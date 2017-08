Chở quá tải xin xỏ không được, nhắn tin 'dọa' tông chết thanh tra

Ngày 5/8, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với Đào Thanh Linh (SN 1983, trú xã Tân An, huyện Đắk Pơ) về hành vi sử dụng mạng viễn thông đe dọa giết người.

Theo thông tin điều tra, vào khuya ngày 12/5, tại quốc lộ 19, thuộc địa bàn thị xã An Khê, lực lượng thanh tra giao thông phát hiện 2 xe chở mía BKS 29N-3204 và 76K-4079 đang đậu bên đường, có dấu hiệu chở quá tải.

Lực lượng thanh tra tiến hành kiểm tra, yêu cầu chủ phương tiện hạ tải, chở đúng quy định.

Các chủ phương tiện xuống “xin xỏ” lực lượng thanh tra bỏ qua lỗi nhưng không được. Sau đó, tài xế các xe vi phạm đã điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, vượt trạm cân lưu động bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng thanh tra giao thông.

Cùng lúc này, điện thoại di động của một thành tra viên đang làm nhiệm vụ nhận được tin nhắn với nội dung “bố láo tui xuống tông chết luôn”.

Công an tỉnh Gia Lai sau đó điều tra và triệu tập Đào Thanh Linh để làm rõ động cơ nhắn tin đe dọa tông chết thanh tra giao thông.