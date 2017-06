Những đòn tấn công bom tự sát này nhắm mục tiêu là những vịtrí của SDF ở các quận Al-Jazra và Al-Idikhar thuộc thành phố Raqqa.



Trong trận chiến ở Raqqa, IS sử dụng súng phóng lựu chống tăng SPG-9 tấn công chiến tuyến của lực lượng SDF trong làng Hamrat Nasir, phía đông thành phố Raqqa và đường vành đai Al-Maqas phía nam thành phố.

Nguồn tin từ Lực lượng Dân chủ Syria SDF cho biết, khu trang trại trên vùng nông thôn phía nam thành phố Raqqa vẫn đang bị IS chiếm giữ.

Theo nguồn tin từ Lực lượng Dân quân người Kurd (YPG), lực lượng SDF, phối hợp với liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hiện đang cố gắng bao vây cô lập căn cứ sư đoàn dự bị số 17 do phần lớn diện tích của căn cứ này vẫn bị IS chiếm giữ và cố thủ từ hướng thành phố Raqqa.

Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt trong các quận Al-Qadisiya và Al-Yarmouk, các chiến binh IS đang đọ súng quyết liệt với SDF.

Một điều khá đặc biệt, khoảng 2.000 tay súng thánh chiến đang chống trả hàng chục nghìn chiến binh SDF, không quan sát thấy xe tăng nào hoặc các phương tiện chiến đấu hạng nặng như pháo phản lực Grad, súng cối tự chế “pháo địa ngục” và xe tăng, thiết giáp của IS tham chiến.

Với lực lượng SDF có sự yểm trợ của không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu, đây quả là một mục tiêu không quá khó khăn, nếu so sánh với chiến trường Đông Ghouta.

Phát ngôn viên Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thông báo: không quân liên minh thực hiện đến 34 cuộc không kích chống IS ở Syria trong 24 giờ qua, tập trung chủ yếu vào chiến tuyến của IS ở Raqqa.

Nguồn tin địa phương tại thành phố cho biết: 11 thường dân thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ trong 24 giờ qua. Trong một tháng kể từ khi lực lượng SDF tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Raqqa, đã có hơn 500 người dân bao gồm cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng do hậu quả của các cuộc không kích.

IS sử dụng súng phóng lựu chống tăng SPG – 9 tấn công chiến tuyến của lực lượng SDF