Cuộc tình vụng trộm với đàn ông có vợ của huyền thoại điện ảnh nổi tiếng Hollywood

Katharine Hepburn (sinh ngày 12/5/1907, mất ngày 29/6/2003), là một nữ diễn viên huyền thoại của điện ảnh thế giới, từng đoạt 4 giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc nhất trong tổng số 12 đề cử, được gọi là minh tinh nổi tiếng nhất thế giới trong 100 năm qua.

Bà có một sự nghiệp huy hoàng khiến cho đồng nghiệp cùng thời cũng phải tán thưởng, thế hệ sau phải ngưỡng mộ học theo nhưng cuộc đời lại trải qua nhiều bước thăng trầm.

Một cuộc hôn nhân không êm ấm, một tình yêu đẹp không có kết thúc viên mãn đã khiến cho cuộc đời của Katharine Hepburn càng trở nên cô độc hơn cho đến lúc bà qua đời vào năm 2003.

Katharine Hepburn

Huyền thoại vĩ đại nhất của điện ảnh thế giới

Katharine Hepburn bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi bắt đầu xuất hiện trên sân khấu kịch vào năm 1928.

Tuy nhiên, Katharine lại không được chú ý đến bởi tính cách bộc trực và giọng nói có phần "chói tai" của mình.

Phải đến năm 1932 với vai diễn nữ tướng Amazons trong vở The Warrior's Husband, màn thể hiện xuất sắc của Katharine đã giúp bà được chú ý đến.

The Warrior’s Husband đã đặt nền móng đầu tiên giúp Katharine Hepburn trở nên nổi tiếng.

Bộ phim đầu tiên mà Katharine Hepburn đóng chính là A Bill of Divorcement (1932) và bà đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng mới khi đó.

Thành công ấy đã giúp Katharine có thêm động lực để đóng nhưng bộ phim khác như Christopher Strong (1933), Morning Glory (1933), Little Women (1933), Spitfire (1934) và The Little Minister (1934).

Riêng bộ phim Morning Glory đã mang đến cho Katharine tượng vàng Oscar đầu tiên với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Chuyển sang đóng phim, Katharine đã nhanh chóng đạt được thành công khi nhận được giải Oscar vào năm 1934.

Sự nghiệp sau đó của Katharine Hepburn cũng trải qua những thăng trầm, lúc lên lúc xuống nhưng vẫn đủ khiến cho mọi người ngưỡng mộ.

Ngoài giải Oscar năm 1934, Katharine còn 3 lần đoạt tượng vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào các năm 1968, 1969 và 1982.

Ngoài ra, Katharine cũng từng được đề cử và đã đoạt giải Quả Cầu Vàng, BAFTA, Emmy, Tony cùng các giải tại Liên hoan phim Cannes, Venice,…

Với những thành tích vô cùng huy hoàng này, Katharine Hepburn khiến cho đồng nghiệp thời đó cũng phải tán thưởng, thế hệ diễn viên sau này thì ngưỡng mộ, coi bà là một tấm gương lớn để học tập theo.

Nhắc đến Katharine Hepburn là nhắc đến hình ảnh của một huyền thoại vĩ đại nhất.

Nhưng cuộc đời lại cô độc cho đến tận lúc qua đời

Với những thành tích trong lĩnh vực điện ảnh chưa có ai vượt qua được, Katharine được triệu người ngưỡng mộ và danh tiếng của bà vẫn còn rất lớn cho đến tận bây giờ.

Nhưng khi nhắc đến cuộc đời của bà, chuyện tình cảm của bà, ai cũng buồn cho một "hồng nhan" khi bà chẳng tìm được hạnh phúc cho đến tận lúc cuối đời.

Không chồng con, Katharine Hepburn sống một cuộc sống cô độc bên cạnh những ánh hào quang mà bà đã từng tạo ra ở Hollywood.

Katharine Hepburn bên cạnh người chồng đầu tiên và cũng là người chồng duy nhất của bà - Ludlow Ogden Smith.

Năm 1928, Katharine Hepburn quen với doanh nhân nổi tiếng Ludlow Ogden Smith ở ngay tại chính trường Bryn Mawr College, nơi bà đang theo học đại học.

Quen nhau chưa lâu nhưng Katharine và Ludlow đã nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Đối với Katharine thì đây là cuộc hôn nhân không hạnh phúc và bà cũng không hoàn toàn nguyện ý với cuộc hôn nhân này.

Họ bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân cũng như cãi nhau vì tính cách trái ngược.

Đến năm 1932, cặp đôi đã chính thức ly dị nhưng vì thủ tục có vấn đề nên phải đến năm 1942 mới có thể hoàn tất việc ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Katharine Hepburn cũng có hẹn hò với vài người như huyền thoại nổi tiếng Cary Grant, đạo diễn George Cukor và cả tỷ phú Howard Hughes nhưng đều chia tay sau một thời gian ngắn.

