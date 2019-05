Cậu nuôi dâm ô cháu gái 9 tuổi

Sáng 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Luân, 41 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.



Tại cơ quan Công an Luân khai nhận, do làm nghề biển nên y thường ghé thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Tại đây y đã kết thâm tình với ông T. và được ông này nhận làm con nuôi và cho ở nhờ mỗi lần Luân ghé vào đảo.

Tối 20-4, trên đường đi mua bia về nhậu thì thấy có cháu H., 9 tuổi là cháu ngoại của ông T. từ xã Hòn Thơm (Phú Quốc) sang chơi nên y nảy sinh ý định dâm ô.

Khi về đến nhà Luân kêu cháu H. lại đưa võng với y rồi hỏi mượn điện thoại xem phim, được 1 lúc Luân dùng tay sờ soạng khắp người và sờ vùng kín đến khi cháu gái la đau y mới dừng lại.

Đến trưa hôm sau, mẹ cháu gái phát hiện sự bất thường của con nên hỏi thì mới biết con mình bị anh nuôi xâm hại nên trình báo với quan Công an.