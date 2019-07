"Cười té ghế" với Ngô Kiến Huy, Gil Lê và Thu Trang trong gameshow Đoán Giá

Thân An An như bánh trôi nước, bảy nổi ba chìm với nước non. Giá đúng của sản phẩm là 73,000 VNĐ mà gợi ý này buồn cười quá đỗi, khiến người chơi phân tâm, chậm mấy giây mất rồi.