Năm 1942, Katharine Hepburn đã hẹn hò với Spencer Tracy khi hai người cùng hợp tác trong bộ phim Woman of the Year.



Đối với Katharine Hepburn thì Spencer Tracy là người đàn ông mà bà yêu nhất trong cuộc đời này.

Lần đầu tiên Katharine và Spencer gặp mặt, cả 2 đã chẳng có mấy thiện cảm giành cho nhau.

Với chiều cao 1m71 và còn đi giày cao gót, Katharine cao hơn hẳn so với Spencer.

Việc bà còn mặc quần dài cũng khiến Spencer không thích, cho rằng bà không nữ tính so với những người phụ nữ thời đó.

Thấy thái độ không hài lòng của Spencer dành cho mình, Katharine lúc đó đã thản nhiên nói rằng: "Ý của tôi khi đi giày cao gót, cao hơn những người đàn ông, cũng là có mục đích để cho họ nhận ra vị trí của mình".

Spencer đã hiểu ý của Katharine nhưng ông không hề để tâm. Trong suốt quá trình quay phim, Spencer đã khẳng định cho Katharine thấy, ông cũng là một ngôi sao tầm cỡ ngang ngửa với bà.

Cũng chính sự đối nghịch lẫn nhau ấy mà Katharine và Spencer nhanh chóng phải lòng nhau. Họ thấu hiểu lẫn nhau, biết đối phương đang suy nghĩ gì và một điều quan trọng, họ thật sự yêu nhau.

Katharine Hepburn và Spencer Tracy đã trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất màn bạc Hollywood lúc bấy giờ. Hepburn, với trí thông minh và giọng nói đặc biệt của mình, đã kết hợp hài hoà cho vẻ nam tính dễ dãi của Tracy. Họ đã kết hợp ăn ý với nhau qua 9 bộ phim kinh điển của mọi thời đại.

Nhưng mối tình của Katharine và Spencer cũng thật sự lắm ngang trái. Khi hẹn hò với Katharine, Spencer đã kết hôn với bà Louise Treadwell và còn có 2 người con.

Dù rất yêu Katharine, dù đã ly thân với Louise Treadwell nhưng Spencer lại không ly dị vợ. Chính vì những điều này khiến truyền thông khi ấy rất chú ý đến Katharine và Spencer.

Mặc dù chẳng hề công khai chuyện tình cảm nhưng những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi khiến mọi người tin tưởng rằng, mối tình của họ vẫn rất bền vững dù đó chỉ là tình vụng trộm.

Dù vậy, cũng chẳng có ai ngờ tới rằng, mối quan hệ ấy kéo dài tới tận lúc Spencer qua đời, còn Katharine vẫn giữ mối tình ấy trong tim cho đến khi bà mất năm 2003.

Mối tình vụng trộm cảm động lòng người của Katharine và Spencer.

Năm 1962, Spencer Tracy đã phải nhập viện vì mắc bệnh nặng. Một thời gian sau khi xuất viện, Katharine đã chuyển đến sống cùng Spencer để tiện bề chăm sóc ông.

Hình ảnh Katharine chăm sóc tận tình cho mình đã khiến cho Spencer vô cùng cảm động. Năm 1967 khi sức khỏe đã dần ổn định hơn, Spencer đã cùng Katharine đóng bộ phim cuối cùng trong cuộc đời ông - Guess Who's Coming to Dinner.

17 ngày sau khi Guess Who's Coming to Dinner quay xong, Spencer đã qua đời. Katharine sau đó cũng nói rằng, bà không dám xem bộ phim vì những hình ảnh của Spencer khiến bà không chịu đựng nổi.

Sau khi vợ của Spencer Tracy qua đời năm 1983, Katharine Hepburn đã cho ra mắt cuốn tự truyện Me: Stories of My Life, thừa nhận mối quan hệ của bà với Spencer.

Katharine còn cho biết, trong ngày đưa tang Spencer, bà đã lặng lẽ đi theo xe tang của ông qua từng ngõ phố ở Los Angeles cho đến khi dừng ở lại nhà thờ và tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.

16 năm sau khi Spencer mất, Katharine mới thừa nhận mối quan hệ với ông và còn kể về niềm hạnh phúc khi ở bên ông.

Nhưng dù có mối tình lãng mạn đến thế nào, Katharine Hepburn vẫn phải sống cảnh cô độc đến cuối đời.

Katharine cũng cho biết, bà không muốn kết hôn vì niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời đã đặt trọn cho Spencer Tracy và sẽ vì ông làm tất cả mọi thứ.

Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một mối tình đẹp còn dang dở quả thật đã khiến cho mọi người cũng phải đau lòng thay cho Katharine.