Cô gái cá tính nhất The Face - Quỳnh Như nói về việc bị loại: "Mọi người hiểu lầm tôi khá nhiều!"

Việc cô gái cá tính nhất đội Hoàng Thùy - Quỳnh Như bị loại ở tập 6 Gương mặt thương hiệu - The Face 2017 đã gây bất ngờ cho nhiều khán giả. Bởi xét mặt bằng chung, Quỳnh Như chẳng phải là thí sinh yếu nhất chương trình. Bên cạnh đó, cô nàng này còn mang đến không ít khoảnh khắc hài hước, thú vị cho khán giả màn ảnh nhỏ. Nhưng đến phút cuối cùng, vị giám khảo khách mời Lukkade vẫn quyết định loại Quỳnh Như để giữ lại cô gái Trúc Anh đến từ đội Minh Tú.

Quỳnh Như - Cô gái cá tính nhất "The Face" đã rời khỏi cuộc đua sau khi tập 6 kết thúc phát sóng.

Theo một số khán giả, việc Quỳnh Như chia tay The Face sớm là vì Lukkade ưu ái cho người đồng hương Trúc Anh. Vì Trúc Anh và Lukkade đều đến từ Thái Lan nên khó tránh được chuyện cô gái này có lợi thế ở phòng loại trừ. Ý kiến trái chiều xuất hiện nhiều đến mức khiến Quỳnh Như phải lên tiếng cho câu chuyện có hay không sự thiên vị, sắp xếp kết quả ở The Face.

Cảm xúc của Quỳnh Như như thế nào khi đã rời khỏi nhà chung The Face?

Ngay sau khi nhận kết quả, Như đã rất buồn. Nói không buồn thì cũng không đúng nhưng kết quả như vậy thì Như cũng chấp nhận thôi. Như chỉ luyến tiếc về những trải nghiệm và những cơ hội trong The Face. Về phần thi của mình, Như cảm thấy khá hài lòng và không còn gì lưu luyến.

Những khó khăn mà bạn đã gặp phải khi thực hiện thử thách catwalk trên bàn ăn?

Ai ở trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được các thí sinh đã phải khó khăn như thế nào khi đi catwalk trên bàn ăn. Khó khăn lớn nhất là váy nặng, to và xòe nhiều. Bên cạnh đó các khách mời cũng đặt ra nhiều thách thức. Nhưng không vì như vậy mà Như lo sợ. Như đã cố gắng bình tĩnh và giữ vững thần thái của mình để hoàn thành phần thi một các tốt nhất có thể.

Có ý kiến cho rằng vì Trúc Anh mang 2 dòng máu Thái Lan - Việt Nam nên được giám khảo khách mời Lukkade ưu ái hơn Quỳnh Như. Bạn nghĩ như thế nào về điều này?

Một số người nói rằng giám khảo Lukkade ưu ái Trúc Anh hơn Quỳnh Như nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của khán giả xem truyền hình mà thôi. Như không thể biết hoặc khẳng định là cô Lukkade có ưu ái Trúc Anh hay không. Như chỉ cảm thấy có phần thiếu may mắn trong vòng loại lần này. Lúc đứng trong phòng loại, cô Lukkade có góp ý để giúp tôi tiến bộ hơn. Cảm giác khi bị chê thì ai cũng phải buồn, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của cô vì mỗi người có một cách suy nghĩ về đẹp hay xấu riêng mà.

Quỳnh Như có vẻ như khá mạnh mẽ khi chia tay chương trình. Vì lúc từ phòng loại quay về, bạn còn cười nói vui vẻ trong khi Tường Linh khóc nức nở. Do Quỳnh Như quá cứng rắn hay bạn đã biết trước việc mình sẽ bị loại?

