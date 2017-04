Cầu nguyện nữa đi nào, Mourinho!

Vào đầu hiệp phụ thứ 2 trận tứ kết lượt về Europa League gặp Anderlecht, thời điểm Man United tấn công tới tấp nhưng không thể ghi bàn, "Người đặc biệt" đã móc từ túi quần một mảnh giấy có chữ nhỏ xíu, miệng lẩm nhẩm như niệm thần chú rồi hôn lên nó.

Và thật ngẫu nhiên, không lâu sau đó, Rashford đã ghi bàn thắng vàng cho "Quỷ đỏ". Đúng là một phép màu. Với một người tự cao tự đại như Mourinho, hiếm khi ông làm những trò duy tâm đến như thế. Tuy nhiên, trong cơn bĩ cực, "Người đặc biệt" phải trông chờ vào người thứ nhất là "Chúa" bởi người thứ hai là chính ông đã hoàn toàn bất lực.



Mourinho sung sướng khi Man United thoát khỏi hiểm cảnh trước Anderlecht để lọt vào Bán kết Europa League.

Ngược về quá khứ, lần gần nhất mà Jose Mourinho cầu nguyện chính là mùa giải 2011/12, khi ông còn dẫn dắt Real Madrid.

Trong trận bán kết lượt về Champions League trên sân Bernabeu, nhà cầm quân người Bồ đã phải cầu viện đến thần linh nhưng Real vẫn thất bại trước Bayern Munich sau loạt đấu súng mà lần lượt Kaka, Ronaldo và Ramos thất bại trước người khổng lồ Neuer.

Đó là năm thứ 2 liên tiếp trong kỷ nguyên Mourinho mà "Kền kền trắng" dừng bước ở vòng bán kết Champions League. Điều đó cho thấy rằng đằng sau con người lập dị, coi trời bằng vung ấy là một tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức tận tụy vì công việc.

Ở bất cứ CLB nào, Mourinho cũng say mê và hết lòng với tập thể ấy.

Ở Tây Ban Nha, thành tựu của Mourinho vẫn để lại những tranh cãi không dứt. Mỗi người có một đánh giá trên cơ sở cách tiếp cận nhưng không thể phủ nhận, Mourinho đã để lại một nền tảng hoàn hảo để những người kế nhiệm ông gặt hái thành công.

Ronaldo, Pepe, Luka Modric, Varane, Marcelo, Sergio Ramos, Benzema… đều là những hạt giống do "Người đặc biệt" gieo trồng và đến giờ họ vẫn là những nhân tố chủ chốt trong đội hình câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nửa thập kỷ đã trôi qua, một lần nữa người ta chứng kiến Jose Mourinho cầu nguyện khi đội nhà gặp khó khăn, lần này là trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Manchester United, đội bóng đang gặp vô vàn khó khăn trong giai đoạn chuyển giao.

Và có vẻ lần này, thần linh đã "động lòng" trước tình cảm của Mourinho, đồng thời chạm vào trái tim của các cổ động viên "Quỷ đỏ". Con người ngạo nghễ ấy đã vứt bỏ tất cả sự kiêu ngạo, lòng tự tôn để cầu xin chút may mắn sẽ đến với các học trò của mình.

Chúa trời phải chăng đã ban tặng bàn thắng của Rashford cho Mourinho và Man United?

Marcus Rashford, cậu nhóc 19 tuổi được ông hết mực tin yêu đã tỏa sáng để mang về tấm vé vào vòng bán kết Europa League, giải đấu chưa bao giờ được Mourinho coi trọng nhưng lại đang là "chiếc phao" cứu vớt Man United.

Đã rất nhiều lần trong mùa giải này, Jose Mourinho khẳng định đội bóng do ông dẫn dắt chỉ thiếu may mắn để đi đến thành công. Ngay cả Sir Alex cũng đồng ý và cho rằng nếu may mắn song hành, "Quỷ đỏ" đã có thể cạnh tranh sòng phẳng cùng Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.

Trước Anderlecht, có vẻ thần linh đã công bằng hơn khi ban phép màu giúp Rashford có một pha xử lý xuất thần và ghi bàn thắng kết liễu trận đấu. Nhưng cũng đừng quên rằng, đấng siêu nhiên ấy đã lần lượt cướp đi Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic.

Nhưng ngoài chiến thắng, Chúa cũng lấy đi không ít của Quỷ đỏ, đấy là các chấn thương.

Đội hình "Quỷ đỏ" đã mất cân đối nghiêm trọng lại đối diện với nạn chấn thương khủng khiếp trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Trước đó, Chris Smalling, Phil Jones lần lượt nghỉ thi đấu vì những chấn thương lãng xẹt khi tập trung cùng tuyển Anh, cộng với sự vắng mặt của Juan Mata, "Quỷ đỏ" hiện giờ chỉ biết trông chờ tất cả vào Mourinho.

Tất nhiên, Mourinho thấu hiểu trọng trách nặng nề của mình. Thậm chí "Người đặc biệt" còn tuyên bố, nếu là ông, ông sẽ ra sân tập ngay trong ngày mai. Cùng với đó, ông cần ở Chris Smalling, Phil Jones lòng dũng cảm và sự hy sinh, sẵn sàng ra sân dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục để giúp đỡ đội bóng trong tình cảnh ngặt nghèo.

Mất Ibra và nhiều nhân tố khác sẽ khiến Mourinho rất đau đầu.

Thế mới thấy, nhà cầm quân người Bồ đã sẵn sàng vứt bỏ thứ sĩ diện thường thấy để làm tất cả vì đội bóng. Một Mourinho rất thật, rất đời, rất con người.

Cuối tuần này, "Quỷ đỏ" sẽ thi đấu ở Premier League trong chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Burnley. Mourinho đã khẳng định ông và các học trò sẽ chiến đấu đến cùng trên cả hai mặt trận Europa League và Premier League. Đây sẽ là giai đoạn thử thách mang tính quyết định để kiểm nghiệm bản lĩnh và đẳng cấp của ông.

Cầu nguyện và làm tất cả để chiến thắng, Mourinho mà mọi người từng thán phục vẫn còn nguyên sự đặc biệt. Đó là cơ sở để tin, những ngày tươi đẹp của "Quỷ đỏ" chắc chắn đã đến rất gần.