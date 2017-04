Công an TP.Biên Hòa thông tin về vụ thiếu tá CSGT bị xe tải tông chết

Ngày 16/4, đội CSGT TP.Biên Hòa thuộc Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ, bước đầu đã có báo cáo sơ bộ vụ tai nạn khiến thiếu tá Nguyễn Quang Minh (SN 1976, ngụ TP.Biên Hoà) là cán bộ thuộc lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Đồng Nai tử vong.

Chiếc xe tải tại hiện trường.

Báo cáo của công an cho biết, khoảng 19h ngày 15/4, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 1, PC67, Công an tỉnh Đồng Nai do Thiếu tá Minh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1, TP.Biên Hoà thì phát hiện xe tải chở heo mang BKS: 60C-107.62 vi phạm giao thông ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế tiếp tục cho xe di chuyển nên thiếu tá Minh đã tiến hành đuổi theo. Khi chiếc xe tải chạy hơn km thì dừng lại trước Trạm thu phí cầu Đồng Nai để chờ mua vé.

Nhiều người dân địa phương theo dõi sự việc.

Thiếu tá Minh yêu cầu tài xế xuống xe làm việc nhưng anh ta không chịu và xảy ra cự cãi. Tài xế xe tải tiếp tục di chuyển chiếc xe, thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái, yêu cầu tài xế dừng lại thì trượt ngã, bị xe cán qua người và tử vong.

Phía chủ xe cũng cho biết, đã tiến hành làm việc với công an. Về tài xế thì phía chủ xe vẫn chưa liên hệ được. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, sau khi nhảy xuống sông Đồng Nai thì tài xế đã bơi lên bờ và chưa đến công an trình diện.