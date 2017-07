CNN "lên list" 10 món ăn đường phố siêu phổ biến lại ngon nức tiếng của Việt Nam

1. Phở

Có lẽ với tất thảy những du khách đến với Việt Nam thì phở sẽ là món nằm trong danh sách những món nhất định phải nếm thử. Đơn giản bởi món này có trong mọi danh sách "món ăn nên thử ở Việt Nam".

Dĩ nhiên, phải có lý do cho việc này, mà cụ thể là bởi, hương vị món phở thực sự có những nét riêng rất hấp dẫn và khó quên.

Việc dùng đũa với người nước ngoài, đặc biệt là người châu Âu là một thách thức, nhưng phần lớn du khách vẫn không ngại ngần dùng đũa để ăn phở, dù còn nhiều lóng ngóng.

Tô phở nóng hổi với nước dùng ngọt thanh, bánh phở mềm đi kèm những lát thịt bò thơm, mềm có thể khiến du khách toát cả mồ hôi nhưng gần như ai thưởng thức cũng phải tấm tắc khen ngon.

2. Bún chả

Tờ CNN viết rằng "Phở có thể là món ăn nổi tiếng nhất của Việt Nam, nhưng bún chả là sự lựa chọn hàng đầu cho bữa trưa ở Thủ đô Hà Nội".

Quả thực điều này chẳng sai chút nào. Cứ sau 11 giờ, trên nhiều tuyến phố, người ta bắt đầu thấy làn khói mỏng thơm nức bay ra từ các hàng bún chả khiến người đi đường phải khẽ nuốt nước miếng và bụng bỗng nhiên sôi vì đói.

Ảnh: Zing

Nguyên liệu của bún chả rất dễ kiếm, nhưng để làm ra được miếng chả ngon, người bán phải có bí quyết riêng trong khâu chọn thịt, tẩm ướp, nướng hay nước chấm... Bù lại, ăn được một suất bún chả ngon mới đã miệng và khó quên làm sao.



Ảnh: Zing

Hiện tại vào buổi trưa, nhiều quán bún chả không những đông người bản xứ mà còn thu hút tương đối du khách nước ngoài ghé đến thưởng thức.

À, và đừng quên, chính ông Obama cũng đã bị món bún chả thuyết phục trong dịp ghé thăm Việt Nam vào giữa năm 2016 vừa qua.



3. Xôi

Nếu bún chả là một trong những món ăn trưa ưa thích ở Hà Nội, thì vị trí của xôi có phần lớn hơn hẳn khi luôn nằm top những món ăn sáng phổ biến ở mọi vùng miền của Việt Nam. Bạn cứ nghĩ mà xem, từ Bắc vào Nam, nơi nào mà không có một gánh xôi buổi sáng cơ chứ.

Và các loại xôi cũng rất đa dạng, bình dân, tiết kiệm thì có xôi lạc, xôi đỗ xanh ăn kèm với muối vừng. Còn nhiều đạm thì có hàng loạt lựa chọn như xôi thịt, xôi trứng, xôi gà, pate.... Mà một phần xôi như thế cũng rất bình dân thôi, khi có giá trung bình từ 20 đến 30 ngàn đồng.

Bản thân xôi, đặc biệt là xôi mặn đã là một bữa ăn hoàn chỉnh với đa dạng nguyên liệu (từ thịt lợn, trứng, đến pate, lạp xưởng, tôm khô), và đặc biệt là hầu như luôn có hành phi phủ lên mặt.

4. Bánh xèo

Trong mắt của nhiều du khách, bánh xèo được xem là món bánh crepe tuyệt ngon của Việt Nam. Đặc điểm của bánh xèo là lớp vỏ giòn với lớp nhân tôm, thịt, giá, đậu xanh đa dạng. Bánh xèo được ăn ghém với rất nhiều loại rau sống, đồ chua và bánh tráng, chấm với nước mắm chua ngọt.

@_ntnanh





@ktmart.vn

Bánh xèo nếu ăn không thì khá ngán, nhưng nếu ăn kèm rau xanh và đồ chua thì có thể ăn đến no bụng vẫn không biết ngấy là gì. Món bánh này đặc biệt phù hợp vào những thời điểm mưa gió hay mát mẻ.



5. Gỏi cuốn

Trong danh sách 10 món ăn phổ biến, CNN cũng nhắc đến món gỏi cuốn như một món ăn vừa ngon miệng, vừa "lành mạnh" với sức khỏe.

Quả thực, từ lâu, gỏi cuốn cũng là món quà chiều kinh điển của Sài Gòn bởi có đủ cả rau, cả thịt, ăn ít ngán, ăn lai rai hay ăn no đều được, rất hợp với thời tiết nóng bức của phương Nam.

