Cắt amidan và nạo VA cho trẻ lợi hay hại: Cha mẹ hay đọc trước khi quyết định cho con

Phẫu thuật cắt bỏ amidan và nạo VA ở trẻ nhỏ có tác động lên sức khỏe một cách lâu dài?

Các nhà khoa học trong một nghiên cứu mới nói rằng việc loại bỏ amidan và nạo VA có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh.

Phát hiện từ các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (the Journal of the American Medical Association - JAMA).

Dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy rằng, việc cắt bỏ amidan ở trẻ em có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp trên và bệnh hen suyễn khi lớn lên.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của khoảng 1,2 triệu trẻ em. Trong nhóm đó, khoảng 17.500 bé đã nạo VA, gần 12.000 bé đã cắt amidan, và hơn 31.000 bé đã được thực hiện cả hai thủ thuật.

Những đứa trẻ trong nghiên cứu này được sinh ra từ năm 1979 đến năm 1999, và các nhà nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe của họ trong khoảng 30 năm. Dữ liệu được chọn từ hệ thống đăng ký khai sinh và hệ thống hồ sơ y tế quốc gia của Đan Mạch.

Các tác giả khẳng định nguy cơ mắc bệnh hô hấp trên ở người lớn sẽ tăng 2 lần nếu họ đã từng cắt amiđan hoặc nạo VA lúc còn nhỏ.

Tiến sĩ Sean G. Byars, tác giả chính của nghiên cứu và là một nghiên cứu sinh tại Đại học Melbourne, Úc, nói rằng đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét những rủi ro lâu dài liên quan đến thủ thuật nạo VA hoặc cắt bỏ amidan.



"Kết quả của chúng tôi nêu lên vấn đề quan trọng khi lợi ích của những thủ thuật này vượt quá những nguy cơ mắc bệnh trong tương lai." Bài báo cáo khẳng định.

Cắt amidan và nạo VA không còn phổ biến ở những nước phát triển

Tại Hoa Kỳ, hơn 500.000 trẻ em bị cắt bỏ amidan hoặc nạo VA mỗi năm. Con số này đặc biệt tăng cao vào những năm 1970s và 1980s, khi ấy, việc cắt amidan dường như là "thường quy" ở trẻ nhỏ.

Khoảng 30 năm trước, 90% chỉ định cắt amidan ở trẻ em để phòng ngừa tái phát nhiễm trùng, theo Viện Hàn lâm Tai mũi họng - phẫu thuật đầu cổ Hoa Kỳ (the American Academy of Otolaryngology — Head and Neck Surgery).

Bây giờ, tỷ lệ chỉ định cắt amidan để phòng ngừa nhiễm trùng chỉ vào khoảng 20% và 80% còn lại nhằm để giải quyết tình trạng ngưng thở khi ngủ.



Tốt nhất nên đặt lên bàn cân về lợi ích và hậu quả bất lợi khi cắt amidan.

Theo bác sĩ Steven Goudy, chuyên khoa tai mũi họng, giảng viên trường đại học y khoa Emery ở Georgia, cho biết chỉ định cắt amidan ở trẻ nhỏ khi có hơn 6 đợt viêm amidan trong một năm.

Bác sĩ Goudy, nếu amidan hoặc VA bị viêm quá nặng, chúng có thể phù nề và để lại nhiều hậu quả xấu đến sức khỏe như gây tắc nghẽn đường thở khi ngủ.

Khi đặt lên bàn cân trong trường hợp này, rõ ràng nên cắt amidan hoặc nạo VA sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân hơn.

