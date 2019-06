CNN ca ngợi Hội An là một trong những đô thị cổ đẹp nhất Đông Nam Á

Nét cổ kính trong phố cổ Hội An, Đà Nẵng. Ảnh: CNN

Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới vào năm 1999, phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất của những thương lái Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc,…

Trải qua thăng trầm của lịch sử, khu phố cổ này mang những nét đẹp cổ kính, bình yên đến lạ.

Khu phố cổ sống cùng lịch sử

Từng là trung tâm giao thương sầm uất từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, Hội An thu hút nhiều thương nhân từ Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Đào Nha và Pháp đến làm ăn buôn bán.

Đến nay, sự ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa vẫn tồn tại trong nét sống của người dân nơi đây, từ các cửa hàng được sơn màu vàng mù tạt đến truyền thống ăn uống, thủ công dân gian hay văn hóa uống cà phê.

Du khách có thể cảm nhận rõ nét điều đó trong các khu phố trung tâm. Ngôi nhà cổ Tấn Kỳ có kiến trúc đặc trưng của loại nhà phố ở Hội An mang đậm truyền thống Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.

Ở đầu phía Tây của phố cổ, cây Cầu Chùa có từ thế kỷ 18 cũng là địa điểm ghé thăm của nhiều du khách khi đến đây.

Hội An còn được coi là một trong những điểm đến lý tưởng nhất của Việt Nam dành cho những người yêu thích ẩm thực.

Nhắc đến ẩm thực Hội An không thể không nhắc đến món bánh mì. Ảnh: CNN

Du khách sẽ phải ngây ngất với những trải nghiệm ẩm thực ở đây, từ những món ăn vặt đường phố của những người bán hàng rong đến những món ăn đặc trưng vùng miền tại khu chợ trung tâm như cao lầu, bánh bao Bông Hồng Trắng (được làm từ tôm, thịt lợn, hành được gói trong bánh tráng trong suốt).

Ngoài ra, món cao lầu giòn - món mỳ màu vàng, được dùng với tôm, thịt lợn và các loại rau sống - cũng xuất hiện hầu hết trong các thực đơn ở các nhà hàng địa phương.

Nhắc đến ẩm thực Hội An không thể không nhắc đến món bánh mì – một món ăn được tạo ra bởi sự kết hợp giữa ẩm thực truyền thống với hiện đại.

Những chiếc bánh mì ngon và giòn nhất được kẹp pate, thịt lợn nướng, tương ớt và rau thơm có thể tìm thấy dễ dàng ở phố cổ tại với các thương hiệu như Madame Phương, Madam Khánh, hay The Banh Mi Queen.

Tại Hội An, du khách có thể thỏa sức lựa chọn những món quà lưu niệm cao cấp độc đáo ở mọi ngóc ngách, từ cửa hàng may đo lụa đến xưởng làm đồ da hay nhà máy rang xay cà phê, quầy hàng gốm thủ công, nhà sản xuất đèn lồng tre và cửa hàng đồ trang trí nhà hiện đại.

Khi nói đến may mặc, các cửa hàng như Sam Ao Dai, Hung An Cloth Shop hoặc May Bee Tailor chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng với những bộ trang phục được may đo theo ý muốn.

Để có những trải nghiệm cao cấp và sang trọng hơn, Yaly Couture hay A Dong Silk chuyên về trang phục may đo đặt trước sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy.

Những đường may tinh tế từ thương hiệu Yaly Couture. Ảnh: CNN

Bên cạnh đó, những phụ kiện gia dụng, chẳng hạn như gạch vẽ tay, đồ nội thất bằng tre, trang phục thân thiện với môi trường, chăn ga gối hay phụ kiện tắm luôn là những món đồ yêu thích của nhiều bạn trẻ hiện đại.

Những bãi biển tuyệt đẹp

Biển xanh cát trắng hớp hồn du khách thập phương. Ảnh: CNN

Hội An là một thị trấn gần sông hơn gần một bãi biển, thế nhưng những người yêu thích cái nắng gió của biển vẫn có thể dễ dàng đến những bờ biển khi đến đây.

Mỹ Khê có thể là bãi biển nổi tiếng nhất nhưng An Bàng mới là bãi biển được cho là đẹp nhất.

Dọc theo bờ biển yên bình này, bạn có thể trải nghiệm cảm giác thư thái khi ngồi dưới những mái lều cùng với vài chai bia ướp lạnh và chút nhạc sống.