Không chỉ Tường Linh đâu mà kể cả ekip sản xuất, team makeup, các thành viên còn lại của team Hoàng Thùy và những bạn trong team khác mà chơi cùng Như cũng khóc luôn. Lúc biết Như rời khỏi cuộc thi, mọi người giống như là vỡ òa ra vậy đó. Khi thấy mọi người như vậy, Như cũng không muốn khóc nhiều, chỉ muốn an ủi và chia tay mọi người một cách vui vẻ nhất. Kết quả đã như vậy, Như khóc cũng không thay đổi được gì. Đã ra về thì Như muốn được ra về một cách tự hào nhất.

6 tập phát sóng mà chưa thắng thử thách đồng đội lần nào, Quỳnh Như có thấy đây là điều kém may mắn với team Hoàng Thùy không?

Tất nhiên là Như cảm thấy team mình có chút kém may mắn, nhưng Như biết chắc chắn là các bạn trong team Như và Như đã hoàn thành tốt nhất có thể. Chỉ là những tiêu chí của khách mời có phần hơi khác so với phong cách của team Hoàng Thùy. Tôi không đánh giá việc chấm điểm cho các đội là đúng hay sai. Tôi tôn trọng quyết định của mỗi người, vì họ được mời tới để làm giám khảo, tất nhiên sẽ có những cách đánh giá, nhận xét khác nhau.

Tường Linh chia sẻ rằng rất quý mến Quỳnh Như. Mối quan hệ của bạn và Tường Linh ngoài đời thực như thế nào? Có điều gì Quỳnh Như muốn nói với cô bạn này?

Như và Tường Linh đã biết nhau từ trước khi thi rồi. Vào đến cuộc thi lại cùng đội nữa nên 2 đứa cũng thân. Ăn chung, ngủ chung và làm việc cùng nhau nữa, nói chung là khá hợp tính. Hiện tại vì lí do công việc nên hai đứa cũng chưa có nhiều cơ hội gặp nhưng cũng có gặp nhau vài lần sau khi thi. Như cũng hay đi chơi với Phương Chi và các bạn trong The Face. Dù đã chia tay chương trình rồi nhưng Như cũng muốn nhắn nhủ với team Hoàng Thùy là hãy cố gắng lên trong những phần thi sau và giành chiến thắng.

Tham gia The Face khiến cho cuộc sống của Quỳnh Như thay đổi như thế nào?

Sau The Face, Như cảm thấy cơ hội đến với Như nhiều hơn. Ngoài ra, Như thấy lạ lẫm với nhiều sự quan tâm theo dõi của khán giả truyền hình vì trước đó Như là một người sống khá "ẩn thân" trong giới. Lượng người theo dõi Như trên facebook tăng dần theo các tập. Mọi người cũng hay vào facebook Như bình luận hay chia sẻ cảm xúc. Có những bình luận rất dễ thương nhưng cũng có nhiều bình luận chỉ trích hơi nhiều. Nhưng biết sao được, đành chịu thôi.

Với những ý kiến chỉ trích, cho rằng Quỳnh Như "phát ngôn không tế nhị", bạn có muốn nói điều gì không?

Như khá thẳng tính và hay nói ra những gì mình suy nghĩ. Về những câu nói của Như trên The Face là những ý kiến trong một tâm trạng thoải mái nhất mà không hề có ý định chỉ trích các bạn khác. Trong chương trình Như cũng có khen các bạn khá nhiều nhưng vì thời lượng có hạn, chương trình không thể phát sóng hết. Đôi khi mình nhận xét là: "Cái bạn đó không được chỗ này, không được chỗ kia nhưng bạn có cố gắng....", thì cái chỗ nhưng đã bị cắt mất, chỉ còn phần mình chê thôi. Như nghĩ mọi người cũng đừng nặng nề với thí sinh quá, vì đôi khi những gì các bạn thấy chưa chắc là sự thật hoàn toàn.

Có vẻ như Quỳnh Như là thí sinh nhận phải nhiều gạch đá nhất cuộc thi năm nay. Với bạn, điều này là tốt hay xấu?

