Câu chuyện cảm động sau hình xăm của Tuấn Anh

Tuấn Anh chia sẻ về mục tiêu trong năm mới Tiền vệ của HAGL chỉ mong sớm lành chấn thương để được vui vẻ chơi bóng trở lại cùng đồng đội.

Nguyễn Tuấn Anh gặp vấn đề ở đầu gối, buộc phải chia tay AFF Cup 2016, đồng thời nghỉ giai đoạn đầu của V.League 2017. Trước đó vài năm cầu thủ người Thái Bình cũng phải phẫu thuật vì một chấn thương nặng khác. Điều đó khiến anh phải bấu víu niềm tin vào tâm linh.

Trong thời gian điều trị chấn thương sau AFF Cup, Tuấn Anh đã xăm hình lên cánh trái với dòng chữ: "Only God can judge me" (Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét tôi). Đó là những ngày mà anh sống trong nỗi nhớ bóng đá vô hạn đồng thời không dám chắc về khoảng thời gian sẽ trở lại sân cỏ.

"Tôi không muốn mọi người biết nhiều về chấn thương nên hạn chế đưa mình lên báo. Mấy cái này không có gì vui vẻ cả. Tôi chỉ mong được trở lại thi đấu sớm để thỏa mãn đam mê của mình và mang đến niềm vui cho mọi người", Tuấn Anh cho biết.

Dòng chữ ý nghĩa trên cánh tay của Tuấn Anh cũng vốn là hình xăm được rất nhiều danh thủ trên thế giới sử dụng, trong đó phải kể đến Ibrahimovic.

Tuấn Anh không tự đặt cho mình quá nhiều áp lực, đơn giản anh chỉ muốn được vui vẻ chơi bóng trở lại.

Anh bảo con người ta không thể lúc nào cũng chìm đắm trong nỗi buồn, phải nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất. Số phận dường như cũng đang mỉm cười với tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam. Anh đã hoàn toàn lành lặn chấn thương, thậm chí đã thi đấu trọn 90 phút khi đội dự bị HAGL đá với U18 Mito Hollyhock đầu tháng 4 vừa qua.



Nhưng ban lãnh đạo CLB HAGL không mạo hiểm với chấn thương của cầu thủ này. Họ muốn để anh hoàn toàn sung sức, không đối diện với bất cứ nguy cơ nào trước khi trở lại. Tuấn Anh xuất hiện trên băng ghế dự bị ở cuối giai đoạn lượt đi, nhưng không vào sân. Giai đoạn 2 bắt đầu từ cuối tháng 6 sẽ là thời điểm lý tưởng nhất để anh thi đấu.

Phía trước, Tuấn Anh còn rất nhiều dự định. Anh mong ước sẽ duy trì được phong độ ổn định như mình mong muốn, đóng góp vào thành tích chung của CLB. Và trên hết, anh khát khao khoác áo U23 Việt Nam dự SEA Games để chinh phục tấm HCV. Bởi đây là kỳ đại hội cuối cùng mà anh và những đồng đội Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều... được sát cánh cùng nhau.