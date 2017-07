Công an thông tin chính thức vụ người phụ nữ xô đẩy, chửi bới CSGT ở Sài Gòn

Theo báo cáo, lúc 18 giờ 10 phút ngày 17-7, Công an phường 25 nhận được tin báo của Đội CSGT Hàng Xanh, (PC67) về việc trước số 16 Ung Văn Khiêm có xảy ra vụ cản trở người thi hành công vụ. Ngay sau đó, công an phường cử cán bộ ra ghi nhận.

Cụ thể, trước đó Trung úy Nguyễn Quốc Việt, CSGT đang điều tiết trên đường Ung Văn Khiêm thì phát hiện xe ô tô BKS 51A-42987 do bà Trịnh Thị Thùy Dương, 31 tuổi, ngụ Thủ Đức điều khiển đi ngược chiều.

Chiếc xe ô tô do bà Dương điều khiển lấn làn gây kẹt xe nhiều giờ liền.

Lúc này Trung úy Việt có dùng gậy điều tiết giao thông để ra hiệu bà Dương chạy đúng làn nhưng đã cho gậy trúng vào kính bên trái ô tô.

Bà Dương đã xuống xe và xưng "mày, tao", nắm cổ áo CSGT với nhiều lời nói văng tục.

Gần 5 tiếng đồng hồ sau, bà Dương đã tự giác đến công an phường giải quyết. Tại cơ quan công an bà thừa nhận hành vi vi phạm do nóng tính.

Sở dĩ, bà Dương được tại ngoại vì đang chở 4 con nhỏ, đứa lớn nhất 6 tuổi và nhỏ nhất 4 tháng. Hiện tại bà Dương đã dược gia đình bảo lãnh.

Dự kiến vài ngày tới sẽ có quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm của bà Dương.