Cô bạn Hàn Quốc tóc ngắn xinh như bước ra từ tiểu thuyết

Con gái tóc ngắn lúc nào cũng có sức hút lạ kỳ. Vẻ đẹp của họ có chút cá tính, có chút mạnh mẽ mà đồng thời, cũng có những nét rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Nói chung là con gái ai cũng nên để tóc ngắn một lần để xem mình có thể thay đổi tới như thế nào, biết đâu lại như cô bạn này, cắt tóc ngắn xong lại xinh hơn, thu hút hơn gấp cả trăm lần.



Cô bạn này có tên là Jeon So Ni, sinh năm 1991 đến từ Hàn Quốc. Như những cô nàng Hàn Quốc khác, So Ni sở hữu một làn da trắng hồng, một đôi mắt không quá to tròn nhưng rất thu hút và đặc trưng cùng sống mũi cao thẳng.

Và điều đặc biệt nhất, điều khiến So Ni trở nên nổi bật giữa rừng gái xinh Hàn Quốc chính là mái tóc ngắn trên vai của mình. Mái tóc có phần cá tính kết hợp với nhan sắc xinh xắn làm So Ni đã vừa dễ thương lại vừa khác biệt.

Trước khi trở nên cuốn hút, cá tính và sang chảnh với mái tóc ngắn như hiện tại, cô bạn 26 tuổi này cũng từng sở hữu một mái tóc dài. Bớt đi một phần lạnh lùng, bí ẩn, So Ni khi ấy có vẻ dịu dàng hơn, nữ tính hơn. Nhưng dù sao thì cả ngày xưa lẫn bây giờ thì vẫn không thể phủ nhận được sức hút của cô bạn này.

Dù để mặt mộc thì những đường nét trên gương mặt So Ni cũng "không phải dạng vừa đâu"

Bớt đi một phần cá tính, So Ni với mái tóc dài dịu dàng hơn, thướt tha hơn

Cùng ngắm thêm những hình ảnh khác của So Ni để chứng minh con gái tóc ngắn lúc nào cũng là thu hút nhất nhé!