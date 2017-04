Chân dung hành khách dũng cảm, đứng lên bảo vệ người phụ nữ bị đánh trên chuyến bay American Airlines

Vào hôm thứ sáu vừa qua (21/4), một vụ bê bối giữa tiếp viên hàng không và hành khách đã xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 591, khởi hành từ San Francisco đến Dallas, liên quan tới việc tiếp viên đánh hành khách.

Ngay sau vụ việc, một đoạn video đã được chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung "Tiếp viên AA thô bạo giật xe đẩy từ tay người phụ nữ đang bế con trên máy bay, tấn công cô ấy và đánh hụt đứa bé.

Sau đó, ông ta hành xử như sắp đánh nhau với một hành khách lên tiếng bênh vực bà mẹ".

Chân dung ông Tony Fierro, người đã đứng lên bảo vệ bà mẹ trên chuyến bay hãng American Airlines.

Sau vụ việc xảy ra, người ta đã tìm ra danh tính của hành khách nam dũng cảm, người đã dám đứng lên bênh vực cho bà mẹ đang khóc lóc sau vụ giằng co với tiếp viên hàng không.

Người đàn ông nghĩa hiệp đó được xác định là ông Tony Fierro, 42 tuổi, chủ tịch một hãng bảo hiểm và một nhà từ thiện tích cực của nhà thờ. Trong một bài trả lời phỏng vấn với WFAA sau đó, ông cho biết:

"Một em bé bị thương; chính điều đó đã làm tôi hết sức giận dữ nên tôi đã hành động như vậy".

Fierro từng là cựu sinh viên của đại học North Texas. Ông từng làm việc 2 năm trong ngành tài chính và hiện tại đang là chủ tịch của hãng bảo hiểm K&S, công ty mà ông đã gắn bó suốt từ năm 1999.

Dù xuất hiện trong đoạn video trên máy bay trông đầy tức giận nhưng ông Fierro bên ngoài lại là một người đàn ông hiền lành và rất chăm làm từ thiện.

Người đàn ông sống tại bang Texas này đang là thành viên của dự án từ thiện "The Last Well" - tổ chức chuyên cung cấp nước sạch cho người dân Liberia. Ông và vợ mình, chị Breann cũng tài trợ một học bổng cho trường đại học North Texas.