Con gái tuổi teen đột ngột tự tử, mẹ bàng hoàng phát hiện lời cầu cứu bị bỏ qua

Người thân của cô nữ sinh Maisie Cousin-Strik, sống tại Nottinghamshire, East Midlands, Anh đã vô cùng suy sụp khi phát hiện con gái tự tử không lâu sau khi hoàn thành kỳ thi hôm 19/6 vừa qua.



Trước khi tự tử, Maisie không hề có bất cứ biểu hiện khác thường nào. Vào buổi chiều cái ngày định mệnh đó, cô bé vui xin phép bố mẹ dắt chó đi dạo rồi mua một chút bánh quy.

Tuy nhiên, đến tận tối hôm đó gia đình vẫn chưa thấy em quay về, điện thoại cũng không bắt máy, liên lạc với bạn bè thì họ nói không hề gặp Maisie. Linh cảm có điều chẳng lành xảy ra, bố mẹ cô lập tức báo cảnh sát.

Với sự vào cuộc của cảnh sát, thi thể của Maisie đã được tìm thấy vào 5 giờ sáng ngày hôm sau trong tình trạng cứng đơ và lạnh ngắt. Cô bé đã tự tử mà không để lại bất kỳ thông tin nào tiết lộ lý do.

Cô gái tuổi teen tài năng mà đoản mệnh ra đi trong sự tiếc thương của cả gia đình.

Bà Helen Cousin (46 tuổi), mẹ của Maisie không thể chấp nhận sự thật đau đớn này và càng không thể hiểu được đâu là lý do khiến cô con gái nhỏ quyết định kết liễu đời mình như vậy.

Từ trước tới nay, hai mẹ con vẫn luôn gần gũi nhau nhưng bà chưa từng thấy Maisie nói bất kỳ lời tiêu cực nào chứ đừng nói đến ý định tự tử.

Theo lời bà Helen, Maisie là một cô bé chăm chỉ nên có thành tích học tập rất tốt. Mặc dù biết con không có nhiều bạn bè, đặc biệt là hầu như chẳng chơi thân với ai nhưng bà cũng chỉ nghĩ đơn giản là do con muốn thế mà thôi.

Cũng có đôi lúc Maisie chia sẻ em có chút vấn đề với bạn bè nhưng bà Helen nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ qua khi con trưởng thành hơn. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện, bà mới nhận ra mình sai sót khi không dành thời gian quan tâm hơn tới con.

Trước khi Maisie mất không lâu, cả gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch. Hai chị em thậm chí còn rủ nhau đi mua kính râm. Maisie rất hào hứng và mong đợi tới kỳ nghỉ từng ngày nhưng giờ đây cô bé đã không thể đi được nữa rồi.

Cả gia đình Maisie trong chuyến du lịch năm 2015. Năm nay, cô bé đã không còn được đi cùng với gia đình nữa.

Cô gái trẻ ra đi để lại nỗi thương xót cho cả gia đình. Không ai có thể ngờ một đứa trẻ chăm chỉ, đáng yêu như vậy lại chọn cái chết để giải quyết vấn đề.

Tiếc thương em gái và muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ tiêu cực của Maisie, chị gái Amy đã tới phòng em thu dọn những kỷ vật còn sót lại và phát hiện sự thật bàng hoàng.

Ở đó, trên bàn học của Maisie là một mẩu giấy nhỏ cùng dòng chữ được viết cách điệu "I am fine" (Tôi ổn) nhưng khi lật ngược tờ giấy lại Amy giật mình khi phát hiện thực ra đó là một lời kêu cứu "Help me" (Cứu tôi với).

Có lẽ cô bé đã phải trải qua khoảng thời gian vô cùng tuyệt vọng nhưng lại âm thầm chịu đựng một mình không nói với ai. Cả gia đình Maisie dường như suy sụp và hối hận vì không thể là bờ vai để cô bé có thể dựa vào và chia sẻ những chất chứa bấy lâu trong lòng mình.

Mặt trước mẩu giấy viết "I'm fine" nhưng sự thật lại là...

... một lời kêu cứu khi lật mặt lại.

Từ cái chết oan uổng của Maisie, bà Helen băn khoăn không biết ở ngoài kia còn bao nhiêu đứa trẻ mới lớn phải chịu đựng những nỗi đau một mình trong khi bố mẹ, anh chị em không hề hay biết.

Để không còn những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra, bà quyết định làm 750 chiếc huy hiệu có dòng chữ "Tôi rất ổn" dựa trên dòng thư tuyệt mệnh Maisie để lại rồi phân phát cho gia đình, bạn bè, người quen trong đám tang con gái như một lời nhắc nhở chân tình.

Bà mẹ mất con hy vọng chiếc huy hiệu đó sẽ nhắc nhở mỗi người chúng ta đừng bao giờ quên quan tâm tới những nguời bên cạnh mình.

Đừng chỉ nên nhìn bề ngoài mà đánh giá, càng không nên xem nhẹ cảm xúc của những người sống quanh ta bởi đôi khi chỉ cần một sự quan tâm rất nhỏ cũng có sức mạnh cứu vãn cả một cuộc đời.