@samlee1109

Gỏi cuốn Sài Gòn thường có gỏi cuốn bì, gỏi cuốn tai heo và gỏi cuốn tôm thịt, giá cũng theo đồ mà dao động từ 5 ngàn đến 9, 10 ngàn đồng/cuốn, tùy chất lượng, độ to nhỏ.

Chiều tan tầm, bụng đang đói meo nhưng không muốn ăn quá no để còn về nhà ăn cơm tối thì lê la quán xá, thưởng thức 2, 3 chiếc gỏi cuốn đúng là lựa chọn lý tưởng của nhiều người.



@maiiii_u





@_ryungryung

6. Bún bò Nam Bộ



Và 1 trong 10 món ăn mà CNN khuyên nên thử khi đến Việt Nam, đó là bún bò Nam Bộ. Với người miền Nam, bún bò Nam Bộ còn gọi là bún thịt bò xào, nhưng món ăn này lại phổ biến ở miền Bắc hơn; là dạng bún trộn với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt bò xào, các loại rau xanh, lạc rang…

@880827_





@kenakkda

Ưu điểm của bún bò Nam Bộ là dễ ăn, ít ngán lại không có quá nhiều nước dùng thế nên du khách không phải loay hoay quá nhiều như ăn đồ nước.



7. Cao lầu

Cao lầu là món ăn vô cùng đặc sắc gắn liền với tên tuổi phố cổ Hội An. Mới nhìn qua thì tưởng mì, nhưng cao lầu lại không hẳn là mì, cũng chẳng phải là phở hay bún.

Là niềm tự hào của xứ Quảng, nhưng đến ngày nay người ta vẫn không xác định được cao lầu có nguồn gốc từ người Hoa hay Nhật Bản.

Đặc biệt hơn cả là không một nơi nào có thể chế biến được cao lầu ngon vượt mặt phố Hội, do không thể có được đủ bộ ba làm nên tên tuổi cao lầu là nước giếng Bá Lễ, tro củi Cù Lao Chàm, rau Trà Quế như Hội An may mắn sở hữu.

8. Bánh mì

Người Pháp đã mang bánh mì baguette đến Việt Nam, nhưng sự sáng tạo người Việt đã làm nên món bánh mì đậm bản sắc, nổi tiếng khắp thế giới.

Có thể nói bánh mì Việt trên thế giới đã nổi tiếng lắm rồi, nên việc du khách đến Việt Nam được khuyên là nhất định phải thử bánh mì... cũng là điều dễ hiểu thôi.

@cao.nham.nho

Chiếc bánh mì Việt là sự kết hợp hài hòa giữa lớp pate thơm ngậy, chút rau dưa, ít thịt xá xíu, jambong, chả, giò, các loại sốt, hoặc cũng có thể được được kẹp với những viên thịt nướng nóng hổi.

Chiếc bánh ấm nóng, có độ giòn của vỏ, độ thơm béo mà không ngấy của nhân bánh khiến người ta lưu luyến mãi.



@missmisshope

9. Bột chiên



Bột chiên là món ăn đường phố vô cùng ưa thích của người Sài Gòn. Bột chiên được làm từ bột mì và bột năng trộn thêm ít dầu ăn, sau đó đem đun nhỏ lửa cho bột săn chắc lại và ngả màu trắng ngà.

Tiếp đến người bán đem hấp bột trong khuôn hình vuông rồi đổ ra đĩa để nguội, cắt nhỏ hình quân cờ.

Qua nhiều công đoạn sơ chế, bột được chiên trên dầu nóng, khi đã vàng cho thêm trứng, hành để tạo thành phần ăn hấp dẫn. Bột chiên ăn kèm với nước tương khá bắt miệng nhưng dễ no, dễ ngán.

Tuy vậy, cảm giác thưởng thức những miếng bột mềm, thoảng vị trứng, hành, nước tương luôn vô cùng dễ chịu, nhất là vào tầm chiều đói bụng.

@lobster_bi





@sandylthefoodie

10. Cà phê trứng



Đã từ lâu, cà phê trứng luôn nằm trong danh sách những món cà phê độc đáo nhất trên thế giới. Và đây cũng là món các du khách được mách rằng nhất định phải thử khi đến Hà Nội. Dĩ nhiên rồi, để làm ra món này, ngoài cà phê, chút đường, cacao, người ta còn cần đến trứng gà nữa.

Lòng đỏ trừng gà và cà phê ngỡ hai kẻ xa lạ nhưng khi được đánh bông thành kem, lòng đỏ trứng gà đã khéo kìm hãm lại cái đắng "khó ưa" nhất của cafe, và thay vào đó là vị ngọt ngào, béo ngậy đánh thức toàn bộ vị giác của người thưởng thức.

Không chỉ có vậy, vị thơm bùi của lòng đỏ trứng gà còn khiến cho hương vị của cafe trở nên nồng nàn hơn.