng nhưng thực chất gói thầu này chưa quyết toán.

Gói thầu này cấp phó của tôi ký hợp đồng lắp đặt camera tại một tòa nhà bốn cơ quan (gồm Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm tỉnh Long An, Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Long An, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Long An và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An) do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư với tổng trị giá 1,92 tỉ đồng.

Sau đó, thanh tra vào cuộc và cho rằng có chênh lệch khoảng 700 triệu đồng.

Vụ việc này tôi đã gửi khiếu nại lên bí thư và chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13-9-2016 với lý do đoàn thanh tra đã phớt lờ các tài liệu của Sở Y tế cung cấp, hội đồng thẩm định giá cũng không có thành viên của Sở Y tế… nhưng đến nay tôi không nhận được kết quả trả lời từ lãnh đạo tỉnh.

. Còn vụ lùm xùm một doanh nghiệp xây dựng đến nhà ông tặng 400 triệu đồng, ông trả lại cơ quan. Sau đó đoàn công tác số 7 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị làm rõ. Ông nghĩ gì?

+ Tôi cũng đã trả lời báo chí trước đây. Tôi không có tư lợi gì cả, trong dự án san lấp mặt bằng để xây dựng BV Đa khoa Mộc Hóa tôi phản ứng rất dữ. Vì dự án bệnh viện này gần 400 tỉ đồng xây dựng trên hầm đất đã bỏ hoang, chi phí san lấp rất lớn.

Khi đó ông H. là một doanh nghiệp trúng thầu đem 400 triệu đồng đến tận nhà để biếu tôi, sau đó tôi đã nộp hết số tiền cho Văn phòng Sở Y tế… Vụ việc này sau đó công an tỉnh điều tra nhưng đến nay chưa thông báo kết luận gì.

Tôi khẳng định tôi không có tư lợi gì cả. Có trường hợp một người tặng tôi 500 triệu đồng tôi còn từ chối nữa là…

Suốt nhiệm kỳ tôi làm giám đốc Sở quả thật rất sóng gió, thanh tra, kiểm tra nhiều. Mà đến giờ đã có cơ quan nào kết luận tôi sai phạm, tư lợi gì đâu. Có chăng trách nhiệm người đứng đầu, nếu còn có những thiếu sót, vi phạm do cấp dưới gây ra thì tôi chỉ liên đới trách nhiệm…

Biên bản ngăn chặn xuất cảnh bay đi Osaka (Nhật Bản) do Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất lập đối với ông Liêm vào đêm 8-4.

Trước khi nghỉ hưu đã yêu cầu cho biết sai phạm gì

. Ông có ý kiến gì về việc đoàn công tác số 7 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu xem xét không ít vụ việc có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Sở Y tế trong nhiệm kỳ ông làm giám đốc không?

+ Tôi được biết đoàn công tác số 7 có chỉ đạo làm rõ các vụ việc như đấu thầu thuốc có vi phạm, vụ 400 triệu đồng mà một doanh nghiệp đem tới nhà tặng tôi đã báo cáo cơ quan, vụ vi phạm trong gói thầu lắp camera.

Các vụ việc này trước khi tôi nhận quyết định thôi chức giám đốc Sở để chờ nghỉ hưu tôi đã yêu cầu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét trả lời tôi có sai phạm gì không để xử lý tôi.

Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 2-2017 tôi không nhận bất kỳ kết luận nào tôi có sai phạm trực tiếp đến các vụ việc trên.

. Tại một kết luận vào tháng 7-2014 của UBND tỉnh Long An cho rằng Sở Y tế có vi phạm trong đấu thầu thuốc với giá chênh lệch cao hơn 23,6 tỉ đồng và cho rằng vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông lý giải thế nào?

+ Vụ đấu thầu thuốc thực ra kết luận của UBND tỉnh khi đó không đúng. Cụ thể, theo Kết luận số 2433/KL-UBND ngày 30-7-2014 của UBND tỉnh Long An, trong hai năm 2010-2011, trong công tác đấu thầu của Sở Y tế có 644 mặt hàng thuốc có giá trúng thầu cao hơn giá kế hoạch được duyệt với tổng trị giá chênh lệch cao hơn 23,6 tỉ đồng.

Kết luận khẳng định: Công tác đấu thầu thuốc trong hai năm 2010-2011 có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm; tổ tư vấn và tổ thẩm định phải chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở và trước pháp luật.

Sau khi nhận được kết luận này, tôi đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Long An và nhiều cơ quan khác để khẳng định Sở Y tế thực hiện đúng thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Cụ thể, theo quy định tại điểm đ khoản 4 mục II Thông tư 10 quy định về giá trúng thầu thì “Giá thuốc trúng thầu không được cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu và không vượt quá giá tối đa hiện hành của từng mặt hàng thuốc đó được công bố tại thời điểm gần nhất của Bộ Y tế”.

Chính tôi đã khiếu nại và yêu cầu làm cho rõ, nếu vi phạm pháp luật thì phải chuyển hồ sơ sang công an. Đến ngày 7-1-2016, ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh (hiện là phó bí thư Tỉnh ủy Long An), ký kết luận lại xác định việc đấu thầu thuốc “không gây thiệt hại cho ngân sách”.

. Như vậy, vụ này bản thân ông và các cá nhân liên quan bị kết luận sai?

+ Vụ việc này do tôi giải trình nhưng đoàn kiểm tra lúc đó không nghe, sau khi ngành chức năng xác minh lại xin ý kiến Bộ Y tế và Bộ KH&ĐT thì tỉnh mới ra kết luận điều chỉnh xác định việc đấu thầu không gây thiệt hại. Sau đó tỉnh đã xin lỗi ban giám đốc vì do cấp tham mưu làm sai…(?).

. Xin cám ơn ông.