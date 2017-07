Chạy đua giảm giá, thị trường ôtô vẫn lẹt đẹt

Dấu hiệu đi xuống của thị trường xe xuất hiện từ 3 tháng trước, khi doanh số tháng 4 bất ngờ lao dốc, giảm đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Sau nhiều nỗ lực hạ giá, lượng xe tiêu thụ tháng 5 và 6 có tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với năm ngoái và ở khá xa kỳ vọng của hầu hết các nhà phân phối.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam, doanh số bán ra của toàn thị trường trong tháng 6 vừa qua đạt 24.365 xe, tăng 5% so với tháng 5.2017 nhưng giảm 0,2% so với tháng 6.2016.

Trong đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.280 xe và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.085 xe.

Dù Thaco Trường Hải dẫn đầu thị trường về lượng xe bán ra với doanh số 7.266 xe, giảm 10% so với vùng kỳ năm ngoái còn Toyota xếp thứ 2 khi tiêu thụ được 6.815 xe, và Ford ở vị trí thứ 3 với 2.428 xe.

Tính cộng dồn, tiêu thụ xe toàn thị trường sáu tháng qua đạt khoảng 134.200 chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc thị trường đi xuống khiến lượng xe tồn của nhiều nhà phân phối tăng cao bởi hầu hết các đơn vị đều đặt mục tiêu kế hoạch cao hơn năm trước.

Nguyên nhân của việc sụt giảm doanh số được cho là do nhiều người đang có tâm lý đợi giá xe giảm trong năm 2018 do thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN vào Việt Nam giảm xuống còn 0% so với mức 30% như hiện nay từ ngày 1.1.2018.

Trước sức ép doanh số, hầu hết các nhà phân phối đã giảm giá niêm yết của nhiều dòng xe chứ không đơn thuần khuyến mại theo thời vụ. Điều này đã kéo giảm đáng kể mặt bằng giá của thị trường và nhiều đơn vị nhận định, giá nhiều dòng xe gần như "chạm đáy" nên sẽ khó có đột biến trong năm 2018.