Cuộc chạy trốn 22 năm đầy day dứt của người mẹ hại chết 2 con gái

Cuộc chạy trốn đầy day dứt của người mẹ

Trần Thị Sáu (49 tuổi, ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang bị giam giữ tại trại tạm giam Công an Hà Nội. Sáu được cho là bị can trong vụ án sát hại 2 con nhỏ xảy ra cách đây khoảng 22 năm trước tại xã Trung Hòa.

Sau khi phạm tội, bị can bỏ đi nơi khác sinh sống. Cách đây 2 tháng, Trần Thị Sáu bị cơ quan điều tra bắt khi đang ở Lâm Đồng.

Sáu bị bắt theo lệnh truy nã và bị di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra của cơ quan công an. Hiện bà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, năm 20 tuổi, Sáu kết hôn với chồng là Ngô Văn Q. (SN 1965, ở cùng Chương Mỹ, Hà Nội).

Khoảng 1 năm sau, hai vợ chồng có con gái đầu lòng. Đến năm 1995, Sáu sinh thêm cô con gái thứ hai. Do gia đình thuần nông nên cuộc sống có phần cơ cực.

Gia cảnh khó khăn, người chồng lại hay rượu chè nên mỗi lần ông ta có chất men là quay sang hành hạ vợ.

Mùa hè năm 1996, Sau một lần mâu thuẫn với chồng, Sáu suy nghĩ trong bế tắc nên muốn được giải thoát khỏi cuộc sống.

Lúc sau, Sáu ra chợ mua thuốc chuột, thuốc tẩy giun sán cho gia súc và một chai nước ngọt rồi hòa chung cả ba hợp chất này với nhau.

Sáu một tay bế con gái nhỏ gần 1 tuổi, tay còn lại dắt con gái lớn ra cánh đồng gần nhà. Tại đây, Sáu uống nửa chai chất độc rồi đưa cho hai con.

Sau sự việc, người dân phát hiện 3 mẹ con bất tỉnh trên cánh đồng và đưa đi cấp cứu.

Hai cô con gái không may khi tử vong, Sáu may mắn qua cơn nguy kịch và được cơ quan điều tra cho tại ngoại trong thời gian điều tra vì lý do sức khỏe.

Thời gian sau, Sáu bỏ vào Lâm Đồng vì không chịu nổi những lợi dị nghị từ hàng xóm. Cùng năm 1996, Công an tỉnh Hà Tây cũ phát lệnh truy nã với Sáu về tội Giết người.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị can Trần Thị Sáu cho biết: Ông là người đầu tiên tiếp xúc với Sáu trong trại giam.

Trong cuộc chia sẻ với luật sư, Sáu không ít lần đưa tay lên gạt những giọt nước mắt. "Bị can nói trong suốt 22 năm qua, bản thân luôn day dứt, ám ảnh về tội lỗi đã gây nên với hai cô con gái" - luật sư cho hay.

Sáu vốn là người phụ chất phác, chỉ vì cuộc sống cơ cực, lại thêm hai miệng ăn nên nãy sinh nghĩ quẩn.

Bản án lương tâm

Theo luật sư Thơm, dù biết tội lỗi Sáu gây ra là rất lớn, nhưng người phụ nữ này đã chịu bản án lương tâm suốt 22 năm qua. Quá trình phạm tội một phần bị tác động về tâm lý, cuộc sống nghèo khó, túng quẫn nên mới muốn chết cùng hai con.

Sau khi gây ra sự việc, không chịu được áp lực từ những lời dị nghị của hàng xóm, Sáu bỏ đi vào Lâm Đồng và bị CQĐT khi đó đã ra quyết định truy nã về tội Giết người.

Thời gian sau, người phụ nữ này nảy sinh tình cảm rồi dọn về sống chung với người đàn ông sinh năm 1973.

Tại đây, Sáu đăng ký tạm trú với tên mới lên Trần Thị Hương (SN 1971).

Năm 1977, Sáu sinh con cùng người chồng thứ hai. Hai năm sau, đư con trai thứ hai tiếp tục ra đời.

Đến năm 2013, người chồng thứ hai qua đời.



Tâm sự với luật sư, Sáu cho biết, trong suốt 20 năm trốn chạy, bản thân luôn nghĩ về hai cô con gái nhỏ.

Nhiều lần cảm thấy ân hận, day dứt, muốn tự tử chấm dứt cuộc sống hoặc về đầu thú, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy 2 cậu con trai cần mẹ chăm lo. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hành vi của người phụ nữ cần được lý theo pháp luật.

Tiếp xúc với luật sư, Sáu trải lòng về cuộc sống cơ cực, và nỗi lòng của bản thân khi gây nên lỗi lầm cho hai con gái trong quá khứ. Sáu kể về những đêm đang ngủ mơ thấy hai con gái nhỏ.

Chia sẻ với luật sư trong tại tạm giam, Sáu nói, bây giờ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và mong hai cô con gái không oán trách mẹ. Nếu có sự khoan hồng của pháp luật, Sáu muốn có cơ hội gặp mặt hai con trai.

Sự việc xảy ra cách đây 20 năm nhưng cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cùng đơn vị nghiệp vụ đã kiên trì trinh sát, củng cố tài liệu để truy bắt, di lý Sáu ra Hà Nội theo lệnh truy nã./.