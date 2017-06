Cặp vợ chồng U70 đi buôn ma túy

Sáng 27-6, tin từ Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Xuân (62 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định, trú thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) và Hồ Quốc Dũng (67 tuổi, quê xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, chồng đối tượng Xuân) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 23-6, tại thôn 4B, xã Phước Thành, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Phước Sơn phát hiện Nguyễn Thành An (67 tuổi, trú khối 2A, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) đi vào nhà Phạm Thị Xuân để mua ma túy nên đã ập vào bắt giữ An và Xuân.

Qua kiểm tra đối với Nguyễn Thành An, tổ công tác phát hiện tay trái của An đang cầm 1 cục chất rắn màu trắng được An khai nhận là chất ma túy (hêrôin), vừa mua của Xuân với giá 500.000 đồng.



Còn đối tượng Xuân, sau đó lấy ra từ trong túi quần bên trái phía trước của mình 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng tiền bán ma túy cho đối tượng An và 1 gói nilon màu trắng bên trong chứa nhiều cục và bột màu trắng mà Xuân khai là ma túy, do chồng là Hồ Quốc Dũng đưa cho Xuân tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn đã mời đối tượng Dũng lên làm việc, qua đấu tranh, Dũng khai nhận đã đưa ma túy cho vợ là đối tượng Xuân để bán.

Nguồn gốc số ma túy nói trên được Dũng mua của một người đàn ông không rõ lai lịch vào tối 21-6 tại khu vực bãi Cao thuộc thôn 2, Phước Thành với số tiền 1 triệu đồng nhằm mục đích sử dụng và đưa cho vợ tiêu thụ.

Được biết, đối tượng Xuân từng có tiền án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.