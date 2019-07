Công an xuyên đêm khám xét trụ sở của 'ông trùm' vận tải ở Huế: Khởi tố bị can, bắt 2 người liên quan

Liên quan đến vụ công an xuyên đêm khám xét trụ sở của "ông trùm" vận tải ở Huế, chiều 7/7, Công an TP Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú tại 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế - là chồng bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm) và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, kế toán của Công ty TNHH Tuấn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.



Trước đó, từ 16h ngày 1/7 đến 1h ngày 2/7, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế khám xét trụ sở doanh nghiệp Tuyết Liêm và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ.



Cũng trong sáng 2/7, lực lượng công an cũng có mặt tại các bãi cát sỏi “khủng” của doanh nghiệp này tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế ) để phong tỏa các lối vào ra.

Được biết, Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm giám đốc, ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; khai thác đá, cát, sỏi… theo giấy phép kinh doanh.

Không chỉ được mệnh danh là “trùm” vận tải và vật liệu xây dựng ở Huế, doanh nghiệp này còn có nhiều tai tiếng về việc nhập cát không rõ nguồn gốc.