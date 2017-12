Chuyện nhà vua và con vẹt: Để thành công, bạn phải làm những việc mà người khác không bao giờ nghĩ tới

Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ có một vị vua quyền quý. Một hôm ông ghé thăm các nước láng giềng và được tặng cho hai con vẹt Macao. Đó là những con vẹt đẹp nhất mà ông từng thấy. Khi trở về, vị vua rất vui vẻ, liền sai người mang tới một chuyên gia chăm sóc riêng cho hai chú vẹt.

Đồng thời, ông cũng sắp xếp một nơi đẹp đẽ nhất trong khu vườn ở cung điện cho hai chú vẹt. Hàng ngày ông ngắm nhìn chúng qua cửa sổ từ cung điện của mình.

Thời gian trôi qua, tới một hôm, chuyên gia chăm sóc cho hai chú vẹt đến và thông báo với nhà vua rằng một con vẹt đã bay đi mất, và con còn lại thì chỉ đứng im, không di chuyển khỏi cành cây từ ngày nó đến.

Nghe tin xong, vị vua vô cùng buồn rầu. Ông cho triệu tập nhiều chuyên gia và huấn luyện viên từ các vương quốc khác tới để làm cho chú vẹt kia biết bay. Tuy nhiên, dù họ đã cố gắng mọi cách, chú vẹt vẫn không rời khỏi cành cây ban đầu.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực thất bại, vị vua nghĩ rằng ông cần một người quen với cuộc sống thiên nhiên hoang dã để có thể “thuyết phục” chú vẹt. Ông sai người đi tìm một bác nông dân ở quê vào cung điện và yêu cầu người nông dân tìm hiều xem chuyện gì đã xảy ra với chú vẹt.

Sáng hôm sau, vị vua vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chú vẹt bay lượn từ cành cây này sang cành cây khác khắp cả cung điện. Ông gọi bác nông dân đến và hỏi: “Ngươi đã làm cách nào mà chú vẹt biết bay vậy?”

“Việc này rất dễ, thưa Đức Vua. Đơn giản là tôi chỉ chặt cành cây nơi con vẹt đang đậu đi mà thôi” – bác nông dân kính cẩn trả lời.

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có cơ hội và nguồn sức mạnh như nhau để tìm kiếm thành công; tuy nhiên không phải ai cũng đủ dũng cảm để đạt đến mục tiêu cao nhất hay thoát ra khỏi vùng an toàn mà chúng ta đã quá quen thuộc.

Để thành công, bạn cần giải phóng bản thân khỏi vùng an toàn và tìm kiếm những cơ hội mới vượt ra ngoài khả năng.

Một ví dụ điển hình về doanh nhân dám nghĩ dám làm và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để gặt hái thành công chính là tỷ phú Richard Branson.

Cùng với Bill Gates, Steve Jobs và Warren Buffet, Richard Branson cũng góp mặt trong danh sách 4 doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tỷ phú sáng lập Tập đoàn Virgin cho rằng bạn sẽ chẳng bao giờ gặp may nếu cứ cố thu mình vào góc an toàn và không dám mạo hiểm.

Trên thực tế, những cá nhân và công ty được coi là may hơn người khác cũng chính là những người sẵn sàng mạo hiểm và chấp nhận thất bại nhất.

Trong khi đó, nhóm người “chọn an toàn vì sợ thất bại” thường không bao giờ gặp may được như vậy. Do vậy, để đạt được sự may mắn, bạn phải cố gắng hết sức và dám mạo hiểm đương đầu với thử thách.

“Đừng bao giờ nghĩ may mắn tự động đến với mình. Bạn phải cố gắng để đạt được may mắn. Châm ngôn của tôi là “làm tới đi”.

Nếu bạn muốn lái máy bay thì hãy tới sân bay xin một chân pha trà; bạn muốn làm thiết kế thời trang thì xin vào làm nhân viên quét dọn ở công ty thời trang, hãy mở mắt thật to mà học việc” – tỷ phú “chơi ngông” này chia sẻ.