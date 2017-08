Câu chuyện về đĩa trái cây của ông chủ Thế Giới Di Động

“Ở công ty này, cứ mỗi tháng 10 khi họp bàn kế hoạch năm sau, bộ phận nào nói không thay đổi gì, vẫn làm như năm cũ là bộ phận đó có vấn đề", ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động, nói.

“Nếu một ngày ăn ở nhà hàng xong, phục vụ mang ra một đĩa trái cây miễn phí, khách sẽ cảm thấy rất vui. Ngày khác vẫn đĩa trái cây ấy khách cũng vui. Nhưng dần dần khách sẽ quen cảm giác ấy. Nếu có lúc không ai mang ra, chắc chắn khách sẽ hỏi đĩa trái cây đâu", ông Tài nói tiếp.

“Nhu cầu của khách hàng luôn luôn tăng, do đó nhà bán lẻ cũng phải gia tăng chất lượng lên theo. Thậm chí phải nhìn thấy trước để mang cho khách hàng thứ họ chưa từng nghĩ là sẽ được nhận. Khách hàng luôn đi tới mà bạn vẫn làm như cũ là bạn có chuyện. Bạn vẫn đưa ra đi trái cây là bạn có chuyện. Lúc đó phải đưa ra thứ gì khác nữa, chứ không phải những gì bạn làm trong quá khứ", nhà đồng sáng lập và cổ đông lớn nhất của Thế Giới Di Động phân tích.

“Nếu bạn kỳ vọng rằng một shop của Thế Giới Di Động, của Điện máy Xanh không bao giờ thay đổi thì điều đó không bao giờ xảy ra. Nếu một ngày các shop này không có gì khác, về dịch vụ, về con người,... thì bạn bán cổ phiếu Thế Giới Di Động đi là vừa. Vì nhà bán lẻ này đang không đi theo khách hàng, đang giậm chân tại chỗ. Bán cổ phiếu nhanh còn kịp", ông Tài nói trước những nhà đầu tư và môi giới chứng khoán hôm 3/8.

Trước đó, cả ông Tài lẫn Tổng giám đốc Thế Giới Di Động đều hé lộ về cửa hàng sắp mở của họ, với những trải nghiệm mua hàng mới mẻ mà ông Tài cho rằng nếu ai muốn bắt chước cũng phải mất 3-5 năm .

“Đó là lý do vì sao khi có người hỏi tôi: Đối thủ cạnh tranh của anh sao? Tôi cũng chả biết sao vì tôi không nhìn họ. Bạn nhìn họ bạn sẽ chẳng thấy gì cả. Người cần nhìn vào là khách hàng, xem họ đang trăn trở điều gì, đang muốn gì, đang chờ đợi cái gì thì may ra bạn mới làm được cái gì đó thú vị cho người ta. Nếu một ngày bạn không nhìn khách hàng phía trước mà nhìn phía sau xem đồng nghiệp thế nào thì có khi bạn sẽ đi lùi lại cho bằng họ chứ bạn không đi tới chỗ khách hàng được”, ông Tài say sưa nói về định hướng khách hàng là mục tiêu.

Ngay trước phần trả lời của ông Tài, ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động cũng nhấn mạnh về việc thay đổi không ngừng trong ngành bán lẻ.

“Việc thay đổi diễn ra thường xuyên và tự nhiên chứ không có áp lực gì", ông Doanh nói.

“Chẳng hạn tại chuỗi Bách hoá Xanh, thấy rau không tươi ngon như ngoài chợ thì mọi người phải nghĩ để có rau nhìn tươi như thế. Từ đó kéo theo chuỗi đồ tươi sống buộc phải tươi ngon theo", ông Doanh nói về chuỗi Bách hoá Xanh đang triển khai tại TP.HCM.

“Rồi khi trưng bày thịt ra rồi, đẹp rồi nhưng cảm giác khi bước vào cửa hàng thấy có mùi. Thế là phải giải quyết. Những việc như vậy diễn ra hàng ngày”, ông Doanh tiếp tục.

“Nếu có những khu trưng bày đẹp thế mà khách hàng không mua hàng thì lại phải xem lại. Xem có thay đổi được gì không", người nắm vị trí điều hành cao nhất tại Thế Giới Di Động chia sẻ.

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm hôm 3/8, Thế Giới Di Động (MWG) công bố doanh thu 31.240 tỷ đồng, lợi nhuận 5.279 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 1.070 tỷ. Các mức này đều đạt được 49%, 50% so với kế hoạch năm, tức đạt một nửa kỳ vọng trong khoảng nửa thời gian.

Doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động vẫn cao nhất, với 17.457 tỷ đồng, tuy nhiên chuỗi Điện máy Xanh đã tiến đến gần khi đạt 13.381 tỷ đồng. Chuỗi Bách hoá Xanh góp 402 tỷ đồng trong tổng doanh thu.