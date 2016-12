Chiêm ngưỡng nhan sắc của cô gái có “gương mặt đẹp nhất thế giới 2016"

Bắt đầu từ năm 1990 đến nay, năm nào trang TC Candler cũng tổ chức bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Năm nay cũng không ngoại lệ, TC Candler mới đây đã đưa ra danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới và cô gái đứng đầu chính là siêu mẫu nổi tiếng Jourdan Dunn.

Năm ngoái, Jourdan Dunn cũng lọt vào danh sách này và đứng ở vị trí thứ 3. Năm nay cô đã xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi lớn để đứng ở vị trí cao nhất.

Không thể phủ nhận, Jourdan có một gương mặt đẹp và rất cuốn hút, giúp cô có được vị trí vững chắc trong làng thời trang thế giới hiện nay.

Jourdan Dunn đã trở thành mỹ nhân có "gương mặt đẹp nhất thế giới 2016".

Jourdan Dunn (sinh năm 1990) được phát hiện vào năm 2006 và chính thức xuất hiện trên sàn diễn thời trang sau đó 1 năm.

Năm 2008, cô trở thành người mẫu da đen đầu tiên xuất hiện trên sàn catwalk của thương hiệu thời trang Prada.

Sở hữu chiều cao chuẩn 1m8, gương mặt xinh đẹp cuốn hút và tài năng trên sàn diễn, Jourdan Dunn nhanh chóng trở thành người mẫu nổi tiếng.

Cô từng được xuất hiện trong các show diễn của Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger, Burberry, Balmain, Calvin Klein, Yves Saint Laurent,...

Cô cũng là gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí như Vogue, Elle, Madame Figaro,… và cũng là đại diện của nhiều thương hiệu lớn, điển hình như Maybelline New York.



Không những vậy, Jourdan Dunn còn là một trong những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới bên cạnh Gisele Bundchen, Miranda Kerr, Adriana Lima,…

Jourdan Dunn là một người mẫu tài năng trong làng thời gian. Cô được xếp vào danh sách "siêu mẫu thế hệ mới".

Ngoài những thành công đã đạt được với vai trò người mẫu, Jourdan còn chuyển sang làm nhà thiết kế thời trang và những mẫu thiết kế của cô cũng rất được yêu thích.

Siêu mẫu nước Anh cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim với vai diễn nhỏ, đó là Zoolander 2, Absolutely Fabulous: The Movie và Terminal.



Hoạt động đa lĩnh vực nhưng Jourdan Dunn được nhớ đến nhiều nhất và cũng thành công nhất với vai trò người mẫu.

Cô từng giành được giải Người mẫu của năm tại British Fashion Awards vào năm 2008 và 2015; các giải thưởng khác của Harper's Bazaar Women of The Year, Glamour Women of the Year, Elle Style Awards.

Có được thành công như ngày hôm nay đối với Jourdan Dunn không phải là dễ dàng. Cô đã từng phải rơi rất nhiều nước mắt chỉ vì nạn phân biệt chủng tộc.

Cố gắng tạo dựng được vị trí vững chắc trong làng mẫu, là siêu mẫu được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc đời của cô không may mắn như vậy.

Từ nhỏ, Jourdan đã phải sống một cuộc sống thiếu cha, còn mẹ cực nhọc khổ sở làm việc để nuôi nấng 3 chị em cô.

Chính những biến cố trong cuộc đời đã khiến Jourdan trở nên chín chắn và trưởng thành hơn những cô bé cùng trang lứa.

Ban đầu, người đẹp 26 tuổi làm người mẫu cũng chỉ vì kiếm tiền nhưng dần dần cô đã yêu quý nghề này.



Nhưng khi sự nghiệp đang thăng tiến cũng là lúc Jourdan đột ngột mang thai ở tuổi 18 với người bạn trai lâu năm.

Bạn trai của Jourdan đã bị bắt vì tội tàng trữ ma túy và siêu mẫu đã trở thành người mẹ độc thân. Thế nhưng, con trai của Jourdan lại mắc bệnh nan y khó chữa khiến cô suýt nữa đã gục ngã.

Người đẹp đã cố gắng lấy lại tinh thần để chăm sóc con trai và bên cạnh luôn có được sự giúp đỡ của những người bạn như siêu mẫu Cara Delevingne, Karlie Kloss,…

Đằng sau những thành công của Jourdan, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng siêu mẫu nổi tiếng đã vượt qua tất cả, tạo dựng nên một sự nghiệp thành công mà không phải ai cũng làm được.

Hãy cùng xem những bức hình đẹp của Jourdan Dunn nhé!