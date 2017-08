Chuyện tình đẹp như phim của cặp đôi Việt làm bạn 20 năm rồi cưới

"Lucky I'm in love with my best friend (Thật may mắn là sao khi tôi nên duyên cùng bạn thân) - Jason Mraz đã hát như vậy. Và ngẫm ra, đúng là có số yêu được bạn thân cũng là một điều thực sự may mắn. Tình yêu bắt nguồn từ tình bạn thường rất khăng khít và bền chặt, bởi lẽ, cả hai đã bên cạnh nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ nhiều và đủ sự cảm thông, sẻ chia với nhau mọi vấn đề.



Cặp đôi này đã làm bạn 20 năm trước khi kết hôn

Vậy nên, khi 9X Ngô Văn Cường (Sinh năm 1995 tại Bắc Giang) khoe câu chuyện tình làm bạn 20 năm rồi cưới nhau của anh và vợ thì ai nấy đều rất ngưỡng mộ.

Văn Cường cho biết mình và vợ Ngô Thị Mai (Cũng sinh năm 1995 tại Bắc Giang) sinh ra ở cùng một làng. Từ bé, cả hai đã cùng chơi đùa và lớn lên bên nhau. Đến khi đi học, cả hai cũng chung lớp từ mẫu giáo cho đến tận lớp 12. Hai gia đình cũng có mối quan hệ cực tốt nên đôi bạn càng có nhiều dịp thân thiết hơn.

Những hình ảnh "ngày xưa ơi" của hai vợ chồng

Trước khi đến với nhau, cả Cường và Mai cũng đã trải qua một vài mối tình. Tình cờ là chẳng ai bảo ai nhưng sau đó, hai người đều chia tay người yêu cũ gần như cùng thời điểm.

Lúc này, cả hai tìm nhau tâm sự, chia sẻ. Bố mẹ và bạn bè biết cả hai đều đang "độc thân vui tính" thì đều gán ghép là "hai đứa yêu nhau luôn đi cho khỏe". Cả hai lúc này đều chối đây đẩy và chẳng nghĩ sẽ đến với đối phương.

Thế nhưng, sau đó Cường là người xiêu lòng trước và đánh liều bắt đầu chiến dịch cưa đổ cô bạn thân. Với lợi thế có rất nhiều "tay trong" như bố mẹ, bạn bè của người yêu, Cường đã nhanh chóng khiến Mai liêu xiêu. 9X hóm hỉnh chia sẻ: "Thậm chí lúc làm bạn, mình còn chẳng bao giờ coi cô ấy là con gái, thế mà sau này lỡ yêu rồi lại thấy người ta sao mà xinh xắn, dễ thương quá".

Vì từng là bạn thân nên cuộc sống hôn nhân của họ rất thoải mái

Cường chia sẻ việc nên vợ nên chồng với bạn thân khiến cuộc sống hôn nhân của hai người rất thoải mái. Hai người đã hiểu nhau quá rõ nên việc gì cũng rất dễ dàng thống nhất với nhau.

Thậm chí, có chuyện gì tranh cãi hay mâu thuẫn thì chỉ cần rủ nhau cùng đi... nhậu là hết giận hờn liền. Hiện tại, cặp đôi đang xa nhau vì Mai đi du học Hàn Quốc. Cả 2 đang cùng nhau cố gắng để có được một tương lai đủ đầy và hạnh phúc hơn.

Cư dân mạng đang giành rất nhiều sự quan tâm và thích thú trước câu chuyện của cặp đôi đặc biệt này. Bạn H.C hóm hỉnh cho biết: "Phải về dụ thằng bạn thân cưới ngay mới được". Bạn M.N thì bình luận: "Cứ kiếm tìm mãi, cuối cùng nhận ra hạnh phúc đã ở cạnh ta ngay từ đầu".