Nó có cái tốt và cũng có cái xấu. Tốt là Như không nhạt nhòa trong cuộc thi và được sống với con người thật của mình. Xấu là chương trình giới thiệu một hình ảnh đúng của Phan Quỳnh Như, nhưng chưa đủ. Chưa đủ là vì Như cũng khá hài hước và hay làm trò để trường quay thoải mái hơn, nhưng chương trình không đủ thời gian nên chưa phát sóng hết. Vì vậy, hình ảnh của Như hơi không dễ gần so với khán giả. Khán giả hiểu lầm khá nhiều về Như.

Được biết bạn có kế hoạch phát triển kênh youtube cá nhân. Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án này?

Hiện tại Như đang muốn phát triển kênh Youtube. Kênh Youtube này, Như và những người bạn đã cùng nhau tự làm hết từ việc xây dựng hình ảnh đến việc chuẩn bị trang phục, make up. Vì Như và các bạn chơi với nhau khá lâu và hợp "gu" nên Như cảm thấy yên tâm và tin tưởng là mọi người sẽ làm tốt. Kênh Channel của Như sẽ bao gồm tất cả topic từ cuộc sống, thời trang đến những topic bình thường mà Như thích.

Quỳnh Như có ngại khi bị nói là đang đi theo con đường của Mai Ngô không?

Thật sự là Như không hề muốn đi theo con đường của ai hết. Không ai muốn đi con đường của người khác hoặc bị so sánh với người khác. Ngại thì Như không ngại nhưng Như chỉ không muốn khán giả hiểu lầm về những hành động hoặc cử chỉ nhất thời của mình. Chương trình bị hạn chế về thời lượng phát sóng mà nên khán giả không hiểu hết được con người Quỳnh Như, câu chuyện của Quỳnh Như. Chứ Như không hề cố tình đi theo con đường của bất kỳ ai cả. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Như mong là mọi người đừng đánh giá Như qua vẻ bề ngoài.

Quỳnh Như có bạn trai chưa? Mẫu đàn ông mà bạn thích là gì?

Như vẫn còn độc thân, vui tính và yêu đời (cười). Như không có gu nhất định. Cơ hội luôn có cho mọi người (Cười).

Quỳnh Như đang sống cùng gia đình hay là ở một mình tại Sài Gòn? Trước khi đến với The Face, bạn đã làm những công việc gì?

Như sống cùng gia đình chứ không ở một mình. Trước The Face Như là người mẫu tự do, đóng MV và TVC, đồng thời kinh doanh shop thời trang riêng cho bản thân. Giống như kiểu có việc gì Như cũng làm hết á, miễn là nó kiếm ra tiền và không phạm pháp. Hiện tại, Như cùng một vài người bạn thân cũng bắt đầu làm Vlog. Thông qua những video clip do Như tự làm VJ, Như muốn thể hiện nhiều hình ảnh khác hơn.

Gia đình Quỳnh Như phản ứng như thế nào khi thấy bạn xuất hiện trên The Face?

Bất cứ quyết định nào của Như cũng được gia đình ủng hộ bởi vì Như là một người tự lập từ nhỏ và sống cho bản thân. Gia đình Như không ai hoạt động nghệ thuật. Như đã tự chủ kinh tế từ 5-6 năm nay rồi. Ngoài tự chủ kinh tế cho bản thân, Như còn trang trải giúp đỡ gia đình. Tuy những phần đó chưa lớn nhưng ít nhất Như cũng không làm phiền lòng bố mẹ.

Những kế hoạch sắp tới của Quỳnh Như là gì?

Hiện tại, Như vẫn sẽ tiếp tục làm người mẫu tự do, đóng MV và TVC, kinh doanh thời trang và nắm bắt những cơ hội sẽ tiếp tục đến với mình. Sau The Face, số người biết đến Như cũng nhiều hơn trước, dù phải dừng lại khá sớm nhưng Như thấy không tiếc nuối khoảng thời gian mà mình đã bỏ ra. Đặc biệt, việc được tiếp xúc với môi trường mới, quen nhiều bạn bè và trải nghiệm những điều trước giờ chưa từng làm là điều khá thú vị với Như.

Xin cám ơn Quỳnh Như vì đã dành thời gian chia sẻ!