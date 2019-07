Ẩn ý đằng sau loạt phim The Hobbit: Ai cũng nên biết để không tuột mất cơ hội quý trong đời

The Hobbit là một loạt phim do Peter Jackson đạo diễn. Dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên, The Hobbit là một phần của một thế giới giả tưởng có tên là Middle Earth.



The Hobbit kể câu chuyện về một anh chàng Hobbit nhỏ bé có tên là Bilbo Baggins và những cuộc phiêu lưu của anh tại vùng Trung Địa.

Chúng ta có nhận ra chính mình trong The Hobbit?

Trong phiên bản cuốn sách The Hobbit, nhà văn Tolkien mang đến một thế giới giả tưởng tuyệt vời hơn cả thế giới trong phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn".

Trong đó, Tolkien kể về những người Hobbit có cuộc sống vô cùng yên bình và hạnh phúc ở xứ Shire xinh đẹp.

Bilbo Baggins là một trong số đó. Cũng như nhiều người, Bilbo yêu cảnh sắc yên bình nơi mình sống. Do đó, toàn bộ cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong 1 vùng đất này.

(Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Điều mà Bilbo không hề hay biết là có một phù thủy sắp đến và đưa cuộc đời của anh sang một ngã rẽ mới.

Bilbo gặp 13 người lùn kỳ lạ, nhanh nhẹn và khôn ngoan. Khi thủ lĩnh của họ, Thorin, mời Bilbo tham gia cùng họ trong nhiệm vụ đòi lại vương quốc Erebor, Bilbo kiên quyết từ chối.

Điều này là bởi Bilbo luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở nhà, với cái ghế bành và vườn cây của mình, đến nỗi anh không bao giờ có ý định cho việc rời đi.

Nhưng cuối cùng, gã phù thủy và 13 người lùn đã giúp anh nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ trưởng thành nếu không bao giờ chịu đương đầu với bất kỳ rủi ro nào trong cuộc sống.

Bilbo quyết định rằng cần phải có một chuyến đi để thử thách bản thân và trải nghiệm những cuộc phiêu lưu mà anh đã đọc rất nhiều trong những cuốn sách.

…khi chúng ta muốn rời "vùng an toàn" của chính mình

Xứ Shire xinh đẹp, là một vùng đất nhỏ được tạo ra bởi Tolkien, là một ví dụ hoàn hảo về "vùng an toàn" của mỗi người.

Với đầy đủ các phong cảnh đẹp, những cánh đồng màu mỡ và những con người thân thiện, tất cả cư dân của ở đó đều cảm thấy thoải mái với cuộc sống của chính mình.

Tuy nhiên, cái họ thiếu chính là sự thay đổi. Trong cuộc sống của những người Hobbit, không có điều gì bất ngờ xảy ra trong cuộc sống của họ.

Tất cả những gì chàng trai Bilbo cần là một cú hích nhỏ để thoát ra khỏi vùng thoải mái của anh ta. Bilbo đã bỏ lại sau lưng bạn bè, nhà cửa và sự yên bình của xứ Shire để khám phá những điều chưa biết trên thế giới rộng lớn.

Đối với Bilbo, khoảnh khắc anh rời khỏi "vùng an toàn" của mình đã xảy ra.

Còn với chúng ta, làm thế nào để biết khi nào là thời điểm tốt nhất để thử và vượt qua ranh giới của mình?

Để khám phá đáp án cho câu hỏi đó, hãy tự hỏi mình ba điều sau:

1. Có đúng thời điểm không?

Bạn mơ ước trở thành ca sĩ nhưng chưa bao giờ tham gia một lớp học về thanh nhạc. Đột nhiên, bạn có một cơ hội để hát trong một sự kiện tầm cỡ.

Quyết định đúng đắn ở đây là gì?

Bạn sẽ phải xem xét khả năng của bạn.

Khả năng của bạn phụ thuộc vào 1% năng khiếu và 99% còn lại là phụ thuộc vào quá trình phấn đấu và rèn luyện của bạn.

Mặc dù có thể đúng là bạn có thể học hỏi nhiều điều hơn trong cuộc sống khi có những sự trải nghiệm từ những điều mới mẻ, nhưng bạn sẽ là người thông minh, khi có thể nhận ra bản thân mình đã chuẩn bị được những gì?

Trau dồi một niềm khát khao cháy bỏng cho sự thành công đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn phải làm.

Không có một khát khao cháy bỏng cho sự thành công, bạn sẽ không có nhiên liệu cần thiết để bỏ vào chiếc xe của bạn khi bạn bắt đầu cuộc hành trình.

Và tất nhiên, ngay khi khó khăn, bạn có thể từ bỏ mục tiêu một cách dễ dàng.

Khi bạn có hành trang là một niềm khát khao cháy bỏng, hay giống như Bilbo tìm lại vương quốc của người lùn, nỗ lực của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi đối mặt với những trở ngại, khó khăn.

2. Bạn có một mục tiêu rõ ràng?

Bạn nên có một ý tưởng rõ ràng về mục tiêu và dành ra những ưu tiên cho mục tiêu đó. Điều này sẽ giúp bạn đối mặt hiệu quả với những trở ngại, khó khăn.

Nếu không có mục tiêu, bạn sẽ thiếu tập trung và định hướng.

Thiết lập mục tiêu không chỉ giúp bạn điều khiển định hướng của cuộc sống mà còn là chuẩn mực để xác định xem bạn có đang thực sự sẵn sàng hay chưa.

Việc bạn có ước mơ trở thành ca sĩ hay việc bạn thiết lập mục tiêu hướng đến một cuộc thi âm nhạc cụ thể nào đó sẽ là động lực quan trọng giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho mình.

Không thể sống một cuộc sống mà không có bất kỳ thử thách nào. Cuộc sống của bạn tùy thuộc vào thái độ của bạn đối với nó.

Một điều quan trọng khi nói đến những thử thách trong cuộc sống là xác định lý do bạn phải đối mặt với chúng.

Vì thế, lên kế hoạch đối diện với khó khăn và dồn suy nghĩ làm sao để vượt qua nó, sẽ là động lực giúp bạn vượt qua những thời điểm khủng hoảng nhất.

3. Bạn có sẵn sàng để vượt qua những trở ngại?

Rõ ràng, phải mất thời gian và nỗ lực mới có thể giúp bạn rời khỏi "vùng an toàn".

Tất cả những trở ngại bạn gặp phải sẽ rèn luyện lòng can đảm, sự chăm chỉ và tinh thần tập trung trong bạn.

Người xưa có câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim" mọi sự nỗ lực và sự quyết tâm của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

Câu hỏi bạn cần đặt ra lúc này là: Mức năng lượng của bạn như thế nào? Tâm trạng của bạn thế nào?

Chắc chắn, không ai rõ câu trả lời này hơn bản thân của các bạn.

Khi bạn đã có những trả lời của mình, bạn sẽ có thể quyết định liệu đã đến lúc rời khỏi "vùng an toàn" của mình chưa?

Trong trường hợp của Bilbo ở phim The Hobbit, anh ta đã có những câu trả lời tích cực cho những câu hỏi đó.

Bilbo đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Anh ấy muốn thử thách bản thân và vượt qua những chướng ngại vật. Và mục tiêu rõ ràng của anh ấy là giúp những người lùn lấy lại ngọn núi của họ.

Nếu chưa bạn nên tìm một lối thoát khác hoặc lên 1 kế hoạch khác thích hợp hơn.

Nhưng một khi bạn đã đưa ra quyết định của mình, đừng ngần ngại.

Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Hãy cứ tiến về phía trước.

Theo Exploringyourmind