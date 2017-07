Cô gái nhảy lên nóc xe taxi bị tài xế đánh

Tại đây, cô gái đứng khoanh tay và nói lảm nhảm, có biểu hiện bất thường khi đập phá bảng hiệu xe taxi và nhảy nhót trên nóc xe.

Bất chấp sự khuyên bảo của những người xung quanh, cô gái vẫn thể hiện những hành động kỳ lạ.



Phát hiện sự việc trên, một người đàn ông đã nhảy lên xe, sau đó đẩy cô gái này xuống dưới đất. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông đạp liên tiếp vào người nạn nhân. Nhiều thanh niên chứng kiến sự việc không hề ngăn cản. Thậm chí có người đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trao đổi với PV, Trưởng công an phường Hải Tân cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng công an phường xuống hiện trường.

Sau khi làm việc xác định, cô gái bị đánh tên Thanh (quê ở Hòa Bình) là khách đi taxi nhưng không hiểu sao khi đến khu vực đó lại có hành động nhảy lên nóc xe.

Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc.

Theo lãnh đạo công an phường Hải Tân, người đàn ông đánh cô gái chính là lái xe taxi.

Trong lúc nóng giận, lái xe đã đánh, đạp cô gái mấy lần khiến cô gái lăn vào vũng bùn.

Ngày 11/7 hãng taxi đã đến công an phường làm việc và cho hay, về nguyên tắc lái xe đánh người như thế là không đúng nhưng vì lúc đó tài xế tức giận nên mới xảy ra sự việc.

Lãnh đạo Công an phường Hải Tân cũng cho biết, khi được đưa về trụ sở làm việc, chị Thanh có biểu hiện không bình thường về thần kinh.

"Do quần áo của người phụ nữ này bị bẩn hết nên chúng tôi xin quần áo của người dân cho mặc và cán bộ công an phường đã cho tiền để chị này bắt xe về quê", vị lãnh đạo Công an phường Hải Tân cho biết.