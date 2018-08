Chính thức: 3 chiếc iPhone mới sẽ được Apple trình làng vào ngày 12/9

Trong sự kiện này, Apple được kì vọng sẽ trình làng ba phiên bản iPhone với thiết kế tương tự iPhone X. Hai trong số những chiếc iPhone này sẽ được trang bị màn hình OLED kích thước 5,8 inch và 6,5 inch trong khi chiếc máy còn lại sẽ có màn hình LCD 6,1 inch.

Theo “ông đồng” Ming Chi Kuo, phiên bản iPhone giá rẻ trang bị màn hình LCD 6,1 inch sẽ có giá khởi điểm 699 USD, tương tự mức giá iPhone 8 LCD 4,7 inch hiện nay.

Trong khi đó, phiên bản nâng cấp của iPhone X trang bị màn hình OLED 5,8 inch sẽ có giá 899 USD, đắt hơn 100 USD so với iPhone 8 Plus LCD 5,5 inch nhưng rẻ hơn 100 USD so với thế hệ tiền nhiệm và phiên bản iPhone lớn nhất trong lịch sử của Apple với màn hình OLED 6,5 inch sẽ có giá 999 USD, bằng giá iPhone X 2017.

Cũng theo nguồn tin từ MacRumors, Apple sẽ cho người dùng đặt trước sản phẩm vào ngày 14 tháng 9, những chiếc iPhone sẽ chính thức lên kệ khoảng một tuần sau đó. Sự kiện ngày 12 tháng 9 tới đây cũng sẽ được tổ chức tại khán phòng Steve Jobs Theater, tọa lạc trong tổng hành dinh mới của “táo khuyết”.