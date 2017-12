Chẳng phân biệt nổi hàng xịn, tên trộm này đã "quẳng đi" hơn 1 tỷ đồng mà không hề hay biết

Cô Triệu cũng là chủ nhân của căn biệt thự kể lại vào buổi tối hôm đó, sau khi về nhà thì cô phát hiện két an toàn trong nhà đã bị phá,

toàn bộ số đồ vật trong két đã biến mất bao gồm hai chiếc đồng hồ, một chiếc trị giá hơn 20 vạn tệ (hơn 600 triệu đồng) và một chiếc trị giá hơn 17 vạn tệ ( khoảng 500 triệu).

Tên trộm dừng lại tại căn biệt thự

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra. Thông qua khai thác hình ảnh camera giám sát, cảnh sát rất nhanh đã phát hiện được nghi phạm là nam giới.

Cảnh sát Phương Vân Thanh của đồn cảnh sát Côn Sơn nói rõ tên trộm đã bịt kín mặt, đội mũ, dùng những biện pháp che giấu dung mạo của mình sau đó đi vào khu biệt thự.

Khi đến một căn biệt thự, hắn dừng lại, phát hiện thấy cửa sổ của căn biệt thự này có thể mở ra được, nên hắn đã dùng một chiếc tua vít phá khóa và đột nhập vào trong nhà.

Hình ảnh tên trộm bịt kín mặt được camera ghi lại

Khoảng 20 phút sau thì tên này đã ôm theo một bao đồ và chạy trốn khỏi hiện trường vụ việc. Dựa theo những thông tin mà camera giám sát ghi lại được, cảnh sát bước đầu xác định đối tượng tình là một người nam giới họ Tào.

Sau khi bị bắt tạm giữ tại đồn cảnh sát, tên họ Tào này đã khai báo rằng bản thân nợ nần chồng chất, không còn cách nào khác, hắn đành phải đột nhập vào căn biệt thự để trộm cắp tài sản.

Chiếc chìa khóa mở két sắt được người đàn ông họ Tào dùng để mở két sắt

Sau khi đột nhập vào căn biệt thự của cô Triệu, hắn đã phát hiện thấy chìa khóa của một chiếc két sắt. Do khóa điện tử của két sắt bị hỏng, cô Triệu chưa kịp thay nên tên này đã dùng chiếc chìa khóa đó mở két sắt một cách dễ dàng.

Cánh sát Phương kể lại rằng trong số những đồ vật bị tên họ Tào trộm đi bao gồm một chiếc đồng hồ đính kim cương trị giá hơn 600 triệu đồng, một chiếc đồng hồ mạ vàng trị giá hơn 500 triệu đồng và một chiếc túi hàng hiệu.

Nhưng do tên trộm hoàn toàn không hề hay biết giá trị của những món đồ này nên hắn đã tiện tay quẳng đi chiếc túi đựng 2 cái đồng hồ ngay tại lề đường.

Hai chiếc đồng hồ trị giá hơn 1 tỷ đồng bị "quẳng đi"

Sau khi quẳng đi những món đồ giá trị nhất, tên này đã lấy hơn 12 triệu đồng và một ít nữ trang. Sau khi người đàn ông họ Tào bị bắt giữ, cảnh sát đã dựa theo địa chỉ cụ thể nơi tên này bỏ lại chiếc túi và đã tìm được số đồ giá trị đồng thời trả lại chúng cho cô Triệu.

Đây không phải lần đầu tiên có tên trộm tự tay "quẳng đi" số tài sản lớn như thế. Trước đó, tại Việt Nam, vào ngày 28/7 vừa qua, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Nam (SN 1964, trú huyện Quỳnh Lưu) về việc nhà mình bị kẻ gian đột nhập.

Đối tượng Mười tại cơ quan Công an (Ảnh: Vietnamnet)

Theo ông Nam, tên trộm đã lấy đi một két sắt, trong két có 95 triệu đồng tiền mặt, 14 chỉ vàng, 8.000 Yên Nhật, 5 sổ tiết kiệm trị giá trên 1 tỷ đồng cùng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 30/7, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện Anh Sơn bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mười (SN 1974, trú xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) tại nhà riêng ở huyện Anh Sơn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận hành vi trộm két sắt tại nhà ông Nam sáng 28/7. Nhưng đối tượng này cho biết mình chỉ lấy được 37 triệu đồng chứ không phải số tài sản nhiều như ông Nam khai báo. Y cho biết đã ném két sắt xuống sông để phi tang.

Công an đã yêu cầu Mười dẫn đến vị trí hắn ném két sắt, sau khi trục vớt lên và kiểm tra thì nhận thấy bên trong còn nhiều tài sản.

Nguồn: Sohu