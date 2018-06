Cụ ông 93 tuổi đi khám nam khoa

Trong một cuộc trò chuyện, ThS.BS. Nguyễn Thế Lương chia sẻ: “Khi xã hội càng phát triển, kiến thức về sức khỏe giới tính tăng lên thì sự ngại ngùng trong mỗi người sẽ giảm đi. Những bệnh nhân lâu nay chỉ biết... ẩn mình trong tuyệt vọng sẽ vượt qua những mặc cảm bản thân, sẵn sàng đến gặp bác sĩ nam khoa để trần tình những điều thầm kín, khó nói của bản thân.

Tôi tin rằng, 10 - 20 năm nữa, có lẽ nam khoa sẽ có chỗ đứng quan trọng trong các bệnh viện và các trường đại học. Lúc đó, có thể chuyện một cụ già chống gậy xin khám nam khoa sẽ là chuyện bình thường, không làm ai cười tủm tỉm nữa.

Tư vấn: ThS.BS. Nguyễn Thế Lương

Hình ảnh cụ già chống gậy đi khám nam khoa có thể khôi hài với những ai chưa hiểu hết nghĩa rộng của từ khóa mới quen tai trong những năm gần đây. Bởi vì, hễ nghe đến cái từ nam khoa thì 99,99% người nghe nghĩ ngay đến chuyện “yếu yếu” của đàn ông.

Thật ra nam khoa đâu chỉ có vậy mà nó bao trùm nhiều chuyện khác còn hay hơn cái chuyện “xìu xìu” đó. Nam khoa là sản phụ khoa đối chiếu sang nam giới.

Diễn giải ra thì bao gồm hiếm muộn và vô sinh nam, trục trặc tình dục nam (như rối loạn cương, gọi nôm na là bất lực, xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, không xuất tinh, không ham muốn tình dục, xuất tinh đau...), nội tiết sinh dục nam như hội chứng suy tuyến sinh dục nam ở người lớn tuổi hay còn gọi là mãn kinh ở đàn ông, dị tật bộ sinh dục nam, chấn thương bộ sinh dục nam, các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới, các rối loạn giới tính như lưỡng giới giả, lưỡng giới thật, chuyển giới tính, đồng tính luyến ái..., và gần đây, sách vở chuyên ngành nam khoa còn lấn sân sang cả lĩnh vực tình dục nữ.

Bệnh nhân 93 tuổi và tâm sự… bạn trẻ

Đã ở cái tuổi xưa nay... rất hiếm nhưng cụ còn khỏe mạnh, quắc thước và quan trọng nhất là minh mẫn. Cụ muốn điều trị chứng tiểu nhiều, một biểu hiện của hội chứng đường tiểu dưới hoặc căn bệnh tiền liệt tuyến. Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân viết nhật ký đi tiểu, kê thuốc... Lúc gần ra về, bỗng thấy cụ ngần ngừ vẻ như còn điều gì muốn nói, bác sĩ Nguyễn Thế Lương hỏi:

- Bác có điều gì còn chưa rõ thì hỏi, cháu sẽ giải thích.

- Tôi chỉ muốn... bác sĩ có cách nào làm cho tôi khỏe khỏe lên một tí.

- Khỏe?

- À, là cái chuyện... tâm sự bạn trẻ ấy mà.

Nghe đến đây là bác sĩ hiểu. Thì ra cụ cũng có tâm sự. Cụ bà mất đã lâu. Bạn gái hiện tại của cụ ông mới 48 tuổi, đang vào độ hồi xuân. Cụ cho biết hai người hòa hợp mọi điều, kể cả cái khoản kia, cũng từng... oanh liệt lắm.

Bởi vì, tuy tuổi cao nhưng hàng ngày cụ vẫn đạp xe từ 6-8 cây số, bơi đều. Thế nhưng gần đây cụ thấy nó có vẻ nhỏ bớt đi, lại gật gà gật gù thua xa hồi trước. Biết là không tránh được tuổi tác nhưng cụ vẫn hy vọng biết đâu y học tiến bộ có thể làm nên điều kỳ diệu.

Hãy để công nghệ dệt may lụi tàn

3 hôm sau cụ điện thoại lại cho bác sĩ, than thở là “mãi không thấy gì”. Dĩ nhiên là những viên thuốc đầu tiên có thể thất bại, đó là chuyện bình thường trong điều trị nam khoa. Đôi khi đó là hậu quả của việc chờ mong quá mức, hoặc do cơ thể bệnh nhân đáp ứng thuốc không tốt. Tuy nhiên, có thể còn do những nguyên nhân khác.

Sau khi hỏi kỹ, bác sĩ phát hiện ra rằng bệnh nhân uống thuốc xong là lên giường đắp chăn, nằm... chờ. Tỉ mỉ hơn nữa, bác sĩ hỏi bệnh nhân xài trang phục gì khi lên giường thì được biết, đó là bộ pizama như hầu hết đàn ông Việt Nam. Bác sĩ nói vui:

- Thế là hỏng rồi bác ạ.

- Là sao?

- Nhẽ ra bác phải để cho công nghệ dệt may lụi tàn đi.

- ???

Sau chút ngỡ ngàng, bệnh nhân dường như đã hiểu. Bác sĩ giải thích với bệnh nhân rằng, không có loại thuốc hay biện pháp điều trị nào thần kỳ đến mức, cứ nằm yên là điều kỳ diệu sẽ tự đến. Những âu yếm của bạn cùng giường, những tiếp xúc trực tiếp của thịt da kề sát với thịt da... bao giờ cũng là chất gợi hứng, là xúc tác mạnh mẽ nhất.

Thay cho lời kết

1 tuần sau, bác sĩ Nguyễn Thế Lương nhận được điện thoại :

- Cháu ạ, hiệu quả rồi.

- Cho điểm thì thế nào bác?

- À thì trước 10, nay cũng được 6.

2 tuần sau, cụ ông mang cho bác sĩ một bao tải khoai tây, bắp cải. Cụ hồ hởi:

- Quà quê của tớ đấy nhé

- Kết quả thế nào bác?

- Tốt.

Đó là câu trả lời mà mọi bác sĩ trên đời đều muốn nghe từ bệnh nhân của mình.