Một điểm đến lý tưởng khác là các bãi biển xung quanh bán đảo Sơn Trà - một khu bảo tồn thiên nhiên cách Mỹ Khê khoảng 25 phút về phía Bắc khi di chuyển bằng ô tô. Tại đây nước biển rất trong và sạch.

Thiên đường của xe hai bánh

Cho dù bạn thích đi xe đạp hay tận hưởng cảm giác phiêu du trên những con xe Vespa, những con đường rộng rãi ở Hội An rất lý tưởng để khám phá các loại xe hai bánh.

Đối với các tour du lịch nông thôn, Vespa Adventures là lựa chọn tốt nhất dành cho du khách. Ảnh: CNN

Thành phố này vừa triển khai chương trình chia sẻ xe đạp vào đầu tháng 6 và hầu hết các khách sạn đều cho thuê xe đạp.

Thật dễ dàng để đi dạo quanh phố cổ hoặc bạn có thể đạp xe đến làng Cẩm Nam, hòn đảo ở phía Nam bên kia sông để trải nghiệm cuộc sống dân dã của người dân nông thôn.

Đối với các tour du lịch nông thôn, Vespa Adventures là lựa chọn tốt nhất dành cho du khách.

Ngồi sau những chiếc xe tay ga của Ý có từ những năm 1960, những chuyến du ngoại nửa ngày này chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng khi được khám phá sông Thu Bồn trên một chiếc thuyền nhỏ, qua một cây cầu tre và ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt.

Nét mộc mạc giản dị của người dân thôn quê Hội An. Ảnh: CNN

Những dịch vụ thư giãn đẳng cấp thế giới

Thường được kết hợp thành một kỳ nghỉ kết hợp hai trong một, Hội An chỉ cách Đà Nẵng 15 phút trên bờ biển, vì vậy du khách có thể tận hưởng một số khách sạn sang trọng nhất của Việt Nam tại đây.

Đầu tiên phải kể đến InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula xa xỉ, được thiết kế bởi kiến trúc sư của khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Bill Bensley.

Khu nghỉ dưỡng này được coi là ốc đảo hiện đại tọa lạc trên một ngọn đồi của bán đảo Sơn Trà - một khu bảo tồn thiên nhiên là nơi trú ngụ của loài khỉ chân vịt quý hiếm.

Nghỉ dưỡng với đẳng cấp 5 sao tại khu nghỉ mát Bốn Mùa. Ảnh: CNN

Tiếp đến là Khu nghỉ mát Bốn Mùa Nam Hải dọc theo bờ biển, nơi bạn có thể dùng bữa với những món ăn đường phố cao cấp của Việt Nam tại nhà hàng ăn uống cao cấp La Sen.

Gần đó, Fusion Maia đã trở thành thiên đường chăm sóc sức khỏe cao cấp hứa hẹn cung cấp cho quý khách những phương pháp trị liệu spa không giới hạn.

Nếu du khách cảm thấy vẫn muốn khám phá sau kỳ nghỉ đến Hội An, du khách có thể lựa chọn những địa điểm khác quanh khu vực này.

Nếu du khách là một người yêu thích tìm hiểu lịch sử và kiến trúc, thì Huế - kinh đô của triều đại phong kiến nằm bên dòng sông Hương thơ mộng xứng đáng được ghé thăm vào ban đêm.

Khoảng 3 tiếng lái xe về phía Bắc từ Phố Cổ Hội An, những người yêu thích lịch sử có thể khám phá khu lăng mộ của các vị hoàng đế cổ đại hay những thành cổ khác nhau với những ngôi chùa xinh đẹp.

Ngũ Hành Sơn cũng được nhiều du khách đánh giá cao vì rất thuận tiện khi xuất phát từ Hội An hoặc Đà Nẵng, một danh thắng những hang động đá vôi với những bậc thang bộ dẫn đến một ngôi chùa Phật Giáo.

Cây Cầu Vàng nổi tiếng tại Bà Nà Hills. Ảnh: CNN

Khi đến Đà Nẵng, du khách cũng dễ dàng tìm thấy cây Cầu Vàng nổi tiếng tại Bà Nà Hills với cấu trúc uốn cong được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ, tận hưởng cảm giác được đi giữa mây trời giữa chốn bồng lai tiên cảnh.