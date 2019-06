Casino ở Hội An sẽ có công nghệ nhận diện các 'con bạc' có khả năng thua lớn

Một số công ty kinh doanh sòng bạc lớn nhất thế giới ở Macau đang bắt đầu triển khai các camera ẩn với công nghệ nhận dạng khuôn mặt, chip poker kỹ thuật số và bàn baccarat để theo dõi hàng triệu khách hàng của họ, xem ai là người có khả năng mất nhiều tiền nhất.

Công nghệ mới sẽ sử dụng các thuật toán phân tích hành vi khách hàng tại bàn cược để xác định khẩu vị rủi ro của họ. Nói chung, khẩu vị rủi ro càng cao, con bạc càng có khả năng thua lớn và sòng bạc càng kiếm được nhiều tiền hơn, đôi khi gấp 10 lần.

Công nghệ cao là một giải pháp thông minh khi hoạt động kinh doanh sòng bạc ngày càng gặp nhiều khó khăn khi ngành công nghiệp này có dấu hiệu tăng trưởng ngày càng chậm chạp, chịu áp lực bởi các biến động kinh tế và sự giám sát của cơ quan quản lý.

Ở những trung tâm casino lớn nhất thế giới như Macau hay Las Vegas, nơi hoạt động kinh doanh đã bão hòa, hai nhà điều hành sòng bạc - Sands Corp và MGM Resorts International - đã bắt đầu triển khai một số công nghệ này trên các bàn cược của họ.

Theo một số nguồn tin, ba công ty khác, Wynn Macau Ltd., Galaxy Entertainment Group Ltd. và Melco Resorts & Entertainment Ltd., đang thảo luận với các nhà cung cấp về việc triển khai công nghệ trên.

Nhận diện các con bạc "chính hiệu"

Suncity Group Holdings Ltd. đang xây dựng một sòng bạc ở Việt Nam. Công ty này cho biết họ đang lên kế hoạch triển khai một hệ thống trong đó công nghệ RFID - sử dụng tần số vô tuyến để định vị các đối tượng - được cài đặt trên chip và bảng, lưu trữ dữ liệu về người chơi.

Công ty này phát triển ở Việt Nam bởi áp lực tại thị trường Macau - nơi duy nhất ở Trung Quốc hợp pháp hóa sòng bạc - là quá lớn. Hơn 3 triệu người đến Macau hàng tháng, trong đó có cả những người giàu có, thường xuyên đánh bạc, đến các gia đình chỉ đến vì mục đích du lịch, mang theo người già và trẻ em.

Các công nghệ giám sát tiên tiến giúp các sòng bạc dễ dàng phân loại những người có tiềm năng trở thành những người đánh bạc chính hiệu khỏi những người chỉ đến thăm thú. Không có gì lạ khi các sòng bạc có camera giám sát để bảo mật và phát hiện gian lận. Nhưng những công nghệ mới này đang tiến thêm một bước trong việc theo dõi và đánh giá mọi khách hàng để xây dựng một kho dữ liệu.

Sandy China, chi nhánh Macau của công ty sòng bạc lớn nhất thế giới, gần đây đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý sòng bạc, để triển khai các công nghệ này. Nhà cung cấp Regensburg, Dallmeier Electronic có trụ sở tại Đức, đã làm việc với các sòng bạc để thiết kế lại camera chìm.

Walker Digital Table Systems đã cho ra mắt một sản phẩm có khả năng theo dõi các thẻ chip và kết quả trò chơi. Phó giám đốc điều hành của công ty tại châu Á, ông John Orthcho biết: "Các khách hàng của bạn thậm chí sẽ không nhận ra họ đang bị theo dõi".

Nếu như xác định được các khách hàng có "máu cờ bạc" và có xác suất thua lớn, sòng bạc có thể chăm sóc họ tốt hơn với mục tiêu lôi kéo họ đánh bạc càng lâu càng tốt.

Trong hệ thống của Dallmeier Electronic, các nhân viên quản lý sẽ có thể nhận diện các khách hàng tiềm năng khi họ bước vào sòng bạc hoặc ngồi xuống bàn, và cử nhân viên đến chăm sóc tận tình ngay lập tức.

Suncity sẽ sử dụng công nghệ Walker Digital tại sòng bạc mới của mình ở Hội An, Việt Nam.

Có ba công ty lớn hiện cung cấp công nghệ A.I cho các sòng bạc: Walker Digital, Dallmeier và Angel Playing Card. Mặc dù các công ty có sự khác biệt đôi chút về công nghệ mà họ cung cấp, nhưng nguyên lý chung vẫn là: hành vi cá cược của người chơi được theo dõi thông qua máy ảnh độ phân giải cao và chip cùng với bàn poker hỗ trợ RFID, với A.I sẽ thu thập cơ sở dữ liệu, tập trung chúng và tạo ra một hồ sơ rủi ro của cá nhân của khách hàng.