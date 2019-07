“Công thức YES” và đường lên đỉnh top 50 của MWG

Công thức YES



Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, mã chứng khoán MWG tại HoSE, vừa được vinh danh là Công ty dẫn đầu trong Top "50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" năm 2018.

Tiêu chí được lựa chọn dựa trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty trong 3 năm liên tiếp, ở 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu.

Kết quả đánh giá này được tham chiếu từ bảng xếp hạng của các tổ chức uy tín trên thế giới như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu để tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đại điện Công ty CP Thế giới di động (áo trắng-đúng giữa) nhận giải thưởng

Như vậy, kể từ khi lên sàn, MWG vẫn luôn nằm trong top đầu những công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

Hiện nay, MWG vẫn tiếp tục giữ vị thế thống lĩnh và gia tăng thị phần mà ở trong thị trường điện thoại di động là không có đối thủ.

Theo lý giải của ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của MWG: “Đó là do tốc độ tăng trưởng của MWG vượt trội hơn tăng trưởng trung bình toàn thị trường”.Vì vậy, đề tài luôn được báo chí quan tâm đặt câu hỏi cho người lãnh đạo của MWG là “vì sao duy trì được kết quả đặc biệt như vậy?”.

Lý giải điều này, ông Tài lần đầu chia sẻ về “công thức YES” như một chiến lược vận hành xuyên suốt của doanh nghiệp. Điều quan trọng khiến công việc đạt hiệu quả là trước một kế hoạch, nhân viên luôn phải nói "Yes", thay vì chần chừ hoặc nói "No".

Tinh thần nói “Yes” đã được MWG đã chứng minh qua nhiều con số ấn tượng. Trong đó, năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt đến 86.516 tỉ đồng, lợi nhuận hơn 2.880 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 30% so với năm 2017.

Tính đến cuối năm 2018, Công ty đã có 2.187 siêu thị, trong đó chuỗi thegioididong.com có 1.032 siêu thị, chuỗi Điện máy Xanh có 750 siêu thị và 405 siêu thị Bách hóa Xanh.

Quan trọng hơn, chữ “Yes” trong công thức điều hành đưa một công ty chuyên bán lẻ điện thoại di động nhanh chóng lấn sân sang nhiều lĩnh vực mới, thậm chí không liên quan đến năng lực cốt lõi trước đó. Nhưng những bước đi táo bạo của chiến lược "bán những thứ chưa từng bán" của MWG đã bắt đầu có hiệu quả.

Đưa đế chế bán lẻ ra khỏi Việt Nam

Thậm chí, ông Tài đã bắt đầu nói đến chủ đề “Luôn nói Yes để đưa đế chế bán lẻ ra thế giới”. "Hai mươi năm tới, MWG sẽ là một đế chế bán lẻ. Chúng tôi không chỉ ngồi đây mà còn đi ra thế giới. Quan niệm của chúng tôi không quá quan trọng online hay offline trong thời buổi công nghệ.

Với bán lẻ, phải trả lời được câu hỏi của khách: Ông có cái tôi đang cần hay không", ông Tài khẳng định trong Tọa đàm về chiến lược kinh doanh bên lề sự kiện Top 50.

Để làm được điều này, ông Tài cho rằng gần 50.000 nhân viên của MWG phải có cùng suy nghĩ và hành động hướng về tầm nhìn, văn hóa, niềm tin của Công ty.

"Khi đã nói Yes, tức trong bạn mọi thứ đều sẵn sàng vận hành và tìm cách thực hiện làm cho thật nhanh. Ngược lại, "No" thì sẽ tìm mọi cách, mọi lý do để từ chối, tại sao phải làm công việc đó", ông Tài cho biết.

Ngược về năm 2009, khi ông Tài tuyên bố muốn làm một cuộc cách mạng trong ngành điện thoại di động ở Việt Nam, “mọi người đều cười ông.

Và giờ đây, công ty của ông giờ đã trở thành hãng kinh doanh điện thoại di động hàng đầu Việt Nam và là một trong những công ty niêm yết lớn nhất nước với vốn hóa 1,7 tỷ USD, luôn dẫn đầu trong Top 50.

Kể từ khi được niêm yết, MWG vẫn luôn là một trong những cổ phiếu đáng mua nhất trên thị trường. Các nhà đầu tư cũng đã nhiều lần chứng kiến cổ phiếu MWG đạt kịch trần, tiếp tục hứa hẹn đạt kỷ lục mới trong thời gian tới.

“Giấc mơ của tôi bây giờ là doanh thu 10 tỷ USD năm 2022”, ông Tài cho biết.

Cứ tính trung bình mỗi năm MWG tăng trưởng doanh thu khoảng 50%, thì sẽ thấy mục tiêu 10 tỉ USD không phải xa vời.