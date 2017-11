Cô gái bỗng nổi tiếng khi cover lại bài hát của Mỹ Tâm: Mình không hát nhép

Danh tính của cô gái được nhắc tới đó là Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1998, Nghệ An), hiện đang là sinh viên Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh. Màn cover ca khúc "Đừng hỏi em vì sao" của Thu Ngân thực sự đã gây ấn tượng mạng cho người nghe và chỉ sau một đêm cô bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt theo dõi, hàng trăm tin nhắn gửi về trang cá nhân.

Chân dung cô gái 9x Nghệ An gây chú ý vì giọng hát nội lực cùng khuôn mặt xinh xắn.

Bên cạnh những lượt thích và bình luận "có cánh", nhiều người cho rằng cô nàng đang hát nhép theo giọng của ca sĩ nào đó chứ không đơn thuần là hát live.

Để hiểu rõ hơn những suy nghĩ cũng như cảm xúc của Ngân trong những ngày qua, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với cô nàng 9x xinh đẹp này.

Mấy ngày qua bỗng được cư dân mạng quan tâm, đồng thời có nhiều bài báo viết về mình, cảm giác của Ngân như thế nào?

Thật sự thì mình rất bất ngờ. Fanpage lớn ở quê mình chia sẻ clip đó mà mình không biết, lúc sau bạn bè nói mình mới biết. Thấy nhiều người dành lời khen và động viên mình nên đi thi ở các cuộc thi âm nhạc lớn khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Điều ngạc nhiên hơn nữa là lượng kết bạn, theo dõi ở trang cá nhân của mình tăng lên rất nhiều. Ban đầu trang cá nhân đa số là người thân quen thì nay tăng lên hơn10 nghìn lượt theo dõi. Nhiều bạn vào nhắn tin làm quen nữa.

Bên cạnh những lời khen về giọng hát và ngoại hình của bạn, có không ít khán giả nghi ngờ rằng bạn đang hát nhép?

Mình có đọc bình luận của mọi người và thấy nhiều người nói như vậy. Sự thật là mình hát live 100% và đó là chất giọng của mình, không hát nhép của ai cả.Mình có cover nhiều ca khúc, các bạn có thể vào xem thì biết ngay.

Bạn bè của Ngân thấy bình luận như vậy nên có vào giải thích giúp mình rằng đó là giọng thực của Ngân.

Xem những clip cover của bạn, có thể thấy bạn thường hát nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm. Phải chăng đây là thần tượng của bạn?

Mình hâm mộ ca sĩ Mỹ Tâm và nghe nhạc của chị ấy từ hổi còn học tiểu học. Không chỉ sở hữu giọng hát đẹp, giàu cảm xúc, thái độ nghiêm túc khi làm việc mà cái tâm thiện nguyện của chị ấy khiến mình học hỏi rất nhiều.

Đam mê ca hát là thế, vậy Ngân đã từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc chưa?

Gia đình Ngân không có ai theo nghệ thuật nhưng Ngân thì máu hát hò, biễu diễn lắm. Mình luôn cố gắng thử sức ở các chương trình vì vừa có cơ hội trải nghiệm, học hỏi mà hơn hết là được sống cùng đam mê là hát cho mọi người nghe.

Lúc còn ở quê Nghệ An, mình từng thi nhiều cuộc thi ca hát và được một số giải như: quán quân cuộc thi Hãy hát lên năm 2014 do Đài truyền hình tỉnh tổ chức; đạt giải nhì tiếng hát học sinh sinh viên tỉnh Nghệ An.

Hiện tại thì mình cũng đang tham gia cuộc thi "Dấu chân showbiz" và được lọt vào vòng bán kết.

Bỗng dưng được chú ý vì một clip cover, bạn thấy mình có may mắn hay không?



Mình thấy bản thân cũng khá may mắn vì bỗng nhiên được mọi người quan tâm. Đó vừa là cơ hội vừa là áp lực. Tuy nhiên, mình sẽ biến may mắn đó thành động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhiều người là hiện tượng mạng sau một đêm nhưng họ nhanh chóng bị lãng quên vì không có hoạt động hay năng lực gì nổi bật. Mình sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng ca hát, làm mới và hoàn thiện bản thân để mọi người luôn yêu mến, ủng hộ mình.

Bạn có chia sẻ rằng trong gia đình không có ai theo nghệ thuật, vậy họ có ủng hộ khi bạn có ước mơ làm ca sĩ không?

Lúc đầu thì gia đình mình không ủng hộ, bố mẹ muốn mình học kinh tế để ra trường có công việc ổn đinh. Mình có học 1 năm trường đại học kinh tế. Trong quá trình học ở trường, mình có tham gia cuộc thi Hãy hát lên do Đài truyền hình tỉnh tổ chức thì được giải quán quân.

Sau cuộc thi, mình xin bố mẹ cho vào Nam học ca hát và chính niềm đam mê của mình đã thuyết phục được họ.

Hiện tại, bố mẹ mình đã tin tưởng, luôn ủng hộ con đường mình đã chọn.

Dự định sắp tới của Ngân là gì?

Hiện tại thì mình vẫn cố gắng học tốt ở trường nhạc viện. Còn dự định thì mình sẽ tham gia các chương trình, cuộc thi âm nhạc. Còn cuộc thi đó là gì thì cho phép Ngân được giữ bí mật nhé! (cười)

Cám ơn Ngân về cuộc trò chuyện và chúc bạn thành công, hạnh phúc trên con đường mà mình đã chọn nhé!