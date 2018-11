Chỉ có 1 nhân viên tham gia đường dây “lậu vé”: Xin lỗi, CĐV Việt Nam không phải trẻ con!

Sau khi những hình ảnh, clip "tố cáo" nhân viên của công ty bảo vệ KTC tuồn người vào sân Mỹ Đình không cần vé trận Việt Nam-Malaysia được phát tán, đã gây sự bức xúc trong dư luận. Đáng nói hơn, đây là đường dây "lậu vé" được cho rằng đã diễn ra từ nhiều năm nay, đến bây giờ mới được truyền thông phanh phui.

Những hình ảnh nhân viên trong clip thuộc công ty bảo vệ KTC. Đây là đơn vị do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thuê để bảo vệ an ninh cho trận Việt Nam - Malaysia. Thế nhưng, nhân viên của công ty này đã lợi dụng kẽ hở để nhận tiền và đưa người vào sân Mỹ Đình mà không cần vé.

Lãnh đạo VFF, đại diện Công an Hà Nội, đại diện Ban giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình và công ty bảo vệ KTC đã có cuộc họp giải quyết về sự việc vào chiều 19.11. Tuy nhiên, phía KTC lại thừa nhận chỉ có 1 nhân viên có hành vi nhận tiền và tuồn người vào sân.

Theo kết luận, nhân viên này chỉ đưa 5 người vào sân và nhận số tiền tổng cộng là 450.000 đồng. Nhưng thực tế, những hình ảnh trong clip được Sport 5 thực hiện cho thấy có ít nhất 12 người vào sân qua đường này.

Trong thông báo phát đi của VFF có đoạn: "Hành vi vi phạm của nhân viên KTC xuất phát từ sự bộc phát thiếu nhận thức của cá nhân, không phải sự việc có tính tổ chức".

Nhân viên an ninh đứng "bảo vệ" cho những người vào sân không cần vé. Ảnh cắt từ clip

Có thể thấy để thực hiện được việc đưa người vào sân thì không chỉ có một nhân viên bảo vệ. Bên cạnh đó, việc BTC trận đấu bố trí cả khu vực kiểm soát an ninh và kiểm soát vé qua nhiều vòng, một mình nhân viên an ninh của KTC không thể nào thực hiện được hành vi một cách trót lọt được.



Một câu hỏi được đặt ra, những người có trách nhiệm đang cố tình bao che cho cái sai? Chỉ "kết tội" một nhân viên an ninh để che lấp cho công tác an ninh thiếu trách nhiệm?

Xin lỗi, 4 vạn CĐV ở sân Mỹ Đình và hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam không phải trẻ con!

Đây là hành động không chỉ bất công mà còn xúc phạm đến những CĐV đã xếp hàng vào sân mua vé từ đêm đến sáng, hay những người đã trả giá gấp 10 lần cho một tấm vé.

Mong rằng, VFF sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc đảm bảo công tác an ninh của từng trận đấu, và đặc biệt cần có trách nhiệm hơn với người hâm mộ. Nếu một nhân viên an ninh có thể nhận tiền và đưa người trót lọt vào sân thì cần xem cách vận hành nhiệm vụ của đội ngũ an ninh.

Một độc giả của Lao Động có bình luận về sự việc phạt một nhân viên an ninh rằng: "Không thể chỉ có một người, và cũng không chỉ sa thải là xong chuyện. Cần thu hồi số tiền bất chính và phạt một khoản tiền đủ lớn đến mức kẻ khác phải suy nghĩ trước khi phạm luật. Xử lý như công ty này mang tính hình thức. VFF nên phạt nặng công ty này, thậm chí cắt hợp đồng với họ".