Chìm tàu chở than trong bão số 2, 13 người mất tích

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, ông Nguyễn Hồng Kỳ - GĐ Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết, tàu chở than từ Quảng Ninh bị chìm vào lúc 2h10 trên vùng biển Nghệ An.

Cả 13 thuyền viên đang mất tích. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang lập Trạm chỉ huy tiền phương để chủ động tìm kiếm trong sáng nay.

Tàu bị chìm, nổi phần đuôi tàu lên mặt biển ở khu vực đảo Ngư (TX Cửa Lò).

6h sáng nay, lực lượng cảng vụ hàng hải Nghệ An xác nhận có 1 tàu vận tải bị mất tích tại khu neo đậu, nghi do bị lật chìm trong bão số 2.

Trên báo Giao thông, ông Vương Bình Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An cho biết: Tàu bị chìm mang số hiệu VTP 26, chở than từ Quảng Ninh ra Cửa Lò. Thời điểm tàu mất liên lạc rồi mất tích trên tàu có 12 thuyền viên và 1 hành khách. Hiện lực lượng cảng vụ đang phối hợp với bộ đội biên phòng và hải quân tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, vào đêm 16/7, khi bão số 2 đang ập vào bờ, trực ban Cảng vụ hàng hải Nghệ An nhận được điện từ tàu Thanh Thành Đạt và tàu Lam Hồng thông báo ở khu neo đậu chờ vào cảng gần Đảo Ngư có tàu VTP 26 báo nạn.



Ngay sau đó thông tin này đã được truyền tới các lực lượng chức năng. Tuy nhiên do trời tối, cộng với mưa to, gió giật, sóng cao nên các lực lượng chức năng không thể đưa tàu ra cứu nạn. Chiếc tàu VTP 26 cũng mất liên lạc từ đó đến nay.

Được biết, tàu này đã tới khu neo đậu từ ngày 10/7, tuy nhiên đến nay không hiểu vì lý do gì tàu vẫn chưa làm thủ tục vào giao hàng tại cảng Cửa Lò.

Tàu chở than ở Quảng Ninh chở than vào Cửa Lò, Nghệ An có trong tải 5,1 ngàn tấn, tàu mang số hiệu Lam Hồng 999, chủ tàu là ông Liên và thuyền trưởng tên Hải.