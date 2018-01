Cướp tài sản của đôi tình nhân rồi hiếp dâm cô gái

VKSND thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, ngụ phường An Lạc, TX.Hồng Ngự) về tội cướp tài sản; Nguyễn Văn Kép (SN 1990, ngụ phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự) về 2 tội cướp tài sản và hiếp dâm .

Nội dung vụ án thể hiện, vào lúc 21 giờ ngày 10/9, anh N.V.T. (37 tuổi, ngụ khóm 2, phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự) và chị Đ.T.T.D. (31 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) đậu xe bên lề đường để tâm sự.



Lúc này, Kép và Tuấn bàn bạc với nhau để thực hiện hành vi cướp tài sản của anh T và chị D.

Sau đó, Tuấn chạy đến dùng mũ bảo hiểm đánh anh T. nên anh bỏ chạy, Tuấn đuổi theo và cướp của anh T. 800 ngàn đồng. Kép giật điện thoại của chị D. trong lúc giằng co Kép đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin trình báo của bị hại, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ hai đối tượng trên.