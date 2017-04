Con gái Clint Eastwood nóng bỏng khoe đường cong gợi cảm

Sinh ra ở California, Francesca Eastwood là con gái của Clint Eastwood và nữ diễn viên Frances Fisher.

Nữ diễn viên, người mẫu tóc vàng 23 tuổi thường xuyên tham gia chương trình truyền hình Mrs. Eastwood & Company trên kênh E! của Mỹ.

Francesca Eastwood và bố ngày nhỏ

Cô gái có ít nhất sáu anh chị em cùng cha khác mẹ. Clint Eastwood, một ngôi sao lớn, có bảy con và hầu như mỗi con do một mẹ khác nhau sinh ra.

Francesca Eastwood không phải là đứa con duy nhất theo chân bố bước vào ngành công nghiệp điện ảnh. Anh trai Scott của cô từng đóng bom tấn Suicide Squad và Snowden.

Francesca Eastwood đặc biệt được yêu thích trên Instagram với gần 200.000 lượt người theo dõi. Các Các bức hình "tự sướng" của cô trông rất chuyên nghiệp.



Con gái Clint Eastwood đốt túi Birkin 100.000 USD





Đây quả là một tin sốc với các tín đồ thời trang của Hermes. Con gái của minh tinh Clint Eastwood đã đốt nguyên một chiếc túi Hemmes, dòng Birkin trị giá 100.000 USD.

Sự nghiệp diễn xuất của Francesca Eastwood bắt đầu từ năm 1995 khi cô tham gia đóng phim The Stars Fells on Henrietta. Bốn năm sau, cô tiếp tục đóng True Crime, do cha cô đạo diễn. Mẹ cô cũng cùng tham gia đóng phim này.

Vào tháng 11/2013, Francesca Eastwood đã thành thân trong một buổi lễ thân mật ở Las Vegas với Jordan Feldstein, em trai nam diễn viên Jonah Hill, người gần đây xuất hiện trong phim War Dogs. Cặp đôi nộp đơn ly dị chỉ vài tuần sau đó.

Thêm một số hình ảnh quyến rũ của Francesca Eastwood: