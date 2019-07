Chỉ với 1 tấm ảnh, Công Phượng đem về lượng like fanpage cho đội bóng Bỉ bằng 10 năm trước cộng lại

Ngay khi Công Phượng đặt chân đến Bỉ, fanpage STVV đã đăng tấm ảnh chụp anh kèm dòng trạng thái: "Look who’s in Belgium" (tạm dịch: Nhìn xem ai đang ở Bỉ này) và gắn cả fanpage chính thức của tiền đạo người Nghệ An. Từ tấm ảnh này, những người quản lý fanpage STVV bắt đầu thu được những thống kê đầy tích cực.



Con số đáng chú ý hơn cả là lượt thích và theo dõi fanpage, tăng hơn 20.000 lượt chỉ sau tấm ảnh trên. Bức ảnh đó cũng nhận được hơn 8.500 lượt thích, hơn 1.400 bình luận và gần 500 chia sẻ. Một album ảnh trận STVV thắng KAA Gent 4-2 vào ngày 14/7 có sự xuất hiện của Công Phượng cũng nhận được gần 6.000 lượt thích, hơn 700 bình luận và hơn 200 lượt chia sẻ.

Bức ảnh chụp Công Phượng này đã giúp STVV có thêm 20.000 lượt theo dõi trên fanpage. Ảnh: STVV.

Fanpage STVV đã có hơn 56.000 lượt theo dõi.

Theo Fiorenzo Mostien, một phóng viên kiêm người quản lý fanpage STVV cho biết, những thống kê này chắc chắn chưa từng có trong lịch sử tham gia mạng xã hội của đội bóng Bỉ. "Mọi thứ rất khó tin nhưng chúng tôi rất vui vì có được một cầu thủ như Công Phượng. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì fanpage của cậu ấy có tới hơn 2 triệu lượt theo dõi", Mostien chia sẻ.

Fanpage của STVV được thành lập từ ngày 20/12/2008. Đến tháng 6/2019, số lượt theo dõi trang chỉ đạt xấp xỉ 30.000 lượt. "Tính từ ngày 13/7 đến hiện tại, fanpage đã có hơn 56.000 lượt theo dõi, tăng gần gấp đôi. Rất khó tin nhưng là sự thật", Mostien cho hay.

Như vậy, hiệu ứng hình ảnh từ Công Phượng đã giúp STVV thu về những con số ấn tượng trên mạng xã hội facebook. Sự gia tăng lượt theo dõi sau 3 ngày bằng hơn 10 năm trước cộng lại.

Sự xuất hiện của Công Phượng đã đem lại những hiệu ứng tích cực đầu tiên cho CLB của Bỉ. Ảnh: STVV.

Con số này cho thấy sự lan toả tên gọi của CLB ra thế giới. Một thống kê khác chỉ ra dân số của thành phố Sint-Truiden thuộc tỉnh Limburg của Bỉ chỉ là hơn 38.000 người, thấp hơn nhiều con số hơn 56.000 lượt theo dõi fanpage.

Tỉnh Limburg nằm ở cực đông của Vương quốc Bỉ với dân số hơn 800.000 người. Ngôn ngữ chính thức ở đây là tiếng Hà Lan. Thu nhập bình quân của người dân nơi dây là khoảng 15.000 Euro/người/năm (khoảng 392 triệu đồng).