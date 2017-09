Chuyện cô gái thành phố về làm dâu ở quê, được mẹ chồng "nâng như nâng trứng"

Nàng dâu được mẹ chồng cho "ngủ nướng" thả ga, chiều con dâu hơn cả con gái



Bài chia sẻ về sự may mắn khi có được mẹ chồng tâm lý, yêu chiều con dâu hết mực của Đặng Hương, hiện đang sống và làm việc tại Quảng Ninh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người sau khi đăng tải trên mạng xã hội

Nội dung câu chuyện nàng dâu xứ Quảng Ninh chia sẻ:

"Mẹ chồng mình 60 tuổi nhưng nhìn hơi già với khắc khổ hơn tuổi vì mẹ cả một đời hi sinh vì chồng con.

Mình vẫn nhớ như in ngày chồng mình hơn hở gọi điện về khoe mẹ là: "Con có người yêu rồi mẹ ơi!".

Mẹ chồng mình nói: "Mày giỏi thế, yêu được con gái thành phố cơ à", rồi dặn anh: "Mày đưa luôn con bé về nhà đi, cho nó biết nhà biết cửa, để xem nhỡ nó không chịu được cảnh nhà mình nghèo thì chúng mày thôi luôn đi cho đỡ khổ".

Chị Hương - nàng dâu may mắn được mẹ chồng yêu thương, "nâng như nâng trứng".

Nghe chồng kể lại như vậy mà thương. Thế rồi cũng về ra mắt, ấn tượng đầu tiên là mẹ nhìn hiền lành, chân thật lắm. Thế nhưng khi cần cũng mắng ghê lắm, nhất là khi con trai bắt nạt vợ thì mẹ mắng chửi cho rỗ mặt.

Mẹ coi mình là con dâu luôn từ ngày ấy, quan tâm lắm. Ngày bọn mình cưới, sắp đến giờ đi đón dâu, chồng mình vào giường nằm ôm mẹ xong kêu: "Con lấy vợ giờ thương nhất mỗi mẹ", Mẹ nói luôn: "Không phải thương, mà thương mẹ thì phải sống tốt, hạnh phúc với nhau là được".

Tiếp mạch câu chuyện, nàng dâu kể chuyện được mẹ chồng đối xử như thế nào từ sau ngày cưới về:

"Làm con dâu mẹ rồi càng được quan tâm hơn. Ngày mình sinh bé con đầu lòng, mẹ ra chăm kĩ từng li từng tí, đến mẹ đẻ mình còn kêu: "Mẹ chồng mày cẩn thận mà tốt quá! Mày làm con dâu bà mà mẹ phát ngại".

Mẹ chồng mình nói: "Tao không tốt với con dâu thì tốt với ai, con gái lấy chồng là con người ta, con dâu mới là người ở với tao cả phần đời còn lại, có thiệt thòi gì đâu mà phải ác với con dâu".

Lại nói nhà chồng mình nghèo lắm, đến nhà vệ sinh vẫn là cái cầu tiêu ngày xưa, còn nhà thì mái ngói cũ kĩ. Mình đi làm với ở ngoài nhà ngoại suốt, ít khi về quê lắm, mỗi lần về cả hai vợ chồng cứ thích ngủ cả chung giường với mẹ, xong nói chuyện thâu đêm.

Mình rất thích được ôm mẹ ngủ, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, thấy mẹ khổ quá vì phải vất vả nhọc nhằn cả một đời. Do vậy chồng mình không bao giờ có một lời cãi nặng lời với mẹ.

Mẹ chồng rất hay bênh con dâu nhé, ai nói xấu con dâu là mẹ nói lại ngay. Như mình ấy cứ tranh thủ về quê là tha hồ ngủ nướng, hàng xóm bảo mẹ: "Sao mà chiều con dâu thế, để nó ngủ trương mắt lên", mà mẹ mình nói lại: "Nó ngoài ấy đi làm suốt, ngày có tí thời gian về đây nghỉ ngơi chả để nó ngủ gọi dậy làm gì, có việc gì mà phải gọi các bà cứ lắm chuyện!".

