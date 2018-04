Chuyện gì xảy ra nếu Trái đất mất trọng lực chỉ trong vòng 5 giây?

Nghệ thuật, thơ văn và âm nhạc là những thứ giữ cho đầu óc của chúng ta luôn ở trên mây trên gió. Còn trọng lực chính là thứ giữ cho hai chân ta đứng được trên mặt đất.



Nếu thiếu đi thơ ca và âm nhạc, cuộc sống này sẽ thật buồn tẻ - nhưng nếu mất đi trọng lực, bạn thậm chí sẽ chẳng còn có thể đứng đó mà than phiền về sự nhàm chán này.

Lực hấp dẫn kéo các vật thể về phía nhau. Vật thể càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Vật càng gần bạn thì lực hấp dẫn của nó với bạn càng mạnh.

Trái đất - tất nhiên, là rất lớn và rất gần, trọng lực của nó giữ cho con người có thể đi được trên mặt đất và đó cũng chính là thủ phạm làm vỡ toàn bộ chồng bát đĩa bạn mới rửa tuần trước. Mặt trời to gấp hàng triệu lần so với Trái đất, và cũng chính nhờ lực hấp dẫn của Mặt trời mà các hành tinh có được quỹ đạo của mình.



Hẳn bạn đã xem những bộ phim về các phi hành gia tỏ ra vô cùng lúng túng trong việc cắm cờ quốc gia trên Mặt trăng.

Vì sao họ có thể bay một bước dài, bật lên bật xuống trên Mặt trăng như vậy? Là vì Mặt trăng nhỏ hơn nhiều so với Trái đất, lực hấp dẫn với người phi hành gia từ đó cũng thấp hơn nhiều so với Trái đất. Đó cũng là lí do tương tự khi các phi hành gia bay lơ lửng không trọng lực trong tàu vũ trụ của họ.

Nếu Trái đất đột nhiên mất hết trọng lực, rắc rối không chỉ đến từ việc mọi vật bắt đầu trôi nổi. Khi thiếu đi lực hấp dẫn khổng lồ của Trái đất, con người hay bất cứ vật gì khác có khối lượng, như xe ô tô và các tòa nhà sẽ lập tức bay vèo vèo với tốc độ chóng mặt trong không trung. Đó là bởi vì dù mất đi trọng lực, quả đất vẫn tiếp tục quay mà không gây lực hấp dẫn để giữ các vật gắn với nó.

Nếu chiếc laptop của bạn chẳng may có bay vút ra ngoài vũ trụ, cũng đừng quá tiếc nuối làm gì, bởi bạn sẽ phải đối mặt với 5 giây khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình. Mất trọng lực, Trái đất sẽ không còn gì để giữ được không khí, nước và bầu khí quyển.

Sự biến mất đột ngột và đáng kể này sẽ ngay lập tức phá hủy hệ thống tai trong của người. Hãy liên tưởng đến áp lực khiến bạn ù tai khi nhảy dù hoặc lặn dưới nước, sự biến mất này thậm chí còn đột ngột và dữ dội hơn rất nhiều. Các cấu trúc bê tông sẽ sụp đổ vì oxy - một tác nhân liên kết quan trọng - đã rời khỏi hành tinh.

Đây là kịch bản khủng khiếp nhất: nước mất oxy, trở thành khí hydro, và lập tức gây nổ từ trong chính các tế bào sống. Vụ nổ sẽ kết thúc chỉ sau 5 giây, nhưng chắc chắn không ai trong chúng ta còn sống tới khi trọng lực trở lại.

Tham khảo: Howstuffworks