Chuỗi trà sữa Ten Ren do The Coffee House nhượng quyền chính thức đóng cửa sau 2 năm hoạt động

Năm 2017, The Coffee House chính thức tham gia thị trường trà sữa khi nhận nhượng quyền thương hiệu trà sữa Ten Ren của Đài Loan.

Đây là một thương hiệu trà lâu đời nhất của Đài Loan từ năm 1953. Khi đến Việt Nam, Ten Ren nhanh chóng được giới trẻ và cộng đồng đam mê trà sữa đón nhận nồng nhiệt. Hệ thống đã mở rộng 12 cửa hàng trong vòng chưa đầy 7 tháng, chủ yếu tại TP.HCM. Hiện chuỗi có 23 cửa hàng.

Một điểm khác biệt của Ten Ren là trà sữa rất đậm vị, khi sử dụng nguyên liệu là trà King’s Oolong 913 nổi tiếng của Đài Loan, trân châu được làm từ bột củ năng hòa với mật ong thay vì đường.

Vị trà của Ten Ren ban đầu sẽ có vị đắng chát nơi đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt mang âm hưởng của trà đạo Đài Loan. Ten Ren có nhiều thể loại trà, từ trà hoa quả, trà sữa, trà sữa tươi trân châu đường đen, trà kem phomai…

Những tưởng với sự hậu thuẫn của The Coffee House, chuỗi cửa hàng cà phê và đồ uống đình đám của Seedcom, cộng với thương hiệu lớn của Đài Loan, Ten Ren sẽ phát triển mạnh mẽ. Do đó, việc thông báo đóng cửa sau 2 năm hoạt động khiến cộng đồng những người yêu trà sữa cảm thấy tiếc nuối.

Thông báo gửi đi của Ten Ren cho biết sẽ ngừng kinh doanh tại thị trường Việt Nam với ngày hoạt động cuối cùng là ngày 15/8/2019. Sau đó, mọi quyền lợi của khách hàng trên app sẽ được chuyển qua cho The Coffee House.

Đây không phải là việc sáp nhập vào The Coffee House mà lý do Ten Ren đưa ra là "mô hình kinh doanh hiện tại chưa phù hợp với nhu cầu khách hàng". Với kết quả chưa đạt như kỳ vọng, Ten Ren sẽ ngừng kinh doanh chuỗi cửa hàng Ten Ren và hoạch định lại chiến lược phù hợp cho lĩnh vực này.

Một cửa hàng Ten Ren tại quận 3 TP.HCM

CEO của Ten Ren cũng là cựu CEO của The Coffee House ông Nguyễn Hải Ninh. Ông Ninh hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược của The Coffee House, và mong muốn tập trung cho chuỗi này bởi The Coffee House đang có mức tăng trưởng khá tốt.

Số liệu của chúng tôi cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của chuỗi đạt mức trên 100%/năm trong suốt 4 năm qua. Hệ thống đã có 160 cửa hàng tại 14 tỉnh thành.

Thị trường trà sữa ở Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng rất khốc liệt, theo thống kê, cả nước có khoảng 1.500 quán trà sữa với khoảng 100 thương hiệu đang cạnh tranh.