Hồi mới cưới về, ai gặp mình cũng nói: "Mày sướng lắm, tu mấy kiếp mới lấy được chồng tốt như thế, mình nghe nhiều đâm bực mình, về kêu lại với mẹ chồng, vậy là mẹ lại nói mấy bà hàng xóm: "Con dâu tôi làm sao, nó thua kém gì ai mà kêu phải tu với có phước mới lấy được con trai tôi", nghe mà cứ sướng hết cả người!"

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện mẹ chồng chiều con dâu đến phát hư

Những dòng chia sẻ của nàng dâu trẻ khiến nhiều người trầm trồ khen chị là người may mắn. Thậm chí, có người còn ví con dâu được chiều chuộng như bà hoàng trong nhà.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Đặng Hương.

Nickname Ngọc Anh cho rằng, phải may mắn lắm mới có được gia đình cả bố mẹ chồng tốt như vậy. Mấy nhà được mẹ chồng, con dâu hợp nhau nên chị phải biết trân trọng tình cảm đó.

"Nếu bố mẹ chồng nào cũng thoải mái và tâm lý như thế, làm gì có xích mích nàng dâu - mẹ chồng?" – Facebook Trần Hà Ly nêu quan điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng không ít người nghi ngờ về câu chuyện, cho rằng nàng dâu cố tình viết lên mạng để khoe khoang với mọi người. Một số người còn cho rằng, dẫu mẹ chồng có yêu thương thế nào thì cũng không nên ỷ lại, giao phó hết mọi việc trong nhà cho mẹ già như nàng dâu trên.

Người đăng tải dòng chia sẻ về bố mẹ chồng - chị Đặng Hương, ở Uông Bí, Quảng Ninh cho hay chị và chồng lấy nhau đã sinh được cậu con trai đầu lòng. Hiện hai vợ chồng đang sống ở nhà bố mẹ đẻ của chị Hương và chỉ thỉnh thoảng mới về quê thăm bố mẹ chồng.

Mẹ chồng chị Hương năm nay 60 tuổi, bố chồng đã tuổi cao sức yếu nên mọi việc trong nhà đều do bà một tay quán xuyến.

"Vợ chồng mình thích về quê lắm nhưng vì công việc với lại mình yếu người nên chẳng mấy khi có thời gian về, lắm khi nhớ mẹ chồng lắm cũng chỉ biết gọi điện rủ rỉ thôi.

Về nhà chồng, việc mà mình hay làm nhất có lẽ là quét mỗi cái nhà cái sân với rửa bát, mà nhà mình thì bé tí, cơm nước không phải nấu, cơ bản là mình nấu không hợp ở nhà.

Khi có con nhỏ mẹ chồng cũng làm hết: trông cháu, cho cháu ăn, tắm rửa...Mỗi khi mình nghe mọi người nói chuyện về vấn đề mẹ chồng nàng dâu, mình đều cảm thấy quá may mắn mặc dù nhà chồng không có điều kiện kinh tế nhưng bù lại tình cảm quá nhiều"- Nàng dâu Đặng Hương tâm sự.

Chị Hương cho hay bản thân nghe nhiều bạn bè kêu ca về bố mẹ chồng quá nên thấy may mắn khi có bố mẹ chồng tốt.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện đều có hai mặt, nàng dâu có tốt với bố mẹ chồng, biết cho đi mới được nhận lại. Nếu không quý trọng bố mẹ chồng, liệu bố mẹ có thể yêu quý mình không?

Vì vậy, trước những bình luận trái chiều, như: "Mẹ chồng lại phục vụ con dâu như bà hoàng vậy, chưa từng thấy.

Con gái trong nhà còn chả được thế đâu, như vậy chỉ làm hư con dâu thêm thôi", hay: "Cô này ỷ mình là con gái thành phố nên ra vẻ tiểu thư, lười biếng"... chị Hương khẳng định vì những người đó chưa từng gặp bố mẹ chồng chị nên không biết, vì ông bà thực sự yêu quý con dâu nên mới cưng chiều như vậy.

Câu chuyện của Đặng Hương chia sẻ cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người. Chỉ mong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu dù xa dù gần cũng luôn vui vẻ, chân thành và đầm ấm.

Vì con nào cũng là con, đã là người một nhà thì không phân biệt đối xử và hi vọng, sự chân thành có thể cảm hóa được tất cả tình yêu thương.