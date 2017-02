Con số biết nói: "Thánh địa" của Man United đang bị Mourinho hủy hoại thế nào?

Old Trafford xưa nay luôn khiến các đối thủ choáng ngợp. Sir Alex từng sử dụng "Nhà hát của những giấc mơ" như một thứ vũ khí đặc biệt. Giữa đám đông 75.000 khán giả hò reo vang trời suốt từ đầu đến cuối trận, ngay cả những kẻ được coi là bản lĩnh nhất cũng phải chùn bước.



Nhưng tại mùa giải năm nay, Old Trafford đang trở nên "thân thiện" đến mức đáng kinh ngạc. Tính riêng tại đấu trường Premier League, Man United chỉ thắng vỏn vẹn 5/12 trận trên sân nhà, đạt tỉ lệ 41,7%. Đây là tỉ lệ thấp nhất kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, kém cả "năm thảm họa" của David Moyes (47,7%).

Người ta có thể thông cảm cho Mourinho lúc Quỷ đỏ thất bại trước Man City phong độ quá cao hồi đầu mùa. Những kết quả hòa khi gặp Arsenal hay Liverpool cũng đều chấp nhận được. Song việc để rơi điểm trước những Stoke, Burnley, West Ham hay Hull City thì thật đáng trách.

Burnley vốn cực kỳ "yếu bóng vía" trên sân khách mùa giải này. Họ mới chỉ giành được duy nhất 1 điểm khi phải xa nhà. Hài hước thay điểm số này lại giật từ chính Man United.

Hull City cũng thuộc nhóm đá sân khách rất tệ. "Những chú hổ" là CLB để lọt lưới nhiều nhất trong các chuyến hành quân (26 bàn). Trớ trêu thay, Man United lại không thể ghi nổi dù chỉ một bàn trước Hull City ở "thánh địa" Old Trafford.

Man United dứt điểm nhiều, nhưng bàn thắng không đến.

Sir Alex vẫn luôn cố gắng bảo vệ Mourinho. Ngài "máy sấy tóc" cho rằng Man United chỉ đang thiếu may mắn và nếu không hòa quá nhiều, họ đã so kè được với Chelsea. Khi sự không may ấy tái diễn liên lục, người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi.

Sức ép tại Old Trafford rất lớn. Tuy nhiên, Mourinho có vẻ như đã để cho áp lực ấy bao phủ lên cả các học trò của mình. Man United thường bị "khớp" ngay tại Old Trafford. Những cái tên từ trẻ nhất cho đến giàu kinh nghiệm nhất đều có các pha xử lý nóng vội, thiếu chính xác.

Quỷ đỏ còn 7 trận sân nhà nữa trong mùa giải này. Trong đó có đội đầu bảng Chelsea và những đối thủ tiềm ẩn nguy hiểm như Everton, West Brom hay Crystal Palace.

Nếu Người đặc biệt không tìm ra một giải pháp hữu hiệu, ông sẽ đi vào lịch sử Man United với tư cách HLV sở hữu tỉ lệ chiến thắng trên sân nhà thấp nhất.

Clip Man United 0-0 Hull City: